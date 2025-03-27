К 50-летию издания книги «Сургут в годы Великой Отечественной войны»

В 1975 году – в год 30-летия Победы – местные краеведы Иван Прокопьевич Захаров, Флегонт Яковлевич Показаньев и Новомир Борисович Патрикеев выпустили небольшую брошюру под названием «Сургут в годы Великой Отечественной войны» тиражом 1500 экземпляров. Это была первая попытка собрать по крупицам и обобщить материал, тем самым проследить за событиями, происходившими в 1941-1945 годах в глубоком тылу, каковым тогда являлся наш край. Предназначалось издание лекторам, пропагандистам, политинформаторам, агитаторам. Сегодня оно является большой редкостью. И, как теперь выяснилось, основополагающим.

Первую, вторую, третью и пятую главы под названиями «Вставай, страна огромная», «В труде, как в бою», «Так велело сердце» и «На непосредственные задачи войны» написал Захаров при участии Показаньева, четвертую «Молодежь на фронте и в тылу» – Патрикеев.

Новомир Патрикеев – писатель, журналист, прозаик и краевед с 1971 по 1990 годы возглавлял Ханты-Мансийскую окружную журналистскую организацию. Фото: приобская – библиотека.рф.

Творческое сотрудничество Ивана Захарова и Флегонта Показаньева началось в первые годы семидесятых прошлого столетия. «К тому времени Флегонт Яковлевич давно уже демобилизовался, работал инструктором горкома КПСС, - рассказывал Иван Прокопьевич. – Задумали мы с ним написать и выпустить на белый свет книгу «Краткий очерк истории Сургутской партийной организации». Работали долго, ездили в Тюменский и Ханты-Мансийский архивы, перечитали множество документов, газет, беседовали со старыми коммунистами и участниками первых советских пятилеток.

Несмотря на то, что нам нравилась заданная самим себе тема и работали мы с удовольствием, без полемик, споров, а то и разногласий не обходилось. Потому работа наша затянулась, и книга, как таковая, не получилась. В 1974 году вышла небольшая брошюра под указанным выше названием. Она быстро разошлась среди населения.

При работе над «Историей…» у нас собралось много материалов, характеризующий бессмертный подвиг сургутян в годы Великой Отечественной войны. В 1975 году вместе с Ф.Я. Показаньевым и редактором окружной газеты Новомиром Борисовичем Патрикеевым при благословении первого секретаря окружкома КПСС Василия Васильевича Бахилова написали вторую брошюру «Сургут в годы Великой Отечественной войны».

Конкретный исторический материал показывает героический труд людей и работу организаций Сургута по мобилизации всех сил на разгром немецко-фашистских захватчиков.

Информацию этой брошюры, а также впоследствии вышедших нескольких сборников, подготовленных Иваном Захаровым, повествующих о героических буднях сургутян в суровое военное время мы будем брать за основу дальнейших публикаций материалов.