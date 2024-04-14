Почему в Сургуте братская могила жертвам кулацкого восстания на Мемориале Памяти и Славы оказалась безымянной

Как-то в беседе с известным скульптором, автором многих памятников и композиций в нашем городе, Николой Янчаком на вопрос: «Какие идеи вы можете предложить в деле строительства монументальных вещей в Сургуте?», он ответил: «Я считаю, что справедливо было бы вернуть памятник кулацкому восстанию, это исторический памятник. Есть микрорайоны, которые строятся, - в них можно найти хорошее место и поставить монумент солдатам. В нашем городе вполне возможно найти просторные места – по примеру того, где стоит памятник основателям Сургута. Кстати, у меня есть два варианта такого памятника».
После выхода интервью в газете «Новый Город» в редакцию начали поступать звонки, наши читатели интересовались о каком памятнике идет речь.
Приходилось объяснять, а порой и рассказывать о трагическом прошлом: с двадцатым веком связано начало революционного движения в Сибири, в Тобольской губернии, в том числе и Сургуте.
Политические ссыльные организовывали маевки, разъясняли суть революционного учения, цели и задачи большевиков в борьбе с царским самодержавием, против нещадной эксплуатации рабочих.
После февральской революции, в марте 1917 года в Сургуте образовался совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Однако из-за отсутствия большевистской организации новый орган власти сразу же попал под влияние разного рода соглашателей, местных купцов и отражал интересы зажиточных людей.
Только после победы Великой Октябрьской революции, в начале 1918 года, коммунистам Сургута после двухмесячной упорной борьбы удалось добиться переизбрания совета. В новом составе большевики получили поддержку многих депутатов и большинства населения.
Весной 1918 года в Сибири началась гражданская война. Летом колчаковцы заняли Сургут. Были арестованы и казнены активисты и советские работники. Погиб и первый председатель Сургутского совета Адам Янович Борутто.
В декабре 1919-го Сургут был освобожден, но в конце января 1921 года на юге Тюменской губернии вспыхнул «кулацко-эсеровский мятеж». В середине февраля военные действия охватили все уезды. 10 марта 1921 года отряды мятежников вступили в Сургут.
И снова погромы, аресты, казни. Уничтожено все, что имело хоть малейшее отношение к советской власти. Расстреляны первые коммунисты и комсомольцы, в том числе Иван Кайдалов (его именем в нашем городе была названа улица, в настоящее время – набережная).
Принято решение похоронить погибших сургутян (порядка 20 человек) в братской могиле на Троицкой площади и поставить памятник - деревянную пирамидку с красной звездочкой наверху.
Впоследствии этот небольшой клочок землицы переименован в площадь Красных партизан, в верхней части его установлена стела из камня. На памятнике высечены слова: «Вечная память жертвам кулацкого востания 1921 года» (с одной «с»).
8 сентября 1968 года на площади Красных партизан была установлена стела из камня. Фото из архива Сургутского краеведческого музея
«Стела по проекту художника Сургутского дома культуры Владимира Стародумова стала центром композиции, - рассказал сургутский краевед Владимир Домрачеев. - Ажурное кованое ограждение с трех сторон братской могилы, в рисунке которого использована символика 20-х годов прошлого столетия, подчеркивала то, что эта часть монумента относится к этапу гражданской войны в истории Сургута. На протяжении всего времени обелиск, дополненный из бетона и стали, неоднократно усовершенствовали, реконструировали, делали капитальный ремонт. В 1975 году к нему подвели газовую магистраль и зажгли Вечный огонь.
Дело в том, что «живой огонь», как символ, зажженный на братской могиле, все же является символом Великой Отечественной войны, а не гражданской. В стране таких примеров слияния символики двух войн нет.
В результате реконструкции 1985 года мемориал был «одет» в мрамор, на братской могиле демонтировали кованое ограждение с символикой 20-х годов. Стела по какой-то причине осталась без прежнего текста. Проще говоря, братская могила жертв событий 1921 года на сегодняшний день – безымянная».
Не знаю, дозволительно ли то, что один памятник оказался в другом, да к тому же безымянный и не под своей символикой.
На мой взгляд, в нашем обществе существует еще один немаловажный аспект: молодежи необходимо больше уделять внимания истории, дабы не совершать ошибок прошлых поколений. Хотя с последствий человеческой кровавой драмы 1917-1921 годов прошло уже более ста лет, точка не поставлена: «В гражданских конфликтах нет победителей и нет правых». Противостояние проходит через каждый дом, оно раскалывает народ. И если появится причина – распря может разгореться снова.
Во многих российских городах, селах и деревнях стоят скорбные обелиски, напоминающие о грозном времени далекого прошлого. На снимке – с. Локосово. Фото: vk.com
На снимке – памятник Борцам Революции на одноименной площади в Тюмени. Фото: ya.ru
Кровавые страницы истории должны стать уроками для всего человечества. Памятник жертвам колчаковского террора. Город Тюмень. Фото: ya.ru
Братская могила жертв Ишимского восстания. Фото: kudarus.ru
А Сургут был участником грандиозных исторических событий, таких как Кронштадтом, как тамбовское крестьянское восстание.
Сургут был частью масштабного Западно-Сибирского крестьянского восстания.
Сила тех трёх масштабных выступлений крестьян была такова, что в марте 1921 года большевиков отказались от курса политики «военного коммунизма» и перешли к НЭП.
Известно, что выступление в Западной Сибири началось с малого, с Челноковской волости Ишимского уезда, где женщины оказали сопротивление продотряду 31 января 1921 года.
Затем выступления перекинулись на другие волости и переросли в масштабное Западно-Сибирское или Ишимско-Петропавловском крестьянское восстание.
Сегодня спустя 103 года вновь звучат города и Петропавловск, и Ишим, но в связи с «восстанием» реки Ишим.
А если серьезно, то масштабы этого крестьянского выступления в Западной Сибири впечатляют:
- количество крестьян- повстанцев- 100 тысяч человек;
- территория охваченная восстанием:
- от Каркалинска в Казахстане на юге, до Обдорска (Салехард) на севере;
- от Тары и Тюкалинска в Омской губернии на востоке, до Шадринска в Челябинской губернии и Камышлова в Екатеринбургской губернии.
В целом восстанием было охвачены несколько губерний: Тюменская, Омская, Челябинская, Екатеринбургская.
В Тюменской губернии центром восстания был Ишимский уезд, отсюда и ещё одно название выступления крестьян- Ишимское крестьянское восстание.
Не вдаваясь в подробности этого масштабного восстания крестьян, следует сказать, что на протяжении длительного периода советская история его квалифицировала, как «кулацко -эсеровский мятеж». Понятно, что советской идеологии было неприятно, что выступили крестьяне и поэтому крайними поставили своих классовых врагов - кулаков и эсеров.
Правда сотни памятников жертвам этого восстания, в основном погибшим от рук повстанцев-крестьян, нельзя было замолчать. А причина восстания была проста и банальна. После выполнения плана продразвёрстки, к примеру, в Тюменской губернии в 1920 году на 102%, (было сдано 6,6 млн пудов зерна), в январе 1921 года начали изымать у крестьян семенной фонд, что переполнило чашу терпения.
Лозунг восстания был: «За Советы- без коммунистов».
Поэтому жертвами восстания стали,, именно коммунисты и комсомольцы, олицетворявшие беспредел Государства в проведении жестокой продовольственной экспроприации у крестьян Тюменской и других губерний.
Восстание было жестоко подавно регулярными частями Красной Армии и отрядами ЧОН, сформированных из большевиков и комсомольцев.
На Обском Севере ликвидацию восстания в Самарово, в Сургуте и Березово осуществил отряд Платона Лопарева, которые с началом навигации на пароходах прибыл в Самарово, в Сургут, в Березово и Обдорск и рассеял тамошних мятежников.
Почему историки почти не имеют документов об этом масштабном вступлении крестьян в нашем крае? Потому что многие участники тех событий со стороны повстанцев погибли и их количество неизвестно до сих пор, и нет ни одного поставленного памятника им. Боясь репрессий остальные участники выступлений молчали или скрывали своё участие. Но всё-таки они были взяты НКВД на «карандаш» и уже в год Большого террора о них вспомнили и они попали первыми в расстрельные списки.
В годы оттепели и перестройки историки вспомнили о Западно-Сибирском выступлении крестьян, но ничего не ммогли добиться от оставшихся свидетелей тех событий, которые либо сами ничего помнили, либо слышали о событиях от третьих лиц. А архивные документы о тех событиях коммунисты либо не создавали, либо не хранили.
В своё время в Сургуте интерес к истории «кулацко- эсеровского мятежа» был запредельно высок. Был поставлен памятник первым комсомольцам Сургута. Создавались поисковые экспедиции по местам тех исторических событий, участником одной их которых мне довелось быть, на место гибели первой сургутской комсомолки Таисии Зориной. Пионерская дружина школы №5 носила ее имя. И памятник жертвам мятежа на бывшей площади Красных Партизан у кинотеатра «Октябрь» был архитектурно оформлен, как место захоронения 20 жертв того жестокого времени.
Известный Тюменский краевед и историк, полковник ФСБ в отставке Александр Антонович Петрушин, в разное время работавший заместителем начальника Сургутского горотдела КГБ, начальника ФСБ по ХМАО- Югре, заместителя начальника ФСБ по Тюменской области, издал книгу о Западно-Сибирском крестьянам восстании «Сибирская Вандея», где он имея доступ к архивам КГБ, наиболее достоверно отобразил события тех времён в нашем крае.
Событий, поставивших на грань выживания Советской власти и заставивших Владимира Ленина пойти на НЭП.
Предание забвению тех событий, когда исчезли имена тех, кто покоится под ныне безымянном памятником - это неправильно.
Это по сути забвение истории города Сургута, которому ныне исполняется 430 лет. Нельзя заменить истинную историю 430-летнего Сургута выдуманным «сургутский Кремлем» или фестивалем «Соцветие», или выступлением группы «Любэ» Николая Расторгуева.
События 1921 года для Сургута это самое яркое историческое событие Гражданской войны. Поэтому нужен отдельный Мемориал, посвящённый Гражданской войне, центром которого должен стать памятник жертвам «кулацко-эсеровского мятеж» 1921 года с Вечным огнём.