16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,9595   EUR  94,2606  

Новости

Больше новостей
Исследование россиян показало, что они стали больше потреблять алкоголя «из-за психологической напряженности». А вы...
Комментировать
0
Вы поддерживаете отмену ЕГЭ?
Комментировать
0
Больше опросов

Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы…

С любовью к родному краю

Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы…
В путешествие по сибирскому краю отправляется краевед и журналист Иван Захаров. Фото из архива Л.Захаровой

Туристические фирмы Сургута, рекламные агентства и бегущие по экранам телевизоров строки постоянно приглашают нас на экскурсии в страны ближнего и дальнего зарубежья, на остра Средиземного моря и Атлантического океана. Зовут также в Прибалтику и Карпаты, в Крым и на Волгу. Все это интересно и хорошо. Но сегодня мне хотелось бы пригласить сургутян в путешествие по нашему родному сибирскому краю.

Мест, по-настоящему красивых, по-сибирски строгих, здесь много, да и разгуляться есть где. Территория только Сургутского района превышает 100 тысяч квадратных километров. На этой площади могли бы свободно разместиться такие европейские государства, как Бельгия, Дания, Албания, Люксембург, вместе взятые.

Великая сибирская река Обь, протекающая здесь в широтном направлении, делит район почти на две равные части. К северу и югу от водной магистрали тянутся огромные пространства, изрезанные густой сетью больших и малых рек. Лесные массивы чередуются с заливными поймами и лугами. В районе почти десять тысяч озер, большие площади заняты верховными болотами.

Да, у нас есть что посмотреть. Недавно группа энтузиастов совершили путешествие по Ляме-реке. Судя по всему, впечатлений у туристов много, решено даже сделать полнометражный фильм всероссийского значения и показать его по центральному телевидению. Один только Ляминский сор чего стоит. В весеннюю пору и в начале лета там целое море воды.

А до чего же красив Большой Юган, главная река Сургутского района! Его протяженность больше тысячи километров. На сотни верст тянутся его притоки Малый Юган, Негусьях, другие небольшие речки и притоки.

Большой Юган берет начало с Васюганских болот в Томской области и впадает в Юганскую Обь. Берега реки всегда были обитаемы. Люди жили там и три, и пять тысяч лет назад, только мы о них почти ничего не знаем. Легенды да сказания повествуют о храбрости и выносливости великих предков современных ханты.

До чего же красив Большой Юган, главная река Сургутского района! Фото: bogatyrlub

Еще в начале XVIII века религиозные деятели активно внедряли православие среди населения севера Сибири. Но и сегодня мы не можем сказать, что христианство прочно прижилось на Югане. У ханты своя религия, свои духовные ценности и святые места. Впрочем, это касается тром-аганских, аганских, ляминских, пимских и других коренных жителей нашего края.

Юганская тайга – это родина югорских соболей. И не только соболей. Водится большое количество других пушных зверей. В реках и озерах – рыба, на суше – бесконечные заросли смородины, в борах – брусника, черника, на болотах – клюква.

Юганская тайга – это родина югорских соболей. Фото: klau.club

Особенно красиво на Югане осенью, в сентябре. Золотистые песчаные плесы сменяются крутоярами, где на темно-зеленом фоне хвойных деревьев пламенеют березы и ракиты, яркими красками отливают черемуха, рябина с гроздьями сочных ягод. Места, достойные кисти великого художника!


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:46, просмотров: 161, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Руслан Кухарук принял участие в мероприятиях по случаю Дня памяти и скорби и обратился к югорчанам 602
  2. ​Как Сургут отметил День памяти и скорби 285
  3. ​В Сургутском районе вновь проходит фестиваль «Высокий Мыс» 275
  4. Все больше югорчан выбирают цифровую сим-карту 259
  5. Время, вперёд! 251
  6. ​Инвестиционное агентство создадут в Сургутском районе: чем оно займется? 201
  7. ​«Плохо учиться будешь — блогером станешь!» Какие профессии не котируются среди строгих родителей 176
  8. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 161
  9. ​Сургут в новом свете: в городе модернизируют систему уличного освещения 143
  10. ​Чаще всего мошенники подделывают сайты инвестиций и популярных брендов 114
  1. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 2389
  2. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 1870
  3. ​Сургутянин поймал рыбу размером с человека 1750
  4. ​На пост мэра Сургута претендуют еще четыре человека 1688
  5. ​И это в срок? 1590
  6. ​Депутат Думы Югры Ринат Айсин заявился на пост мэра Сургута 1589
  7. Пешеходный маршрут «Сургутский Кремль» открыт для широкой аудитории 1494
  8. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 1486
  9. ​Сургут вновь стал одним из самых умных городов России 1416
  10. ​Мужчину в Сургуте насмерть сбили бетономешалкой 1379
  1. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 6412
  2. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 5975
  3. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 5694
  4. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 5203
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 5044
  6. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 4313
  7. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 4132
  8. ​На пост главы Сургута заявился мужчина в шляпе 3749
  9. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3603
  10. ​В России грядет подорожание коммуналки 3055

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика