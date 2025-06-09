Сургут и Сургутский район в годы Великой Отечественной войны

На снимке - сургутские учителя 1960-х годов. На долю многих из них выпало трудовое военное лихолетье. Фото из архива Л. Захаровой

В конце войны в Сургут пришло две телеграммы от Верховного Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина, которые убедительно говорят о патриотизме наших детей:

Сытомино Сургутского района Тюменской области. Зарямская школа-семилетка, директору школы Питтер, комсоргу школы Репиной, председателю учкома Поспеловой.

Прошу передать учащимся Зарямской школы-семилетки, собравшим 3695 рублей деньгами и 6375 рублей облигациями Госзаймов на строительство авиаэскадрильи «Тюменский осоавиахимовец», благодарность Красной Армии и мои пожелания здоровья, успехов в учебе, общественной работе.

И. Сталин.

Локосово Сургутского района Тюменской области. Нагорновская неполная средняя школа, директору школы Алферьевой, секретарю комсомольской организации Скутину, начальнику штаба дружины Лиджиевой, председателю учкома Черкасовой.

Прошу передать учащимся Нагорновской НСШ, собравшим 3311три тысячи рублей деньгами и 16000 тысяч рублей облигациями Госзаймов на строительство авиаэскадрильи «Тюменский осоавиахимовец», благодарность Красной Армии и мои пожелания им здоровья и успехов в учебе, общественной работе.

И. Сталин.

Разумеется, эти деньги не были выпрошены у родителей, они заработаны на воскресниках, на рыбалке, на заготовке дров для школ, на сборе вторичного сырья и прочее.

Сургутские учителя Антонина Степановна Буканина, Ираида Васильевна Голдобина, Аркадий Степанович и Анна Андреевна Знаменские, Александра Григорьевна Замятина, Татьяна Константиновна Кузнецова, Прокопий Гаврилович Киреев, Василий Васильевич Кушников, Мария Ивановна Хмелева, Антонина Михайловна Ничкасова, Зоя Сергеевна Доронина и многие другие каждое лето вместе со своими юными питомцами отправлялись на рыбный промысел и как штатные рыбаки добивались высоких уловов рыбы.

В документах военного времени таких примеров зафиксировано немало. Вот лишь некоторые из них. В первую военную путину учащиеся Сытомино создали бригаду по лову рыбы переметами. Пионер из Сургута Саша Нюгломкин за полмесяца поймал сетями 150 килограммов рыбы, пионер Саша Кинямин из деревни Юган – 173 килограмма.

Во время второй военной путины сургутские пионеры организовали бригады и ежедневно ловили рыбу удочками, переметами, маленькими неводами. За лето 1943 года в Сургутском районе ребята добыли 1000 центнеров рыбы, из них только учащиеся Зарямской школы – 260 центнеров. Двенадцатилетний Платон Тайбин из Пимской школы и десятилетний Валя Коновалов с Высокого Мыса выловили по 25-22 центнера. Восемьдесят учащихся Сургутской и Черномысовской школ пришли летом в цеха рыбоконсервного комбината.

Четыре месяца работали на путине 1944 года ученики Пимской школы. Только звено Платона Тайбина добыло около семи тонн рыбы. В счет плана Сургутский рыбозавод получил 96 центнеров рыбы от звена юных рыбаков Надежды Бакай.

Пионеры и школьники работали на силосовании кормов. Среди них – ребята из Покурского совета, деревень Пасол и Вата под руководством Феди Каюкова, Вани Черкашина и Володи Мартынова, которые готовили ветки для силосования, возили к ямам траву. Всего в Сургутском районе первым военным летом 950 учеников заложили 65 тонн силоса и заготовили 150 тонн веточного корма.

Активно трудились сургутские ребята и на колхозных полях: пололи и окучивали все посевы колхозного картофеля. Ежедневно выходили на поля 24 четвероклассника Сургутской школы. Некоторые охраняли посевы. 25 пионеров и школьников деревни Кушниково под руководством вожатой Кушниковой пропололи 17, 5 гектара зерновых и картофеля. Передовики – Клава Трифонова, Рая Тырикова, Катя Замятина, Маруся Трифонова, Толя Черкашин.

С первых дней войны учащиеся деревни Сахали Сытоминского сельсовета так же трудились на колхозных полях, готовили дрова для школы, разбирали печи и складировали кирпич, подносили доски и железо. Тося Аралова, Нюра Кугаевская, Настя и Вова Карташевы за два дня окучили и выпололи полгектара картофеля. Витя и Толя Старыгины заготовили десять кубометров сухих дров.

Ухаживали и за колхозным скотом. Зимой 1942 года пионеры деревни Подгорное взяли шефство над колхозными лошадьми, заготовили для посадки центнер картофельных верхушек, собирали золу. Ребята из Зарямской школы за пять дней наскоблили 850 килограммов тала. Ученик четвертого класса Паша Измоденов заготовил более 20 килограммов коры в день.

К весне школьники Черного Мыса собрали для колхоза «Верный путь» пять тонн золы, провели снегозадержание на полях, 40 человек ежедневно скоблили тал. Пионеры Сургута по инициативе отряда Жени Красильниковой из седьмого класса собрали 52 центнера золы, каждый пионер школы заготовил по килограмму картофельных верхушек.

Учащиеся района собрали в 1943 году 20759 рублей на строительство танков и самолетов. Ребята из Ново-Покурской неполной средней школы внесли на строительство танка «Пионер Севера» 698 рублей.

Работники просвещения и культуры, партийные и советские органы уделяли большое внимание воспитанию детей в условиях военного времени. В основном это было патриотическое и трудовое воспитание, и оно приносило желаемые результаты.