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Избранный. На все 100!

Свой вековой юбилей отметил ветеран войны и труда Иван Тимченко

Избранный. На все 100!
Фото из архива И. Тимченко

21 января 2024 года в Сургуте произошло значимое событие – одному из самых уважаемых граждан нашего города Ивану Григорьевичу Тимченко исполнилось 100 лет. Вот это да! Прожить свой век, являться свидетелем и участником многих исторических событий, полностью менявший привычный уклад жизни, и при этом оставаться сильным, уметь радоваться жизни, воспитать двоих дочерей, не потерять ясности ума – это большая личная заслуга. Считаю, что преодолеть вековой рубеж судьба уготовила только избранным, и такое не каждому под силу!

Впервые я увидела Ивана Григорьевича около десяти лет назад. Тогда, 26 апреля 2014 года, в одном из кафе Сургута на семейном событии большой семьи Тимченко, этого энергичного и обаятельного мужчину просто невозможно было не заметить – его зажигательная «цыганочка» привела многих в восторг.

- Кто это? – спросила я у подруги.

- Это дядя Ваня, родной брат моего свекра Александра Григорьевича Тимченко. Ему – 90 лет, он – участник войны.

- Как? – я не верила своим ушам, ведь он выглядел лет на 65, не больше.

Вторая наша встреча с дядей Ваней, как все его называют, состоялась годом позже, на юбилейном вечере моей близкой подруги Ирины в том же уютном ресторанчике. На этот раз мне посчастливилось познакомиться с ним.

Родился Иван 21 января 1924 года в казачьей станице Ильской Краснодарского края. Семья держала кое-какую живность: лошадей, коров, свиней и считалась средним классом.

В начале 30-х годов отец из-за боязни раскулачивания уехал в Грозный, и в 1933-м перевез туда семью. Там Григорий устроился десятником: выращивал лошадей для армии и нефтяного промысла (трубы для бурения возили на гужевом транспорте).

После смерти матери Ваня, не окончив пять классов, пошел учиться на бурильщика в фабрично-заводское училище.

Служба в Советской Армии для Ивана началась в 1942 году. Сначала попал в летную школу. Хотя комиссию прошел на отлично, было вынесено решение не брать молодого казака в лётчики – не позволяло образование с неоконченными пятью классами. Нужна хотя ты семилетка. Дали отсрочку, но получилось всего на две недели: принесли повестку из военкомата. Так Иван Тимченко попал в войска МВД. Учебный пункт был в Дарбазане, в полусотне километров от Ташкента. Два месяца солдаты помогали тушить пожары на полях.

«Тушили пожары где пешком, где на полуторке – машин тогда было мало, - рассказывал Иван Григорьевич. – После учебки на поезде нас повезли на фронт. Привезли на Дальний Восток, в Сковородино. Попал в саперное отделение».

Требовалось определенное количество военных этой профессии, и на построении полка отсчитали 250 человек. Ивана в том списке не оказалось, он остался в учебном пункте.

В 1943 году солдата Тимченко отправили на запад, Третий Украинский фронт: «Саперным взводом в составе 50 человек ездили по гарнизонам, находили бандеровцев и их схроны. Вырытые в земле и тщательно замаскированные помещения обнаружить было сложно. Бандеровцы их выкапывали в основном в лесу, но бывало и в домах. Заходишь в подозрительную хату, хозяин вроде вот он, только что с тобой разговаривал. И вдруг нет его. Вокруг дома – оцепление, никто не выходил. Куда делся – неизвестно. Оказывается, в потайной ход юркнул.

Схроны могли выкопать под собачьей будкой, под могилой, под развалинами деревенского дома, под колодцем. Самые важные находки в подземных хранилищах – это архивы и склады. Протоколы бандеровских приговоров, расписки платных осведомителей, пачки денег, немецкое оружие и обмундирование, европейские и американские продукты.

Захватить архив или склад считалось большой удачей. Я дважды находил такие норы».

В таежный сибирский край Иван Григорьевич прибыл из Татарии в середине 60-х в составе бригады вышкомонтажников под руководством своего брата, Героя Социалистического Труда Александра Тимченко. Отряд специалистов был направлен в Усть-Балыкскую контору бурения, где на передовом участке нефтедобычи Солкинской площади они смонтировали за короткие сроки две буровые установки. После слаженной работы, профессионалов отправили в Сургут. Команду встретили на обском берегу начальник конторы бурения № 4 Евгений Жаворонков и прораб Александр Безденежный. Отвезли на место, накормили горячей ухой. Тогда контора располагалась на улице Энтузиастов в пяти вагончиках, отапливаемых печками-буржуйками. В зимнее время в них было очень холодно.

Братья Иван и Александр Тимченко. Середина 1950-х годов, г. Лениногорск

Разгрузочно-погрузочные работы проводились в Сургутском речном порту вручную. Вышкари надрывались из последних сил: таскали насосы, трубы, дизеля, другие железки. Крупногабаритный и неподъемный груз вытаскивали с помощью придуманных приспособлений. Оборудование складировалось для временного хранения в порту, и позже вывозилось на Солкинское месторождение.

«Это был, пожалуй, самый тяжелый этап в работе вышкарей, вспоминает Иван Григорьевич. – Ведь дорог, как сейчас, не было. Через болота укладывались лежневки из бревен, а буровые перетаскивали гусеничными тракторами на металлических лыжных конструкциях и лафетах».

Десять лет Иван Григорьевич Тимченко проработал на Солкинском месторождении. А эти строчки из его дневниковых записей: «Спали мы по нескольку часов. В семь утра завтракали и к восьми были уже на рабочем месте. В последний день осталось натянуть восемь оттяжек, установить приемный мост, шесть стеллажей под бурильные трубы и еще кое-что по мелочи. К обеду работу завершили. От буровиков приехала комиссия и приняла объект без замечаний».

В 1972 году за свой труд Иван Тимченко получил Орден Ленина. С тех пор в его «копилке» стали появляться все новые и новые награды, в том числе медали правительства Российской Федерации и ХМАО-Югры. Почетных грамот у него больше тридцати.

После выхода на заслуженный отдых в 1979 году, не на шутку увлекся рыбалкой, но вскоре по настоянию внука постепенно пристрастился к художеству. Словно и не было этих 40 лет, когда Сергей протянул краски и кисти со словами: «Держи, дед, и пиши картины!»

«Какие еще картины? В жизни даже карандашом не рисовал».

«Ничего, у тебя получится», - подбодрил внук.

«Первый парень на деревне, и танцор непревзойденный по сей день» - кепка, подаренная внуком Сергеем, развеселила юбиляра.

В 2009 году в обществе неработающих пенсионеров ОАО «Сургутнефтегаз» состоялась персональная выставка его картин «Живопись. Маслом на холсте». Он – мастер репродукции картин великих художников-пейзажистов Шишкина, Айвазовского, Васнецова и других. Сам мастерит гипсовые рамы для своих произведений, а потом с легкостью раздаривает своим многочисленным родственникам.

В свое время писал стихи, есть в его блокноте поэтическое произведение и о чудном Сургутском крае, ставшем для него родным.

Впрочем, лучше, чем родные, о дяде Ване не скажет никто.

«Иван Григорьевич – самородок, иначе и не скажешь, и личные наши о нем впечатления только в превосходных степенях. Оптимист по натуре, волевой человек, он очень любит жизнь во всех ее проявлениях, и упоминает порою, шутя, что работники ЗАГСа сделали его моложе, выдав паспорт на дату, в нем указанную.

Не поддается хворям, с обязательной зарядкой по сей день, раньше каждое утро его начиналось с прогулок по Кедровому Логу, длинною в десять тысяч шагов.

Мы не знаем второго такого «лесника», как дядя Ваня, который раскатав болотные сапоги, и стоя на коленях, очень быстро мог собрать по ведру брусники и клюквы, и с большим удовольствием до недавнего времени ездил с нами в лес по осени.

Он и сейчас готовит себе обеды, а перед Новым годом сразил наповал известием, что сварил студень.

Замечательный рассказчик, моментально располагающий к себе собеседника, делится пережитым о многих событиях жизни своей, с юмором и остроумием, и слушаешь его и заслушиваешься!

Фокусник, танцор непревзойденный. Вальс, цыганочка, чечетка в его исполнении, просто загляденье!

Все семейство наше, племянники, внуки, правнуки его, желаем долгих лет жизни на радость всем нам.

Имея пять неоконченных классов, и потом ФЗУ, Иван Григорьевич многого добился в своей жизни», - поведала Ирина Анатольевна Тимченко.

«Прошу принять эту настольную лампу как символ нашей теплоты и любви, восхищения тобою, дорогой наш старейшина рода!» 21 января 2024 г.

Редакция газеты «Новый Город» и портала siapress.ru присоединяется к поздравлениям юбиляру.

Дорогой Иван Григорьевич, здоровья вам отменного еще на долгие годы! Мы вами гордимся!


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