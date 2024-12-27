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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 29-30 декабря? // АФИША

    26 декабря в 14:55
    679 0
  • ​В Сургуте зажгут еще одну новогоднюю елку

    ​В Сургуте зажгут еще одну новогоднюю елку

    Сегодня в 16:36
    135 0
  • ​Возле мэрии в ХМАО провалился асфальт под снегоуборочной техникой

    ​Возле мэрии в ХМАО провалился асфальт под снегоуборочной техникой

    Сегодня в 16:18
    164 0 
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Лада действительно на две головы выше китайских автомобилей, как заявил руководитель АвтоВАЗа?

Конечно, лучше 7.3%

Конечно, хуже 22.9%

И те, и другие - дрова 57.8%

И те, и другие - отличные машины 4.6%

Не знаю 7.3%

Всего голосов: 109

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Здравствуй дедушка Мороз борода из ваты!

Как дети встречали Новый год в 1960 годах прошлого столетия

Здравствуй дедушка Мороз борода из ваты!
Дед Мороз с бородой из ваты облачался в красный сатиновый халат, Снегурочка была в голубом. Фото из архива Л. Захаровой

Воспоминания детства, связанные с новогодним праздником, наверное, у всех нас очень похожие. Добрый дедушка Мороз, а рядом с ним Снегурочка, подарок, спрятанный под пушистой зеленой красавицей елкой, и запах хвои, радостная суета и заветное желание, загаданное в новогоднюю полночь.

Детская память цепка, и мои воспоминания всплывают так отчетливо, как будто это было вчера.

Мы ребятишки, ученики младших классов, сидели в школьном актовом зале и вырезали из цветной бумаги полоски, а затем клейстером их склеивали. Получались длинные цепи – украшение для елки, привезенной накануне из леса учителем труда Василием Терентьевичем Федуловым. Она стояла уже украшенная елочными игрушками, в основном стеклянными, также были из папье-маше, картона, а наверху красовалась рубиновая звезда, желательный атрибут времен социализма.

Новый 1962 год. Новогодние костюмы соответствовали тематике времени, и неважно, что только голова в ракете, все равно ты космонавт. Фото из архива И. Тимченко

С потолка ниспадали снежинки - мы их мастерили тоже сами: на длинную нить через определенное расстояние нанизывали кусочки ваты и лепили к потолку. Сколько смеху было – ведь нужно запулить эту нить вверх, да так, чтобы мокрая вата срослась с беленой штукатуркой!

Вырезанными из бумаги снежинками украшали запотевшие высокие окна зала, а на зеркале рисовали мелом замысловатые узоры.

Сургутский детский сад. 1960-е годы. Фото из группы «Старожилы Сургута»

Дед Мороз моего детства был одет в хлопчатобумажный халат кумачового цвета, отороченный по всем краям ватой, с ватными бородой, усами и бровями. Снегурочка, как правило, в голубом, корона из картона, обклеенная ватой и украшенная цветным стеклом (поврежденную елочную игрушку крошили на мелкие осколки и «садили» на клей.

Новогодние костюмы готовили тоже сами – в этом таинственном ритуале обычно участвовали все домочадцы (друг от друга держали в тайне о предстоящем изготовлении карнавальной одежки). В основном преобладали марля и вата, в нашей единственной в то время аптеке этот медицинский материал раскупался на ура. И, конечно, бумага. В «Кагизе» с прилавка слетал добрый запас привезенного во время навигации на баржах по Оби ватмана, в придачу с акварельными красками.

1965 год. Тема космоса тогда была актуальной. На снимке горка в районе НПУ, за магазином «Снежинка». Фото из группы «Старожилы Сургута»

Ребятишки изображали высотку-ракету с надписью «Восток», звездочета, луну, космонавта…

Конечно же, ни одного новогоднего карнавала не обходилось без Кота в сапогах и Цыганки – здесь можно фантазировать сколько угодно. Яловые или хромовые сапоги, бабушкины цветные юбки и шали были в каждой сургутской избе.

Снежинки, зайчики, волки, поросята, Золушки, мушкетеры брались за руки и водили хоровод возле елки, а жюри в составе деда Мороза, Снегурочки, бабы Яги, Лешего и доброй Феи определяли лучший костюм.

«Как я помню эти утренники, переходящие наряды снежинок и зайчиков! По-хорошему помню. «Снежинки» были пошиты из марли, купленной в аптеке по десять копеек за метр; далее по пошитию подсиненные и накрахмаленные, а потом на них нашивались снежинки темно-медового цвета из мишуры. Костюмы зайчиков из белой бязи, и обязательно хвост из ваты. И как задолго начинали готовится к Новому году! - рассказала моя подруга Ирина Тимченко. - У нас лично, фанерный ящик с елочными игрушками стоял на чердаке, дожидался Нового года, но выволакивала я его оттуда примерно первого-второго декабря. А уж костюм, это отдельная история. Была у нас книга «Шейте сами» (и по сей день она у меня), так там было около двадцати всяких карнавальных костюмов с описанием из чего и как шить. Вот оттуда и черпали вдохновение! И не из новых отрезов парчи и шелка, а их подручных средств. И ведь получалось! Даже под это дело разрешалось и губы накрасить, и кудри завить. Это в те-то годы! Тогда у меня был костюм Шахматной королевы».

А я была и Снежинкой, и Снегурочкой, и Вьюгой, и Снежной королевой. Но из всего прочего запомнился «Голубь мира» - пышное платье из голубой накрахмаленной марли с пришитыми белыми бумажными голубями, на голове – корона – белый голубь, выпиленный лобзиком из фанеры, прочно державшийся на марлевой многослойной повязке. На ногах – белые валеночки, накануне начищенные манной крупой.

Особую популярность голубь мира приобрел в СССР после фестиваля молодежи и студентов 1957 года, во время которого участники выпустили в воздух тысячные стаи «посланников мира». Фото из архива Л. Захаровой

За этот новогодний костюм я получила самый главный приз – книгу «Четвертая высота» и большую коробку цветных карандашей.

Конечно, все эти костюмы, сделанные своими руками из марли и бумаги, недолговечны, но зато подготовка, ожидание предстоящего Нового года ощутимы задолго и надолго.

В десятом классе я представляла Голубую фею. Сшила сама платье из сатина, накрахмалила, покрасила масляной голубой краской свои белые туфельки (после получила от мамы нагоняй). Смастерила сумочку, в которою потом клали свернутые из бумаги трубочки со смешными пожеланиями – их мы придумывали загодя, засиживаясь за полночь с моей школьной подругой Ниной Коноваловой. На школьном новогоднем вечере мальчишки и девчонки подходили, вытаскивали бумажки с сюрпризом, читали вслух. Было очень весело! Да… Интересное было время.


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Сегодня в 13:36, просмотров: 524, комментариев: 0
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