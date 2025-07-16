Сургут и Сургутский район в годы Великой Отечественной войны

А.П. и М.Я. Бубновские. В Сургуте в годы войны Анфуза Петровна работала управляющей аптекой, Михаил Яковлевич – учителем. Фото из архива С. Бубновского

Целебные травы всегда были в почете у местного населения. Сургутяне знали в них толк и в достатке запасали на целую зиму.

Народная медицина пользовалась популярностью. Несмотря на нехватку, а порой полное отсутствие медикаментов, в Сургуте на протяжении всей войны не было массовых заболеваний. Люди всегда в чистоте содержали свое жилище, одежду и строго соблюдали советы медицинских работников.

Не было в Сургуте и массового голода. Хлеба, правда, не всегда хватало, но почти в каждой семье была картошка, рыба, многие женщины умели заготавливать боровую и водоплавающую дичь.

«Великая Отечественная война, которую ведет наш народ с немецкими захватчиками, требует усилия всего народного хозяйства СССР. Мы сейчас испытываем острый недостаток в медикаментах, которые нужны в первую очередь для Красной Армии, а также для мирного населения. Поэтому сейчас, как никогда, встает вопрос о сборе дикорастущих лекарственных растений.

В нашем районе имеется огромное количество таких растений: шиповник, черника, голубика, черемуха, рябина, смородина (черная), малина, клюква, брусника, толокнянка и ряд других трав, которые содержат в себе различные целебные средства, витамины и сырье, необходимые для медикаментов.

Сбор дикорастущих растений – работа не трудная, ее могут выполнять дети школ всех классов. Собрать в 1944 году урожай шиповника, рябины, смородины и других ягод – одна из важнейших задач работников медицины и всех трудящихся нашего района.

Призываем всех медицинских работников, пионеров и школьников, комсомольцев и все свободное население до наступления холодов полностью собрать полезные дикорастущие растения, тем самым пополнить долг перед Родиной – помочь Красной Армии.

Зам. зав. райздравом Ф. Рудь, управляющая аптекой Панкина».

Газета «Колхозник», 17 августа 1944 г.

Одна из авторов этой заметки Анфуса Петровна Панкина -Бубновская – ветеран сургутской фармации. В последние годы она жила в Москве. «Благодаря маме, с детства привык лечиться без таблеток, хотя мама была фармацевтом. Папа лишился руки, но продолжал вести полноценную активную жизнь, его пример вдохновлял меня при тяжелом восстановлении после аварии. Получается, что истоки современной кинезитерапии – в моем прошлом, в моей семье, в тех принципах, которые родители мне привили», - признается доктор медицинских наук, профессор Сергей Михайлович Бубновский.

За заслуги в воспитании молодежи и в связи с 40-летием Победы П.Г. Киреев награжден Почетной грамотой Сургутского горкома КПСС. Фото из архива Сургутского краеведческого музея

Что касается заготовки ягод, то это дело в Сургутском районе было организовано еще до войны. В 1940 году в Угуте открыли специальное отделение Кондинского экстрактно-варочного завода. Собирали чернику, голубику, смородину, бруснику, клюкву и в специальной таре водным путем, зимой на лошадях отправляли в Нахрачи (в прошлом центр Кондинского района).

Все военные годы заготовкой ягод занималась Анна Петровна Волкова. Она объездила все Приюганье, в лицо знала каждого сборщика и умела организовать его труд. Целыми обласами да лодками привозили ханты и русские сочные ягоды в Угут. Клюквенный, брусничный, шиповниковый экстракты продавали в 50- и 100-грамовых бутылочках. В годы войны вся эта продукция поступала в госпитали, так как обладала большой целебной силой.

Хлеб в фонд Красной Армии

«Горя желанием помочь наступающей Красной Армии, работники колхоза имени Кирова, д. Вата Покурского Совета из личных запасов вносят хлеб в фонд помощи Красной Армии.

Чечетин внес весь причитавшийся ему хлеб на трудодни, в количестве 35 килограммов. Его примеру последовали Захаров К., Пичугин, Будылгин, Парфенов и другие. Всего поступило от колхозников 150 килограммов и из колхозного фонда – 500 килограммов хлеба. Сдача зерна в фонд Красной Армии продолжается.

П. Киреев».

Газета «Колхозник», 8 февраля 1945 г.

Автор этой небольшой информации Прокопий Гаврилович Киреев – ветеран Сургутского района. Учитель по образованию, он работал во многих школах, долгие годы был на советской, а позже на партийной работе. Активный внештатный корреспондент на протяжении десятилетий писал в свою районную газету.