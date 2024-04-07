Численность населения Сургута составляла около 53 тысяч человек, 23 тысячи из них – рабочий класс. Фото из книги «Сургутские были»

Март. Первый весенний месяц ознаменован открытием нового месторождения нефти – Нижнесортымского. Это одиннадцатая по счету с 1971 года и двадцать четвертая со дня организации Сургутской геологоразведочной экспедиции подземная кладовая залежь.

С 1 по 10 марта сургутский коопзверосовхоз провел конкурс на лучшего охотника (оповещенный в конце февраля). На звание претендовали сдавшие наибольшее количество боровой дичи (не менее ста штук, в том числе 20 глухарей и тетеревов). Победителям предназначались призы - пять двуствольных ружей и десять поощрительных премиальных 20 рублей на участника.

5 марта бригада А. Красноченко закончила на сургутской нефтебазе монтаж второго резервуара емкостью 500 кубических метров. Всего на объекте предстояло смонтировать 56 емкостей объемом от 400 до 10000 кубических метров и более 40 километров технологических трубопроводов.

14 марта сотрудники городской детской библиотеки организовали тематическое мероприятие: устный журнал «Зима в поэзии, живописи, музыке».

16 марта в совхозе «Сургутский» сняли первый урожай года – 400 килограммов огурцов, выращенных в закрытом грунте. Десять теплиц, площадью 600 квадратных метров каждая, на предприятии имелись уже шестой год. К тому же совхоз ежемесячно поставлял в магазины города 100 тысяч яиц.

Совхоз «Сургутский». Первый урожай 1974 года – 400 килограммов огурцов, выращенных в закрытом грунте. Фото из книги «Сургутские были»

Нефтегазоперерабатывающее управление «Сургутнефть» отметило свой десятилетний юбилей.

19 марта в городе находилась группа корреспондентов коммунистических газет капиталистических стран: Франции, Италии, Японии, ФРГ. Гости посетили ГРЭС, микрорайон энергетиков, детский сад «Сказка».

20 марта бригада монтажников И. Истомина участка старшего прораба Е. Богданова из Мостоотряда-29 начала монтаж пролетов железнодорожного моста через Обь.

22-23 марта в Сургуте прошла городская конференция медицинских работников.

Строители Мостоотряда-15 приступили к сооружению свайного основания седьмой опоры железнодорожного моста через Обь.

В микрорайоне строителей заканчивался монтаж первого в северном исполнении двенадцати подъездного дома на 168 семей. Ранее в Сургуте таких больших жилых зданий не было.

28 марта на строительстве газопровода Нижневартовск – Сургутская ГРЭС закончены основные монтажные работы. Бригады электросварщиков треста «Сургуттрубопроводстрой» В. Теплова и В. Алексюка завершили потолочную сварку труб.

29 марта в городском ДК состоялась лекция-концерт, посвященная творчеству Сергея Рахманинова.

В местной газете «К победе коммунизма» опубликована «Песня о Сургуте», ставшая своеобразным гимном города.

… Над рекой облака,

Облака проплывают тревожно.

Серебрится река,

Волны в Карское море бегут.

Что такое Сургут –

На словах рассказать невозможно

И забыть, и забыть,

И забыть невозможно Сургут…

Ее авторы – поэт Г. Варшавский и композитор Е. Родыгин, гостившие в нашем городе два года назад.

31 марта ОРС СМП-330 пригласил горожан на праздник «Проводы русской зимы», организованный в поселке строительно-монтажного поезда.

Праздник «Проводы русской зимы» в поселке СМП-30. Фото А. Безрукова

Численность населения Сургута составляло около 53 тысяч человек.

В микрорайоне строителей создан Совет домовых комитетов.

Трасса строившегося газопровода Правдинское месторождение – Сургутская ГРЭС ежемесячно увеличивалась в длину примерно на два километра.

Во вновь созданной пятой автобазе «Тюменьнефтегазстроя» насчитывалось 150 автомашин большой мощности.

При ЖКХ нефтяников работал детский клуб «Ритм», созданный четыре месяца назад как детская комната. В клубе имелась библиотека, существовала хоккейная команда, проводились различные вечера, шахматные и шашечные турниры.

Более ста семей, проживавшие в балках, переселились в панельные дома, построенные в микрорайоне нефтяников.

За десять лет коллектив СУ-9 с субподрядными организациями сдал в эксплуатацию 176 тысяч квадратных метров жилья.

Стоит отметить, что месяцем раньше, 9 февраля в Сургуте прошла восьмая городская олимпиада юных математиков, в которой приняли участие 50 школьников.

В середине февраля в кинотеатре «Рубин» демонтировался художественный фильм «Джентльмены удачи».

За достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании и досрочное выполнение народно-хозяйственного плана 1973 года Сургутской нефтеразведочной экспедиции вручено Красное знамя и диплом ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.