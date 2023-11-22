К 155-летию со дня рождения исследователя Барсовой горы Фредерика Мартина

Фредерик Роберт Мартин родился в Стокгольме в богатой семье, известной в академических кругах. Дядя Фредерика – знаменитый археолог Ганс Гильдебранд и друг семьи полярный исследователь Адольф Эрик Норденскьольд пробудили интерес у мальчика к экспедициям. По завершении частной школы, а затем университета в Уппсале, где получил степень бакалавра, Мартин удостоился престижного гранта от Шведского общества антропологии и географии для проведения этнологических и географических исследований в Западной Сибири.

26-летний исследователь прибыл из Тобольска в Сургут в июне 1891 года. Сразу организовал экспедицию на территории района, узнав от местных жителей о месте, изобилующем древностями. В ходе ознакомления с этой территорией, Мартин пришел к заключению, что укрепления и могилы относятся к старой остяцкой цитадели. Место называлось Барсов городок в честь остяцкого князя Барса. Во время обследования Барсова городка Мартин обнаружил плато, внешне выглядевшее подобно могильнику на Кедровом острове к юго-востоку от Сургута. Проверив одну из западин и убедившись, что это действительно могила, он продолжил раскопки некрополя. С 22 июля по 2 августа 1891 года Мартин и его помощники вскрыли в быстром темпе около ста могил. Они не нашли ни одного целого черепа и ни одного полного скелета. В абсолютном большинстве случаев планы не снимались, однако находки упаковывались из каждой могилы в отдельности. Датировка находок, общее число которых достигает двух тысяч, относится к периоду раннего железного века – средневековья. Мартин доставил все находки в Стокгольм, где они вошли в состав компаративной коллекции Национального Исторического музея.

Пребывание шведского исследователя в Сургуте совпало со временем приезда будущего императора, 23-летнего Николая Александровича Романова. Узнав о том, что в город Сургут приезжает наследник российского престола, Мартин счел возможным остаться в городке еще на неделю. По всей вероятности, ожидая приезд Его Императорского Величества, он использовал это время для сбора различной информации у местного населения, в том числе и о Барсовой горе.

Цесаревич Николай Романов прибыл в Сургут 8 июля (по новому стилю 20 июля) 1891 года по воле отца императора Александра III. Фото: nyafoto.ru

Князь Эспер Ухтомский сообщает в своей книге важный факт: «Тут же на пристани имел счастье представиться его Величеству доктор философии Стокгольмского университета Мартин, случайно находившийся с научной целью в Сургуте, ради пополнения своих этнографических коллекций».

Безусловно, эта встреча сверстников из разных социальных кругов повлияла на непосредственных ее участников. Фредерик Мартин получил негласную моральную поддержку своим исследованиям, а будущий император дополнительную информацию об этнографических и археологических исследованиях, которые традиционно патронировала в России монаршая фамилия.

Использованы материалы издания «Барсова гора. 110 лет археологических исследований».