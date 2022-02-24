Давайте разбираться, как в 2022 году получить ипотеку под 0,1%. Я Иван Карсеев , специалист по недвижимости компании «Этажи», и мы рассмотрим реальный кейс семьи из Сургута.

Снизил платёж по ипотеке в 2 раза

Не секрет, что за последний год ключевая ставка Центробанка выросла более чем в два раза — и аналитики прогнозируют дальнейший рост. Это значение влияет на формирование процентов в банках. Сейчас базовые ставки банков в среднем больше 10%, и это не предел.

Но способы снизить ставку пока есть — например, бонусы от банков, эксклюзивные ставки для клиентов нашей компании и другие.

В середине февраля ко мне за консультацией обратилась семейная пара. Молодые люди уже самостоятельно получили одобрение в банке под 11,8%. После разбора их ситуации мы решили отказаться от этого одобрения и подать заявку второй раз, уже с моей помощью.

И вот вторая заявка одобрена. При той же запрошенной сумме платеж получился ниже раза в два: с 55 тысяч мы снизили его до 27! Фантастика? Нет, реальность.

Как у нас это получилось?

У клиентов стояла задача расширить жилплощадь. Сроки не горели. Первоначальный взнос был. Семья рассматривала покупку вторичной недвижимости.

Первое. Я предложил вариант с квартирами в новостройках: это открыло путь к снижению процентов. Клиентам идея понравилась, и они подали заявку на программу «Семейная ипотека». Максимальная ставка по программе 6%, но моим клиентам повезло: им банк одобрил 5,3%.

Второе. Мы выбрали не просто квартиру в новостройке. А квартиру, на которую банк установил субсидированные ставки: получилось «убрать» ещё 3,2%. Ипотека под 2,1% — уже неплохо.

Третье. Клиенты воспользовались услугой «Электронная регистрация сделки», которая минусует ещё 0,3% от ставки. Итоговая ставка получилась 1,8%, клиенты очень довольны.

Товарищ Карсеев, а где заявленный 0,1%? Читайте дальше!

Некоторые банки дают дополнительные преференции на строящееся жильё. Есть специальная программа, по которой можно получить либо ипотеку под 1,4% на весь срок кредитования, либо выбрать стандартную ставку, но до ввода в эксплуатацию получить к ней минус 4%. Мы с клиентами, к сожалению, под эту программу не попали. Но если бы всё срослось, то ставка составила бы 0,1%! Возможно, именно вы станете покупателем, которому удалось собрать всё ипотечное «бинго» и получить кредит под минимальный процент!

Но есть одно “но”...

Есть ли подводные камни? Безусловно. Разберём их в том же порядке.

1. Вариант с новостройкой может вам не подойти — например, нет времени ждать, пока дом сдадут в эксплуатацию. К тому же, не все объекты недвижимости подходят под льготные программы вроде «Семейной ипотеки».

2. Не на все квартиры в новостройках действуют субсидированные ставки.

3. «Электронная регистрация сделки» — платная услуга. Но поверьте, она окупается практически сразу!

4. Не на все объекты банки дают дополнительные преференции: надо «знать места».

Именно поэтому я считаю, что выбирать недвижимость нужно с экспертом. Мы знаем рынок, застройщиков, банки и можем предложить вам разные варианты, среди которых точно будет наиболее выгодный.