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Ипотека: кто заскочит в последний вагон «докризисной» господдержки?

Ставки по льготной ипотеке могут вырасти уже в апреле

Ипотека: кто заскочит в последний вагон «докризисной» господдержки?
Фото: Этажи

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ставки по льготной ипотеке могут вырасти уже в апреле. Эксперты рынка недвижимости прогнозируют показатель в 12% - сейчас же максимальная ставка по льготной программе составляет 7%.

Мы поговорили с экспертом ипотечного рынка Лилией Петуховой и выяснили, чего ждать в ближайшем будущем. Завтра выйдет вторая часть статьи, в которой мы расскажем, что происходит с жилищными кредитами прямо сейчас.

Льготная ипотека: что изменится в апреле?

«У нас ставка для молодых семей под 6%, несмотря на то, что банки дают под 23%, сохранилась. Ставка по льготной ипотеке — это 7% и 3 млн кредит — сохранилась. Только на поддержку этих мер нам понадобится более 200 млрд рублей», — сообщил Марат Хуснуллин в интервью на телеканале «Россия-1».

Действительно, до конца марта две актуальные для Сургута льготные программы действуют в своём «докризисном» виде. Это «Семейная ипотека» — займ до 6 млн по ставке до 6% годовых и «Ипотека с господдержкой» — займ до 3 млн по ставке до 7% годовых. Общее условие обеих программ — не менее 15% первоначального взноса и покупка от юрлица: квартиры от застройщика, частного дома от девелопера или стройка по договору подряда.

Однако всё не так просто.

«Если раньше эти программы можно было оформить по ставкам 4,5% — 5%, то в марте некоторые банки подняли ставки до максимально возможных 6 и 7 процентов. Следующий этап — пересмотр максимальных льготных ставок на уровне Правительства: мы ожидаем, что с 1 апреля они вырастут. Эксперты сходятся на отметке 11-12%», — прокомментировала Лилия Петухова, руководитель отдела ипотечного кредитования федеральной компании «Этажи».

Однозначный совет эксперта для тех, кто давно планировал покупку квартиры в новостройке: успевайте оформить ипотеку до конца марта, пока ставка не превысила 7%.

Что делать, если вас не устраивает ставка?

Когда вы подписываете кредитный договор, ставка фиксируется: это значит, банк не имеет права поднять её в одностороннем порядке. То есть если вы уже оформили ипотеку по ставке до 7% — вам ничего не грозит, что бы ни происходило на рынке.

Но если вы оформили кредит под высокую ставку — в будущем можно её изменить. Эксперт объяснила: «Когда кризис проходит и ключевая ставка опускается, на рынке появляются программы рефинансирования — то есть снижения ставок по уже взятым кредитам. Так было после 2014 года: люди, которые оформили невыгодные кредиты, смогли пересмотреть их условия в 2016 году. Так будет и сейчас: через какое-то время вы сможете снизить свою кредитную нагрузку. Подбор программы и проведение рефинансирование — платная услуга. Но сейчас «Этажи» дарят абсолютно всем клиентам сертификат на бесплатное рефинансирование. У сертификата нес «срока годности»: воспользоваться им можно в любое время, когда клиенту будет удобно».


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Сегодня в 18:00, просмотров: 114, комментариев: 0

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