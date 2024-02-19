К 430-летию со дня основания Сургута

Найденные за последние годы в Москве документы составили к настоящему времени сургутский архив, из которого почерпнуты многие исторические факты, освещающие целый ряд событий со дня основания города Сургута в 1594 году. Этот архив предоставил возможность получить немало сведений о княжестве Бардака.

В царском указе воеводе князю Федору Борятинскому предписывалось:А пришед князю Федору и Володимиру в Сургут, в котором месте пригоже, высмотря место крепкое под город, и поставить город всеми людьми, и тутошними, и под город очистить и город поставить.

Эти строки наказа говорят о том, что московскому правительству уже была известна и местность, где следовало основать город, и то, что там есть в достаточном количестве «тутошнее население», которое следует привлечь к строительству.

Основное любопытство историков обращено было на выяснение того, как воспринял князь Бардак появление на его земле русских людей, замысливших поставить город. Описывая останки укреплённого Бардакова городища, Миллер высказался, будто князь был настолько уверен в собственных силах, что сдался лишь тогда, когда русские выставили против него пушку. Однако вскоре эта версия сменилась на версию мирную, по вполне объяснимым причинам.

Ни в одном документе, в отписках воевод не говорится о том, что князь Бардак оказал сопротивление. Причины его лояльного отношения к русским понятны. Он не мог не знать, что за время их семилетнего властвования платят ясак многие сибирские княжества и ему тоже не избежать этого. Все дело только во времени. Лучший путь к установлению взаимоотношений с новой властью – это сотрудничество. Налицо был наглядный пример Кодского княжества. В походе на Пегую Орду князь Игичей шел мимо Сургута и мог рассказать о выгодах своего положения, о царских пожалованиях. Кроме того, основным врагом князя Бардака был князь селькупов Воня. В данном случае его интересы с русскими совпадали. Позволив на своей земле построить город, он обеспечивал свою безопасность от внезапных нападений.

Прибывшие на место воеводы, пообщавшись с князем Игичеем, также поняли – насколько важна для них поддержка Бардака. Поэтому, предоставив ему льготы по выплате ясака, они ничего не сообщили об этом в Москву. Только через два года узнали в Посольском приказе о князе Бардаке по отписке воеводы Осипа Плещеева, сменившего Борятинского.

Продолжение следует…

Использованы материалы издания «Страна сокровищ» О.Б. Рихтера