16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,5492   EUR  99,3523  

Новости

Больше новостей
Какими сбережениями вы располагаете?
Комментировать
0
Больше опросов

Бардак и его княжество

К 430-летию со дня основания Сургута

Бардак и его княжество
Центром небольших остяцких княжеств служил городок, верховным властителем которого был живущий в нем князь. Иллюстрация Т. Мелинг

Найденные за последние годы в Москве документы составили к настоящему времени сургутский архив, из которого почерпнуты многие исторические факты, освещающие целый ряд событий со дня основания города Сургута в 1594 году. Этот архив предоставил возможность получить немало сведений о княжестве Бардака.

В царском указе воеводе князю Федору Борятинскому предписывалось:А пришед князю Федору и Володимиру в Сургут, в котором месте пригоже, высмотря место крепкое под город, и поставить город всеми людьми, и тутошними, и под город очистить и город поставить.

Эти строки наказа говорят о том, что московскому правительству уже была известна и местность, где следовало основать город, и то, что там есть в достаточном количестве «тутошнее население», которое следует привлечь к строительству.

Основное любопытство историков обращено было на выяснение того, как воспринял князь Бардак появление на его земле русских людей, замысливших поставить город. Описывая останки укреплённого Бардакова городища, Миллер высказался, будто князь был настолько уверен в собственных силах, что сдался лишь тогда, когда русские выставили против него пушку. Однако вскоре эта версия сменилась на версию мирную, по вполне объяснимым причинам.

Ни в одном документе, в отписках воевод не говорится о том, что князь Бардак оказал сопротивление. Причины его лояльного отношения к русским понятны. Он не мог не знать, что за время их семилетнего властвования платят ясак многие сибирские княжества и ему тоже не избежать этого. Все дело только во времени. Лучший путь к установлению взаимоотношений с новой властью – это сотрудничество. Налицо был наглядный пример Кодского княжества. В походе на Пегую Орду князь Игичей шел мимо Сургута и мог рассказать о выгодах своего положения, о царских пожалованиях. Кроме того, основным врагом князя Бардака был князь селькупов Воня. В данном случае его интересы с русскими совпадали. Позволив на своей земле построить город, он обеспечивал свою безопасность от внезапных нападений.

Прибывшие на место воеводы, пообщавшись с князем Игичеем, также поняли – насколько важна для них поддержка Бардака. Поэтому, предоставив ему льготы по выплате ясака, они ничего не сообщили об этом в Москву. Только через два года узнали в Посольском приказе о князе Бардаке по отписке воеводы Осипа Плещеева, сменившего Борятинского.

Продолжение следует…

Использованы материалы издания «Страна сокровищ» О.Б. Рихтера


нравится (5) не нравится (0)
Сегодня в 12:45, просмотров: 118, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте столкнулись иномарки и дорожная техника 991
  2. ​Жителям ХМАО рассказали о самых доступных авиабилетах в марте 865
  3. ​В ХМАО в первые дни рабочей недели потеплеет до -3 градусов 744
  4. ​В Тюменской области благоустроят семь общественных пространств и территорий 646
  5. ​Как кататься на тюбинге без вреда для здоровья 590
  6. ​Экономить, чтобы преуспеть // Обзор СИА-ПРЕСС 434
  7. ​Три школы в Тюменской области построят по типовому проекту 418
  8. ​Молодым семьям в Тюменской области выдают жилищные сертификаты 405
  9. ​Замминистра спорта РФ: 61% тюменцев систематически занимаются физкультурой и спортом 388
  10. ​Фестиваль «Гонка ГТО» собрал команды Тюменской области 377
  1. ​Человек как цель 2082
  2. ​Что ни скважина – то новый фонтан! 2031
  3. ​В России займутся масштабной амнистией заключенных беременных и женщин с детьми 1996
  4. ​Росавиация: самолеты стали чаще сталкиваться с птицами 1976
  5. ​В Мегионе подросток спрыгнул с пятого этажа ради лайков 1893
  6. ​Алексей Добровольский: «Неблагодарная и дремучая работа антипрививочников и антиваксеров привела к тому, что неиммунная прослойка выросла» 1840
  7. ​Сургутян могут порадовать оздоровительным центром с термальными источниками 1806
  8. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 1751
  9. ​Себе на голову 1566
  10. ​В ХМАО накажут хулигана, который прыгнул с пятого этажа 1375
  1. В начале недели в ХМАО подморозит до -30 градусов 7017
  2. Избранный. На все 100! 5146
  3. ​В каких районах Сургута продают самое дорогое жилье 5016
  4. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Алексей Савенков ONLINE 4686
  5. ​Не как у всех: квартиры с угловыми окнами 4493
  6. ​Ожоги: куда бежать лечиться? // Вадим Айкин ONLINE 4286
  7. Недалеко от Нягани столкнулись автомобиль и автобус - погиб человек 3936
  8. ​Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве молодого югорчанина 3680
  9. Заметает зима, заметает 3614
  10. ​10 фактов о рынке труда Югры в 2023 году // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3257

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика