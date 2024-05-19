Полвека назад в Сургуте…1974 год. Май

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1715578045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1716145173"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=hG8h62OJDYlxTpDAsQ4Af987A2oJuSL1hHmURny24bdrKP4tVl01ISdlQQAMpGMnF5W4zUgW9VcYea8Uk7ZRDPXaEazaIZ/qkS7L4xZnndk6cA8WJ3vL7bP+p2r+aPsCKc678qiI5C/KMqbfGO98FA=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=hG8h62OJDYlxTpDAsQ4Af987A2oJuSL1hHmURny24bdrKP4tVl01ISdlQQAMpGMnF5W4zUgW9VcYea8Uk7ZRDPXaEazaIZ/qkS7L4xZnndk6cA8WJ3vL7bP+p2r+aPsCKc678qiI5C/KMqbfGO98FA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "143"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "44"
      ["name"]=>
      string(54) "Выставка недвижимости (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(33) "https://www.zagorod.site/surgut86"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "35b1a2d41f13da49980cc2f6f92c0eb4.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcRSUqF"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-13 10:27:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-19 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "143"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1715678477"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1716145195"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=yWG/ar3tfUnuOGzLY2dXr7JS5gErelNc+EEZaB+U4MpG59ycMrKikAk1f3GhEqRQ9YsujojZcB977AI1ZczIP10FOmERahT/Vg5mD8XwgzOLDwXpWn+egShOc5lyNzd0UFgclQObDXP2uAbgttPmvQ=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=yWG/ar3tfUnuOGzLY2dXr7JS5gErelNc+EEZaB+U4MpG59ycMrKikAk1f3GhEqRQ9YsujojZcB977AI1ZczIP10FOmERahT/Vg5mD8XwgzOLDwXpWn+egShOc5lyNzd0UFgclQObDXP2uAbgttPmvQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "144"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "44"
      ["name"]=>
      string(52) "Выставка недвижимости (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(33) "https://www.zagorod.site/surgut86"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "444bf502a5c95d179074ae7bf6a290b9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcRSUqF"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-14 14:21:17"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-19 23:59:55"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "144"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1715678477"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1716145195"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=yWG/ar3tfUnuOGzLY2dXr7JS5gErelNc+EEZaB+U4MpG59ycMrKikAk1f3GhEqRQ9YsujojZcB977AI1ZczIP10FOmERahT/Vg5mD8XwgzOLDwXpWn+egShOc5lyNzd0UFgclQObDXP2uAbgttPmvQ=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=yWG/ar3tfUnuOGzLY2dXr7JS5gErelNc+EEZaB+U4MpG59ycMrKikAk1f3GhEqRQ9YsujojZcB977AI1ZczIP10FOmERahT/Vg5mD8XwgzOLDwXpWn+egShOc5lyNzd0UFgclQObDXP2uAbgttPmvQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "144"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "44"
      ["name"]=>
      string(52) "Выставка недвижимости (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(33) "https://www.zagorod.site/surgut86"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "444bf502a5c95d179074ae7bf6a290b9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcRSUqF"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-14 14:21:17"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-19 23:59:55"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "144"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1715578045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1716145173"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=hG8h62OJDYlxTpDAsQ4Af987A2oJuSL1hHmURny24bdrKP4tVl01ISdlQQAMpGMnF5W4zUgW9VcYea8Uk7ZRDPXaEazaIZ/qkS7L4xZnndk6cA8WJ3vL7bP+p2r+aPsCKc678qiI5C/KMqbfGO98FA=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=hG8h62OJDYlxTpDAsQ4Af987A2oJuSL1hHmURny24bdrKP4tVl01ISdlQQAMpGMnF5W4zUgW9VcYea8Uk7ZRDPXaEazaIZ/qkS7L4xZnndk6cA8WJ3vL7bP+p2r+aPsCKc678qiI5C/KMqbfGO98FA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "143"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "44"
      ["name"]=>
      string(54) "Выставка недвижимости (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(33) "https://www.zagorod.site/surgut86"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "35b1a2d41f13da49980cc2f6f92c0eb4.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcRSUqF"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-13 10:27:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-19 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "143"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF реклама на siapress.ru
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  90,9873   EUR  98,7776  

Новости

Больше новостей
Надо ли вводить уроки целомудрия в школе?
Комментировать
0
Надо ли вводить штрафы родителям за курение детей?
Комментировать
0
Надо ли вводить штрафы за оскорбление педагогов?
Комментировать
0
Больше опросов

Время, вперёд!

Полвека назад в Сургуте…1974 год. Май

Время, вперёд!
В конце мая в кинотеатре «Рубин» демонстрировался художественный фильм «Калина красная» Василия Шукшина. Фото из группы «Старожилы Сургута»

По Сургуту шагает Первомай один из главных праздников в советское время.Город одет в парадную форму. Глаз радует чистота и порядок: накануне прошли традиционные ленинские субботники. На предприятиях состоялись торжественные собрания, на которых чествовали передовиков производства.

К демонстрации в День международной солидарности трудящихся на предприятиях готовились загодя. Из пыльных кладовых доставали разные транспаранты и проводили ревизию всей наглядной агитации. Если что-то за год приходило в негодность, то мастерили новые конструкции – фанерные гербы СССР, подкрашивали полотнища, обновляли портреты Ленина, Маркса, Энгельса, Гагарина, членов Политбюро…

Да и в домах первомайский праздник был особенным – впереди целых два дня отдыха! С раннего утра из громкоговорителей непрерывным потоком лилась музыка. На улице рябило от яркого: разноцветные шары, кумачовые лозунги, веточки «яблоневого цвета», разукрашенные грузовики, вокруг радостные лица, смех, шум, гомон…

В последний весенний месяц года в наш город из Омского дендропарка-питомника для посадки были завезены двадцать голубых елей, сто пирамидальных тополей, двести кустов желтой акации, тридцать кустов спиреи (цветущего кустарника), сто кустов сирени, двадцать деревьев туи.

Тем временем, московская студия «Центранаучфильм» во главе с режиссером В. Тороповым вела съемку короткометражного цветного кинофильма «Мостостроение в СССР», а в районе строителей шло строительство первого в городе туннеля, предназначавшегося для ливневого канализационного коллектора.

19 мая в ДК «Строитель» с ошеломляющим успехом прошел спектакль «Твои шестнадцать». В качестве актеров выступили рабочие, служащие и учащиеся города. Поставил спектакль руководитель драматического коллектива Н. Денисов.

30-31 мая в кинотеатре «Рубин» демонстрировался художественный фильм «Калина красная».

С мая и в течение всего лета жильцы дома № 5, что на улице Строителей (ныне 30 лет Победы), по собственной инициативе занимались благоустройством своего двора. За личные средства они единообразно застеклили балконы, завезли чернозем, выровняли территорию вокруг дома, приобрели саженцы деревьев и кустарников, в том числе и голубые ели.


нравится (6) не нравится (0)
Сегодня в 12:26, просмотров: 564, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Время, вперёд! 564
  2. ​Костры рыбацкие горели… 391
  3. ​Лучших спортсменов чествовали в Сургуте 349
  4. ​Сервисно-летный центр для беспилотников в Сургутском районе принял гостей 304
  5. ​Одной из библиотек Сургута присвоили имя Чингиза Айтматова 290
  6. ​В России стартовала «Большая перемена» 271
  7. ​Сдавайте мелочь! В банках стартовала неделя по приему металлических денег 196
  8. ​Энергетикам — нет: югорчане поддерживают запрет продажи напитков несовершеннолетним 187
  9. ​Югорчане вошли в тройку лидеров на Урале по участию в онлайн-акции «Бессмертный полк» 149
  10. ​Исполнение бюджета Сургутского района за 2023 год принято единогласно 108
  1. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 4404
  2. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 3383
  3. ​Слово об отце 2730
  4. ​Сургутский летописец 2254
  5. ​Сургутская практика: в город заходит иногородняя «технократическая» команда, запускает проекты и неожиданно исчезает 2254
  6. ​Молодым семьям России предложили давать беспроцентные займы на жилье 2113
  7. ​Чистый источник 1726
  8. ​Личность и история 1580
  9. ​В Сургуте обсуждают изменения в Устав города 1509
  10. ​Администрация Сургута снова не дождалась работников ООО «Центр» на встречу 1499
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 13291
  2. Синоптики прогнозируют похолодание до -19 градусов в ХМАО 7472
  3. «У семи нянек дитя без глазу» 7038
  4. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 5466
  5. ​17-летний вартовчанин подозревается в убийстве мужчины 5455
  6. ​Андрей Филатов досрочно покидает пост главы Сургута 5214
  7. ​Чье имя всуе 5177
  8. ​Рыбаки, сворачивайте сети — в Югре начинается весенний нерест 5031
  9. Александр Недашковский: «Всего в период с 2022 по 2025 год запланировано подведение сетей газораспределения до границ 204 участков» 4942
  10. ​Экс-мэр Сургута стал советником Комаровой 4573

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика