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Отказывают ли банки в ипотеке и что вообще происходит на рынке?

Как горожане распоряжаются своими ипотечными займами

Отказывают ли банки в ипотеке и что вообще происходит на рынке?
Фото: Этажи

Вчера мы опубликовали первую часть аналитического обзора, в котором разобрали, как изменится льготная ипотека с 1 апреля и что делать, если вас не устраивает ипотечная ставка.

Сегодня вместе с экспертом компании «Этажи» Лилией Петуховой рассказываем, как горожане распоряжаются своими ипотечными займами, какую недвижимость покупали в феврале и марте, и как изменилась политика банков по одобрению кредитов.

Что происходит на рынке сейчас?

В марте сместился спрос по жилищным кредитам: всё больше людей предпочитают оформлять ипотеку на новостройки, а не на вторичное жильё.

Также уменьшился средний чек, особенно по кредитам на вторичную недвижимость. Если раньше заёмщик мог ежемесячно обслуживать кредит в 3 миллиона, то сейчас при коридоре ставок 19%-22% — уже не может.

Эксперт отметила и две новые тенденции: покупка недвижимости для сохранения сбережений и смещение спроса со вторичной недвижимости на частные дома.

«Центробанк сообщил, что к 25 февраля россияне сняли более 1,4 трлн рублей наличными. Многие предпочли перенаправить деньги с депозитов в недвижимость, чтобы сохранить капитал. Недвижимость не будет так резко падать в цене, как рубль, её можно сдавать в аренду и получать пассивный доход, а когда пик кризиса пройдёт, и цена восстановится — продать инвестобъект и получить прибыль», — рассказала Лилия Петухова, руководитель отдела ипотечного кредитования федеральной компании «Этажи».

Что касается загородной недвижимости — ставки по ней сейчас такие же, как на вторичном рынке. При этом за одну и ту же цену (или даже ниже) можно найти частный дом, который будет выгоднее квартиры: большая квадратура, сопоставимый размер коммунальных платежей и собственный участок, иногда с баней и другими постройками.

«Не забывайте про покупку жилья в других регионах. Мы видим, что из Сургута идёт стабильная миграция в другие регионы. Сейчас популярные направления — Тюмень и Краснодар. В этих областях есть девелоперы, которые занимаются загородной недвижимостью, и их объекты подходят под льготную программу «Семейная ипотека». Вы можете приобрести дом с участком не под 19%, а под 6%! Поэтому если планировали переезд — присмотритесь к такой возможности».

Отказывают ли банки в ипотеке?

По словам эксперта, в компании «Этажи» не наблюдают роста отказов по одобрениям. Однако банки стали тщательнее проверять заемщиков и их кредитную историю.

«Требования банков повысились, особенно по льготным программам. У людей, которые самостоятельно подают заявку на одобрение, выросли риски получить отказ. В этом случае помогут ипотечные брокеры. Даже если формальные требования к заёмщикам у банков одинаковые, мы знаем: нюансы есть. По каждому заёмщику мы понимаем, в какой именно банк лучше подать заявку, чтобы получить одобрение», — уточнила эксперт.

При этом ипотеку с господдержкой выдают абсолютно все банки-партнёры компании, даже те, которые временно приостанавливали приём заявок в начале марта.

Кроме того, на строящееся жильё всё ещё действуют банковские субсидии. «Например, субсидии оставил Сбербанк: в рамках программы можно получить либо ипотеку под 1,4% на весь срок кредитования, либо выбрать стандартную ставку, но до ввода в эксплуатацию получить к ней минус 4%», — объяснила Лилия Владимировна. Но нужно помнить, что субсидии действуют далеко не на все квартиры.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 83, комментариев: 0

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