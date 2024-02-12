К 60-летию создания объединения «Тюменьнефтегаз»

Пароход «Капитан» буксирует баржи с первой промышленной нефтью на Омский нефтеперерабатывающий завод, р. Тром-Аган. 1964 год. Фото А. Мясникова

ХХ век. 30 января шестьдесят четвертого года. Совнархоз Среднеуральского экономического района принимает постановление об организации нефтепромысловых управлений и объединений «Тюменьнефтегаз».

В организованном НПУ «Сургутнефть» (приказ подписан 16 марта) начальником назначен Василий Иваненко, главным инженером – Лев Чурилов, геологическую службу возглавил Рафкат Мамлеев.

Еще создавалось штатное расписание, сметы расходов, лимиты по труду. Не было даже своего счета в банке. А между тем, в конце мая – начале июня управление должно дать первую нефть -таков приказ сверху!

Рафкат Мамлеев – первый главный геолог НПУ «Сургутнефть». Фото из архива Л.Захаровой

Вот что рассказывал по этому поводу в апреле 1964 года Рафкат Шакирзянович Мамлеев: «В мировой практике не было случая, чтобы нефтеперерабатывающая организация уже через два месяца после ее создания начала выдавать продукцию.

В первую очередь мы должны принять от геологоразведчиков скважины, обустроить промысел, подобрать кадры. Очень много подготовительной работы. Необходимо создать базу, подготовить причалы для приема пароходов, которые будут доставлять технику: в течение навигации мы предполагаем получить 30-40 вездеходных машин, столько же тракторов, много другого оборудования. Кроме того, немаловажную проблему представляет строительство жилья. К зиме нужно обеспечить квартирами 500-600 семей…».

Со слов главного геолога, только за месяц поступило 300 заявлений о приеме на работу от опытных специалистов из нефтяных районов Союза: Башкирии, Татарии, Куйбышевской области.

Также Мамлеев в своем рапорте отмечал, что у нас в стране нет нефтяных месторождений так сильно заболоченных, как в Западной Сибири, следовательно, нет и опыта их освоения: «Многие вопросы придется решать впервые сообразно с обстановкой. Что же касается климата, мы рассчитываем на него, как на своего главного союзника. У нас есть хороший опыт работы при сильно пониженных температурах, и с первыми морозами отпадает и проблема болот. Во всяком случае, мы настроены в начале июля загрузить сибирской нефтью первые танкеры. Уверены, что так и будет».

Первые строители Усть-Балыкского нефтедобывающего участка. Фарман Салманов – нижний ряд, в центре. Усть-Балык, 1964 год. Фото А. Мясникова

Ожидания сургутских нефтепромысловиков превзошли себя. Промышленная эксплуатация первого, Усть-Балыкского месторождения нефти началась уже 17 мая 1964 года. 26 мая в Нефтеюганске состоялся торжественный митинг сургутян, завершившийся грандиозным праздничным концертом и банкетом. Именно в этот день первая баржа с нефтью на буксире парохода «Капитан» отправлена на Омский нефтеперерабатывающий завод. Ура, товарищи!