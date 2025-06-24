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    Югра готова к открытию очередного IT-форума. В центре повестки — искусственный интеллект

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  • ​Мэрия Сургута предупреждает: за «награду за поджог» можно получить срок

    ​Мэрия Сургута предупреждает: за «награду за поджог» можно получить срок

    Сегодня в 10:56
    189 0 
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​Жизнь, отданная детям

Памяти отличника народного просвещения Елизаветы Плехановой

​Жизнь, отданная детям
Елизавета Дмитриевна Плеханова, одна из первых заведующих детсада, стояла у истоков развития дошкольного образования в Сургуте. Фото из архива «Старожилы Сургута»

Ранним зимним студеным утром 1955 года, когда ночь еще не уступила свои права рассвету, в окно дома Черемных на улице Советской постучали. Лиза открыла глаза, прислушалась. Громкий требовательный стук заставил ее быстро вскочить и, накинув на плечи платок, подбежать к окну. Так и есть. Это она, заведующая первым в Сургуте детским садом Сосипатра Федоровна Кушникова стояла на завалинке. Лиза быстро натянула на себя теплые вещи, валенки и побежала. Обоз уже стоял у здания детсада на улице Республики. Мороз крепчал, и лошадей нельзя было долго держать на холоде. У обоза уже ждала Елена Федоровна Пастухова, которая днем работала няней, вечером стирала белье, а по ночам дежурила. Нужно до рассвета добраться до леса, чтобы вывезти дрова для детского сада.

Ехали молча, тесно прижавшись друг к другу. Каждый думал о своем, а может они думали об одном и том же…

На снимке первой половины 1960-х годов – воспитанники Сургутского детского сада № 2. Фото из группы «Старожилы Сургута»

Каким был первый детский сад в Сургуте, старые жители помнят – это комната (группа) для детей, горшочная (туалет), небольшая кухонька с русской печью, коридорчик и малюсенький кабинет заведующей.

«Больше всего запомнилось, как мы вывозили дрова зимой из леса, - спустя годы рассказывала Елизавета Дмитриевна Плеханова. - Самая первая поездка меня напугала: было очень холодно, из розвальней выйти некуда – глубокий снег. Лопатами мы разгребали дорогу к поленницам, а потом и вокруг них. Возвращались, уже было темно, так как зимний день короткий. Помню, с Сосипатрой Федоровной ребятишек уложим спать, а сами идем рыбу покупать у местного населения на берег речки Бардаковки. Старались вкуснее накормить ребятишек. Договаривались с жителями, чтобы каждое утро в детсад приносили свежее молоко».

Семь лет трудового стажа было за плечами Елизаветы Дмитриевны, когда ей предложили стать заведующей детским садом № 2, который разместился в двух деревянных одноэтажных домах, бывшей конторе потребительской кооперации.

Приняла детсад осенью. И началась беспокойная, полная всяких неожиданностей жизнь заведующей. В первую очередь нужно было застеклить рамы и укомплектовать детский сад кадрами. Дров не было, кухни тоже не было. Все нужно было носить из первого детсада. Повезло с коллективом – воспитатели молодые, но грамотные и старательные, любили детей. Они не отказывались ни от какой работы, вплоть до ремонта печей. Трудности случались из-за отсутствия транспорта. Районо выделило детскому саду лошадь. Но за ней нужно было кому-то ухаживать, кормить. А зарплата – 32 рубля! Какой мужчина пойдет? Здесь уместно отметить, что в 60-е годы Сургут переживал не лучшие времена – на обустройство нефтяного края приехали заключенные.

«И нашелся такой Москвин Петр Финогенович. Дядя Петя возил продукты в наш детсад и в первый, ухаживал за лошадью, топил печи, чистил от снега дорожки. Был исполнительным, и, как я поняла, честным. Но месяца через два-три выяснилось, что Москвин практически всю свою жизнь, а ему в то время было 52 года, просидел в тюрьме и никогда не работал. Он вскрывал банки, воровал огромные суммы денег и скрывался…».

Коллектив второго детского сада на ул. Народной, который Елизавета Дмитриевна (в первом ряду третья слева) обосновала «с нуля». 1960-е годы. Фото из архива Л. Захаровой

Петр Москвин проработал 15 лет в детском саду и ни разу не дал повода усомниться в своей честности. Понял матерый рецидивист доверительное отношение молоденькой начальницы и растворился в ее доброте без остатка.

С упоением рассказывала Елизавета Дмитриевна о праздниках, устраиваемых детям и их родителям, конференциях, чаепитиях с сургутским рыбным пирогом!

«Разговаривали о жизни, детях, о своем родном Сургуте. А какая проблема у кого, так решалась она быстро, потому что не было безразличия, участие принимали все. Чужих ни бед, ни детей не было».

С восторгом говорила о своем детском саде «Космос», который и теплее, и богаче, с просторными игровыми комнатами, устланными коврами, с множеством красивых игрушек. Детей на ее попечении стало в четыре раза больше, персонал детского сада составлял 60 человек. Елизавета Дмитриевна замечала, как сотрудники относятся к своим обязанностям, умела вовремя поддержать, поощрить. Она убедила руководство Сургутской ГРЭС -балансодержателя детского сада – премировать воспитателей и нянечек, в чьих группах наблюдалась самая низкая заболеваемость воспитанников. Умела рассмотреть способности детей и персонала. По ее совету нянечка Тамара Горбунова, обладавшая педагогическим талантом, окончила вечернюю школу, педагогическое училище и впоследствии стала воспитателем в детском саду «Аист». Бывшая воспитанница Ирина Кушникова, будучи школьницей, устраивалась няней и в педучилище поехала поступать с благословения любимой наставницы сразу после летней работы. После окончания 19-летняя девушка, как молодой специалист, имела огромное желание работать под руководством Плехановой, но в «Космосе» вакансий не оказалось, и Елизавета Дмитриевна отправила ее в соседний «Аист», детсад того же ведомства. В дальнейшем Ирина воспитывала сургутских малышей еще в нескольких детских учреждениях Тюменьэнерго.

Сургутские старожилы В. Я. Алексеев, Б.А. Проводников, Е.Д. Плеханова, З.Х. Трофимова на встрече выпускников в «Красной школе». 2007 год. Фото Л. Захаровой

Елизавета Дмитриевна, словно частицу себя отдавала детям, помнила каждого ребенка. Немало ее бывших воспитанников спустя десятилетия водили в детсад уже своих ребятишек, которых также одаривала материнской лаской и добротой.

Припомнилась очередная встреча на тему «История города в воспоминаниях сургутян», которая состоялась в октябре 2006 года в доме-музее им. Аркадия Знаменского. Этот лекторий был интересен тем, что в нем непосредственное участие принимали ребята – учащиеся из лицея № 3. Мы, сотрудники Дома краеведа, пригласили старожилов Геннадия Дмитриевича Черемных, Елизавету Дмитриевну Плеханову, Веру Дмитриевну Серову (сестер и брата) и Домнику Яковлевну Кайдалову, которые поведали о прошлой жизни. Наши уважаемые гости делились своими воспоминаниями, порой приводя шокирующие для современной молодежи, факты.

«Ребята, я смотрю на вас, и мне даже завидно немножко, как вы хорошо одеты», - говорила со слезами на глазах Елизавета Дмитриевна, - Мы были одеты совсем не так, когда учились в школе. Те, кто росли в большой семье, конечно, одевались плохо. Просто нечего было. Например, в нашей семье росли четверо девочек, и учителя знали, что нам не в чем идти в школу, поэтому двое из нас учились в одну смену, а двое других – во вторую смену. Я, например, во вторую смену училась, а моя младшая сестренка – в первую. Стоим дома у дверей, ждем. Приходит сестра со школы, с ног до головы раздевается. Из сумки, сшитой из тряпки, вытрясает книжки. Все перекладываем, переодеваемся и бегом в школу. И звонок не подавали во вторую смену, пока в окошко не увидят, что мы бежим. Таких семей было много в Сургуте…».

14 июня 2025 года после тяжелой продолжительной болезни Елизавета Дмитриевна Плеханова закончила свой земной путь. Редакции газеты «Новый Город» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким нашей дорогой незабвенной мамы Лизы. Светлая память.

Елизавета Дмитриевна Плеханова, в девичестве Черемных, родилась 1 июня 1935 года в Ханты-Мансийске. В том же году семья переехала в Сургут. Заочно окончила Тобольский педагогический институт. 35 лет работала в сургутских детских садах, из них 27 лет – заведующей.


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Сегодня в 12:28, просмотров: 175, комментариев: 0
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