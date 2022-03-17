Сейчас на рынке недвижимости происходят серьезные изменения, многие люди задаются вопросом что им делать. Специалист по недвижимости компании Этажи Сергей Носов ответил на наиболее частые вопросы, которые волнуют сургутян.

Что сейчас происходит на рынке недвижимости?

В начале марта от банков появилась информация, что одобренные ставки будут действовать до 5 марта. На фоне этой новости началась паника и произошел ажиотаж, ведь обычно одобренная ипотека действует в течение трех месяцев - люди начали торопиться из-за страха потерять выгодную ставку.

Покупатели в первой половине марта буквально сметали все доступные объекты недвижимости, даже те, на которые раньше не обращали внимания. С увеличением спроса продавцы практически не торговались по цене. У части продавцов, которые не знали куда дальше направить деньги, сняли свои объекты с продажи, решив, что сейчас лучше сохранить недвижимость

На фоне того, что рынок был особенно лоялен к продавцам, появились собственники, которые выставили квартиры по завышенным ценам, но денег у людей больше не стало, а рассчитывать на продажу таких объектов стоит только в случае удачи. К сожалению, это повлекло за собой ряд других объявлений, которые при определении цены ориентируются на уже завышенные цены. Это вредит рынку и заводит в заблуждение как продавцов, так и покупателей.

На сегодня срок ранее одобренных ипотечных кредитов продлен до 27 марта, с пометкой, что это условная дата. Сейчас все идет в более-менее спокойном ритме, люди выбирают квартиры и заканчивают свои сделки.

18 марта ЦБ будет пересматривать ключевую ставку и возможно последует уменьшение, что в дальнейшем снизит ставки по ипотеке.

Действительно ли недвижимость является хорошим средством сохранения сбережений?

Недвижимость, пожалуй, один из самых понятных инструментов сбережения денег. Если говорить о недвижимости как об инвестиции, то важно понимать, что никто не сможет гарантировать постоянный рост стоимости и не факт, что вы сможете продать квартиру дороже через 2-3 года. Рынок недвижимости тоже подвержен росту и падению и не защищен от инфляции.

Решение о покупке стоит принимать исходя из ваших целей, планов и откуда будут привлекаться средства для приобретения недвижимости. В долгосрочной перспективе, 10 и более лет, покупку недвижимости можно рассматривать в качестве одного из средств сохранения сбережений.

Я планирую покупать, стоит ли делать это сейчас?

При покупке за наличные можете спокойно и без паники рассматривать варианты - вы не привязаны к ипотечным ставкам, а хорошие объекты на рынке найти можно в любое время.

Покупая в ипотеку по ставке более 20% нужно внимательно просчитывать целесообразность сделки. Не торопитесь и хорошо подумайте, ставки сейчас максимально высокие и цены тоже еще “горячие”. Если у вас острая необходимость в покупке и вам нужно покупать сегодня, то в будущем вы можете рассчитывать на рефинансирование под более низкий процент. Ставка в горизонте 3-4 месяцев должна уменьшится. В компании Этажи всем покупателям вручается сертификат на бесплатную услугу рефинансирования.

Желательно, чтобы при покупке у вас было 30-50% первоначального взноса. Если покупка грозит большой переплатой из-за высокой ставки, но вы боитесь упустить объект, то не поддавайтесь эмоциям и не торопитесь, скорее всего это того не стоит. Рассмотрите варианты аренды, если вы срочно нуждаетесь в жилье.

В случае если у вас одобрена выгодная ставка и подобран объект по хорошей цене - покупайте.

Касательно новостроек. Покупка будет выгодной если для вас доступна семейная ипотека или программа господдержки, они до сих пор актуальны.

Я планирую продавать, стоит ли делать этой сейчас?

Однозначно да, сейчас продать квартиру можно максимально выгодно. Спрос на покупку высокий, люди, которые одобрены по прежним ставкам, находятся в активном поиске объектов недвижимости.

Какие ставки сейчас предлагают банки?

На сегодня ставки на вторичную недвижимость от 17-23%, зависит от банка и первоначального взноса. Будет ли ставка увеличиваться пока непонятно.

Семейная ипотека все еще актуальна, можно получить ставку в 4,7-5%. Также продолжают работать субсидирования от банков, при которой можно получить ставку даже под 1,8%. Данные программы работают только на новостройки, скорее всего в ближайшее время будут изменения в сторону повышения, но пока еще можно успеть воспользоваться данными предложениями.

Что произойдет с ценами на недвижимость в ближайшем будущем?

По вторичному рынку прогнозируется падение цен на 15-20% в связи с возросшей ипотечной ставкой.

На рынке новостроек все будет зависеть от государственной поддержки. Если поддержки от государства не будет, то стоит ожидать снижения цен. Независимо от стоимости стройматериалов возможны скидки от застройщиков к концу года.

Как пример недавно от одного из застройщиков Сургута уже были скидки до 10 000 на квадратный метр, в среднем это 500 000 рублей с квартиры.

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