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Время, вперёд!

Полвека назад в Сургуте…

Время, вперёд!
Строительство железной дороги Тюмень – Сургут в районе Сингапая. 1974 год. Фото А. Мясникова

1 июня строительное управление № 9 треста «Сургутгазстрой» праздновало свой десятилетний юбилей. К этому времени его коллективом сдано в эксплуатацию 195 тысяч квадратных метров жилья. Каждый третий сургутянин проживал в квартире, построенной СУ-9. К тому же, это предприятие возвело в городе шесть школ, пять детских садов и яслей, музыкальное училище, больничный комплекс, пять магазинов, профессионально-техническое училище № 17, нефтяной техникум, два Дома культуры, кинотеатр.

Первая комсомольско-молодежная бригада СУ-9 на строительстве микрорайона НГДУ. Фото А. Мясникова

2 июня завершились работы по сооружению пятнадцатой опоры железнодорожного моста через Обь. В тело объекта уложено 1300 кубометров бетона.

К середине июня от речного порта к будущему мосту через Обь смонтированы первые метры железнодорожного пути.

Шла подготовка к пуску четвертого энергоблока ГРЭС. Для этого ее строители, в частности, смонтировали бак на пять тысяч кубометров, предназначенный для хранения дизельного топлива.

25 июня в связи с прибытием в Сургут большого числа бойцов студенческих отрядов аэропорт ввел дополнительные рейсы в Тюмень. Между тем, местная газета «К победе коммунизма» извещала население о предстоящей в ряде районов авиахимической обработке от гнуса: «В связи с этим (в зонах обработок) запрещается: сбор ягод и грибов, использование воды для питья, пребывание охотников.

Кроме того, ежедневно с 4 до 7 часов и с 20 до 23 часов будет проводится наземная обработка с помощью дымовой машины ТДА-М. Обработке подлежат: поселок НГДУ, район товарного парка. На период наземной обработки необходимо закрывать окна и двери помещений, не оставлять без надзора детей на улицах».

В конце июня в речном порту причалил теплоход «Михаил Калинин» с 90 туристами на борту - пятое за навигацию судно, доставившее в город экскурсантов из различных уголков Советского Союза.

Пассажирское автотранспортное предприятие открыло автобусное сообщение с ведомственным поселком Мостоотряда-29 Барсово. С 25 июня в утренние часы начал действовать маршрут № 1-К «Строитель – Больничный комплекс».

В Ханты-Мансийске прошел окружной конкурс на звание «Лучший продавец». Первое место в нем заняла сургутянка – старший продавец магазина «Рассвет» Галина Упеник.

Ежедневно в городской столовой № 2 завтракали, обедали и ужинали 1600-1800 человек.

В городе и районе трудилось 120 комсомольско-молодежных коллективов, в которых состояло 2100 человек.

Хлебопекарня Горрыбкоопа ежедневно поставляла в торговую сеть Сургута до семи тонн хлебобулочных изделий. Большой популярностью у населения пользовались «Забайкальский» сорт хлеба, калачи «Саратовские», плюшки «Московские» и сдоба «Уренгойская».

С июня от причала речного порта начал курсировать комфортабельный прогулочный теплоход «Платон Лопарев» на 150 пассажирских мест. Желающие могли совершать на нем путешествие по Оби от Сургута до строящегося железнодорожного моста и обратно. К услугам отдыхающих на судне буфет, кинозал, телевизор, журналы и газеты.


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Сегодня в 12:42, просмотров: 251, комментариев: 0
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