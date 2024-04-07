Март. Первый весенний месяц ознаменован открытием нового месторождения нефти – Нижнесортымского. Это одиннадцатая по счету с 1971 года и двадцать четвертая со дня организации Сургутской геологоразведочной экспедиции подземная кладовая залежь.
С 1 по 10 марта сургутский коопзверосовхоз провел конкурс на лучшего охотника (оповещенный в конце февраля). На звание претендовали сдавшие наибольшее количество боровой дичи (не менее ста штук, в том числе 20 глухарей и тетеревов). Победителям предназначались призы - пять двуствольных ружей и десять поощрительных премиальных 20 рублей на участника.
5 марта бригада А. Красноченко закончила на сургутской нефтебазе монтаж второго резервуара емкостью 500 кубических метров. Всего на объекте предстояло смонтировать 56 емкостей объемом от 400 до 10000 кубических метров и более 40 километров технологических трубопроводов.
14 марта сотрудники городской детской библиотеки организовали тематическое мероприятие: устный журнал «Зима в поэзии, живописи, музыке».
16 марта в совхозе «Сургутский» сняли первый урожай года – 400 килограммов огурцов, выращенных в закрытом грунте. Десять теплиц, площадью 600 квадратных метров каждая, на предприятии имелись уже шестой год. К тому же совхоз ежемесячно поставлял в магазины города 100 тысяч яиц.
Совхоз «Сургутский». Первый урожай 1974 года – 400 килограммов огурцов, выращенных в закрытом грунте. Фото из книги «Сургутские были»
Нефтегазоперерабатывающее управление «Сургутнефть» отметило свой десятилетний юбилей.
19 марта в городе находилась группа корреспондентов коммунистических газет капиталистических стран: Франции, Италии, Японии, ФРГ. Гости посетили ГРЭС, микрорайон энергетиков, детский сад «Сказка».
20 марта бригада монтажников И. Истомина участка старшего прораба Е. Богданова из Мостоотряда-29 начала монтаж пролетов железнодорожного моста через Обь.
22-23 марта в Сургуте прошла городская конференция медицинских работников.
Строители Мостоотряда-15 приступили к сооружению свайного основания седьмой опоры железнодорожного моста через Обь.
В микрорайоне строителей заканчивался монтаж первого в северном исполнении двенадцати подъездного дома на 168 семей. Ранее в Сургуте таких больших жилых зданий не было.
28 марта на строительстве газопровода Нижневартовск – Сургутская ГРЭС закончены основные монтажные работы. Бригады электросварщиков треста «Сургуттрубопроводстрой» В. Теплова и В. Алексюка завершили потолочную сварку труб.
29 марта в городском ДК состоялась лекция-концерт, посвященная творчеству Сергея Рахманинова.
В местной газете «К победе коммунизма» опубликована «Песня о Сургуте», ставшая своеобразным гимном города.
… Над
рекой облака,
Облака проплывают тревожно.
Серебрится река,
Волны в Карское море бегут.
Что
такое Сургут –
На словах рассказать невозможно
И забыть, и забыть,
И забыть невозможно Сургут…
Ее авторы – поэт Г. Варшавский и композитор Е. Родыгин, гостившие в нашем городе два года назад.
31 марта ОРС СМП-330 пригласил горожан на праздник «Проводы русской зимы», организованный в поселке строительно-монтажного поезда.
Праздник «Проводы русской зимы» в поселке СМП-30. Фото А. Безрукова
Численность населения Сургута составляло около 53 тысяч человек.
В микрорайоне строителей создан Совет домовых комитетов.
Трасса строившегося газопровода Правдинское месторождение – Сургутская ГРЭС ежемесячно увеличивалась в длину примерно на два километра.
Во вновь созданной пятой автобазе «Тюменьнефтегазстроя» насчитывалось 150 автомашин большой мощности.
При ЖКХ нефтяников работал детский клуб «Ритм», созданный четыре месяца назад как детская комната. В клубе имелась библиотека, существовала хоккейная команда, проводились различные вечера, шахматные и шашечные турниры.
Более ста семей, проживавшие в балках, переселились в панельные дома, построенные в микрорайоне нефтяников.
За десять лет коллектив СУ-9 с субподрядными организациями сдал в эксплуатацию 176 тысяч квадратных метров жилья.
Стоит отметить, что месяцем раньше, 9 февраля в Сургуте прошла восьмая городская олимпиада юных математиков, в которой приняли участие 50 школьников.
В середине февраля в кинотеатре «Рубин» демонтировался художественный фильм «Джентльмены удачи».
За достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом соревновании и досрочное выполнение народно-хозяйственного плана 1973 года Сургутской нефтеразведочной экспедиции вручено Красное знамя и диплом ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.