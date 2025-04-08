Сургут и Сургутский район в годы Великой Отечественной войны

В первом сражении – битве за Москву (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.) сражалось более трех миллионов советских и немецких солдат и офицеров, из которых полтора миллиона погибли, в том числе сургутяне Сергей Кольцов и Георгий Торопчинов. Фото: wara

Воины-сургутяне честно выполняли наказ Родины-матери. Они сражались под Москвой и Ленинградом, защищали Одессу и Севастополь, стояли насмерть под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге, штурмовали Кенигсберг, освобождали Варшаву, Прагу, Будапешт, взяли Берлин и расписались на стенах рейхстага.

Василий Игнатьевич Селютин одним из первых сургутян был награжден орденом Красного Знамени. По некоторым данным этой награды он удостоен за уничтожение фашистского танка, с которым вступил в бой один на один.

Василий Селютин 1918 года рождения был мобилизован на фронт 15 мая 1942 года Сургутским райвоенкоматом. Отправлен на Западный фронт, воевал на 3-м Белорусском. Ушел из жизни в марте 1982 года, похоронен в Сургуте на Чернореченском кладбище. Фото: ssylka.skmuseum.ru

Время сохранило немало писем с фронта, которые ярко характеризуют ратный подвиг наших сургутян. Вот письмо танкиста Александра Короля, опубликованное в районной газете «Колхозник» в сентябре 1941 года: «Дорогие родители, сообщаю вам, что я жив и здоров. Был легко ранен, но из строя не уходил. Испытал 35-суточный беспрерывный бой. В боях приходилось драться очень крепко. За проявленную отвагу командование представило меня к правительственной награде. Почву под собой чувствую твердую. Уверен – разобьем гитлеровских бандитов, и тогда снова потечет наша счастливая жизнь».

Иван Кирсанов, Иван Кондаков, Яков Кашин написали в Сургут перед боем: «27 сентября идем на фронт. Враг еще разубедится, насколько сильно наше стремление быстрее покончить с ним. И то доверие, которое оказано нам Советской властью, мы оправдаем. Заверяем всех трудящихся Сургутского района, что будем грудью, до последней капли крови защищать Родину, будем яростно истреблять эту гадину – гитлеровских фашистов. Мы знаем также, что наши земляки, оставаясь в тылу, самоотверженно будут трудиться на трудовом фронте». (Газета «Колхозник», № 83, 16 октября 1941 года).

А вот еще одна весточка от Ивана Кондакова, который в сентябре 1941 года вместе с Иваном Кирсановым и Яковом Кашиным дал клятву сургутянам до последней капли крови защищать Родину. Это письмо написано в октябре 1941 года с правого берега Днепра: «Бои носят ожесточенный характер. 29 сентября на наше подразделение три раза бросались фашисты. Немцы сосредоточили сильный минометный огонь и бросили в атаку трижды превосходящие нас силы. Но смятения в наших рядах не было. Бойцы умирали, но не отступали, раненые отказывались идти в госпиталь. Признаться, страшно было в те минуты: несколько раз засыпало землей, во многих местах вражескими пулями порвало одежду, поцарапало кожу. Но я жив и выполнил приказ командира. 9 октября партийной комиссией я принят в члены ВКП(б), а 10 октября Советское правительство удостоило меня награды – медали «За боевые заслуги».

В сентябре 1941 года из хантыйской семьи был призван в армию Р.Я. Рымов. Он был хорошим охотником, но никогда не держал в руках боевого оружия. В 1943 году он сообщал своим землякам: «В настоящее время владею любым оружием. Мне присвоено звание старшего сержанта, я являюсь командиром расчета».

Полна драматических событий фронтовая жизнь семьи Николая Васильевича Пугно и его сына Тихона. Отец и сын сражались на разных фронтах. Уже после окончания войны семья получила извещение о том, что сын пропал без вести. 25 лет Николай Васильевич пытался установить обстоятельства гибели Тихона. Писал в Министерство обороны, в разные военкоматы, командирам подразделений. И только в середине 1970-х ему стало известно, что Тихон Пугно погиб в марте 1944 года под Тернополем в возрасте 20 лет.