Сургут и Сургутский район в годы Великой Отечественной войны

С ноября 1942 года Тулебай Ажимов, 1921 года рождения, воевал на Северо-Западном, Брянском, Белорусском и I-м Украинском фронтах. Фото: ru. sputnik.kz

В пятом томе Белорусской Советской Энциклопедии можно увидеть имя Ивана Васильевича Королькова, нашего земляка.

Иван Корольков родился в 1919 году в селе Тундрино Сургутского района. Юность прошла в городе Салехарде, где он в 1939 году окончил школу. В памяти многих северян остался он как активный комсомолец, участник городского духового оркестра.

Перед нами выписка из его наградного листа, подписанного командующим Центральным фронтом генералом армии Константином Рокосовским: «Переправляясь в лодке на Западный берег реки Днепр, тов. Корольков заметил немецкого пулеметчика, ведущего огонь по нашим переправляющимся подразделениям. Он быстро навел свой пулемет и очередью заставил замолчать пулемет противника. Достигнув правого берега, тов. Корольков, следуя в первых рядах, огнем пулемета прокладывал путь пехоте вперед.

В боях за села Галки и Усоки с 29 сентября по 3 октября 1943 года тов. Корольков своим пулеметом отразил десять контратак, истребив при этом до 150 фашистов. В бою 30 сентября 1943 года, прикрывая с фланга четвертую стрелковую роту под деревней Галки, он отразил сильную контратаку автоматчиков противника, прикрываемую танками.

Показывая образцы мужества, отваги и геройства, тов. Корольков увлекал пехоту на боевые подвиги во имя Родины. За свою храбрость и боевые подвиги тов. Корольков достоин присвоения звания Героя Советского Союза».

… Пулемет замолчал, когда ефрейтор от тяжких ран потерял сознание…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года Ивану Васильевичу Королькову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Иван Корольков стал Героем Советского Союза в 25 лет. Фото: YouTube

После лечения в 1944 году Корольков вернулся в село Вагай. Райком партии направил его работать народным следователем в районную прокуратуру, после образования Тюменской области - помощником областного прокурора. Затем переведен в Дагестанскую АССР помощником прокурора республики, также был прокурором города Железноводска.

В 1947 году поступил на третий курс Пятигорского пединститута, после окончания оставлен преподавателем кафедры всеобщей истории. Затем снова учеба – в аспирантуре. В 1953 году в Москве защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Вел большую научно-педагогическую работу в Пятигорске. С 1958 по 1964 год – ректор Читинского педагогического института. В последнее время заведовал кафедрой истории в Смоленском пединституте.

В середине 1970-х Иван Корольков побывал на Тюменском Севере, встретился со старыми друзьями, вместе с ними радовался большим преобразованиям края.

Уроженец астраханских степей Тулебай Хаджибраевич Ажимов проявил геройство и отвагу при форсировании реки Висла в Польше. Под ураганным огнем он одним из первых добрался до противоположного берега и первый ворвался в город Красностав. Здесь обезвредил фашистского снайпера и возглавил уличный бой. А вскоре приказ: перебраться на занятый врагом берег Вислы и отвлечь на себя внимание противника. Вот как описывается этот бой в книге «Золотые звезды Югры» (Ханты-Мансийск, 1967 г.): «Перед рассветом Тулебай отплыл на лодке к вражеским позициям. На середине реки его настиг луч прожектора. Начался пулеметный и минометный обстрел. Тулебай бросился в воду, вплавь достиг берега и с ходу открыл огонь по врагу. До рассвета он, перебираясь из окопа в окоп, вел в одиночку дерзкий бой, уничтожил 12 фашистов, сам был тяжело ранен, но продержался до прихода своих».

23 сентября 1944 года ефрейтору Ажимову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медалью «Красная Звезда».

После окончания войны Тулебай Ажимов поселился в Алма-Ате. В июне 1968 года посетил Сургут, где проживал с 1930 года до призыва в действующую Красную Армию.