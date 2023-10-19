В Сургуте после ремонта открыт дом купца Клепикова

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696995993"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1698173956"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ljzT8QELzXf44roBOIEsaA8hgt42HDnDUGreB0y6uzwin/Yy3lyLVBE2U2z/lOl6YrCx9YULFB7PmpM+6MEU/NPsJCGYKn4k5GTg5rrpqJGzhH2OHvc/f4W9AsqTFQHO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ljzT8QELzXf44roBOIEsaA8hgt42HDnDUGreB0y6uzwin/Yy3lyLVBE2U2z/lOl6YrCx9YULFB7PmpM+6MEU/NPsJCGYKn4k5GTg5rrpqJGzhH2OHvc/f4W9AsqTFQHO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5fe8b1a0b6176e5dca129f5b5d6abf6b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23WcoD"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-11 08:46:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-24 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696996024"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1698173969"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=z8IFQ39fDjb/BLaw+qV+XAJ2CDk7ZmJzSS8bZtxnO88qVj14Mj/FvpmxYgZjB2D45Am4KZO2d5wwqqgBJk1zvGMEABNZ2UfzfWHtC8vQ7IbvchXz1SILo5/OWcZ3Z5FA"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=z8IFQ39fDjb/BLaw+qV+XAJ2CDk7ZmJzSS8bZtxnO88qVj14Mj/FvpmxYgZjB2D45Am4KZO2d5wwqqgBJk1zvGMEABNZ2UfzfWHtC8vQ7IbvchXz1SILo5/OWcZ3Z5FA"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d35d1a71adae4d512bf57d7b608224d5.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23WcoD"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-11 08:47:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-24 23:59:29"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#302 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696996024"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1698173969"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=z8IFQ39fDjb/BLaw+qV+XAJ2CDk7ZmJzSS8bZtxnO88qVj14Mj/FvpmxYgZjB2D45Am4KZO2d5wwqqgBJk1zvGMEABNZ2UfzfWHtC8vQ7IbvchXz1SILo5/OWcZ3Z5FA"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=z8IFQ39fDjb/BLaw+qV+XAJ2CDk7ZmJzSS8bZtxnO88qVj14Mj/FvpmxYgZjB2D45Am4KZO2d5wwqqgBJk1zvGMEABNZ2UfzfWHtC8vQ7IbvchXz1SILo5/OWcZ3Z5FA"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(50) "Сибпромстрой Паркинг (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d35d1a71adae4d512bf57d7b608224d5.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23WcoD"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-11 08:47:04"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-24 23:59:29"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#306 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#307 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1696995993"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1698173956"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ljzT8QELzXf44roBOIEsaA8hgt42HDnDUGreB0y6uzwin/Yy3lyLVBE2U2z/lOl6YrCx9YULFB7PmpM+6MEU/NPsJCGYKn4k5GTg5rrpqJGzhH2OHvc/f4W9AsqTFQHO"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ljzT8QELzXf44roBOIEsaA8hgt42HDnDUGreB0y6uzwin/Yy3lyLVBE2U2z/lOl6YrCx9YULFB7PmpM+6MEU/NPsJCGYKn4k5GTg5rrpqJGzhH2OHvc/f4W9AsqTFQHO"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(52) "Сибпромстрой Паркинг (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5fe8b1a0b6176e5dca129f5b5d6abf6b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23WcoD"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(82) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-10-11 08:46:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-10-24 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#311 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:Kra23WcoD реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  97,3724   EUR  102,9059  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Ветер перемен

В Сургуте после ремонта открыт дом купца Клепикова

​Ветер перемен
Фото: admsurgut.ru

В середине сентября 2023 года структурное подразделение Сургутского краеведческого музея – «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова» вновь распахнул свои двери для сургутян и гостей города.

В рамках национального проекта «Культура» в течение летнего сезона проведены масштабные работы по реставрации и ремонту фасадов, оконных наличников и ставень, центрального крыльца и ремонту водосточной системы дома купца Галактиона Клепикова.

Кто таков Галактион Степанович Клепиков?

Первые упоминания о Клепиковых, очевидно ведущих свое происхождение от казаков – основателей города Сургута, относятся к началу XVII века. В дореволюционное время - это одна из старожильческих сургутских фамилий наряду с Кайдаловыми, Силиными, Кондаковыми, Тетюцкими, Кушниковыми

После упразднения казачества в 1881 году мещанин Галактион Степанович Клепиков (1851-1915 гг.) был в числе тех, кто смог приспособиться к новым условиям жизни, сконцентрировав свои усилия на торговой деятельности. Основой его коммерческой деятельности была посредническая торговля между коренным населением Сургутского Приобья и купцами Тобольска и уральских городов. Постепенно Галактион Степанович отказывается от посредничества и совершает самостоятельные торговые операции, ежегодно посещая Ирбитскую ярмарку. Основные предметы торга: пушнина, рыба, галантерея, бакалея, мануфактура, изделия из стали и чугуна. К концу XIX века семья торгующего мещанина Клепикова стала одной из самых зажиточных в Сургуте.

Деятельность Галактиона Клепикова не ограничивалась только торговлей. Он активно участвовал в общественной жизни города, избирался старостой местного управления, почетным мировым судьей. Был действительным членом Тобольского губернского музея, попечителем Сургутского мужского училища. Награжден золотой медалью с надписью «За усердие» на Аннинской ленте.

Галактион Клепиков (1851-1915 гг.). Фото из архива Сургутского краеведческого музея

После кончины Галактиона Степановича дело перешло к трем его сыновьям. Во время крестьянского восстания 1921 года Александр и Павел Клепиковы были захвачены в заложники. Павла расстреляли. Младший из братьев Алексей, командовал разведотрядом повстанцев. Однако ему удалось избежать серьезных репрессий. Советским властям остро не хватало образованных людей с хозяйственными способностями, и даже находясь под следствием, Алексей выполнял ответственную работу в госучреждениях. В эпоху новой экономической политики (НЭП), проводившей в период с 1921 по 1924 годы в России и представлявшей собой попытку использования рыночных, товарно-денежных отношений, предприимчивые и хваткие братья Клепиковы преуспели в своих торговых предприятиях. Но начало коллективизации положило конец их процветанию, в 1929 году последовали раскулачивание, лишение избирательских прав и высылка из Сургута.

Дом с цветными витражами

Старинный дом на пересечении улиц Просвещения и Советской, предположительно построен в 1890 году. Строитель и первый владелец - Галактион Клепиков. Стены, сложенные из крепких сосновых бревен. Окна с наличниками, украшенные затейливой резьбой. Цветные витражи в окнах террасы оригинально выделяли дом Клепикова среди других богатых и добротных домов соседей. Под домом – каменный подвал в человеческий рост, во дворе – двухэтажный амбар да торговая лавка. Все строения – из вековых сосен.

Было бы ладно, да перемены грянули, власть сменилась. Сменились и «хозяева» роскошного особняка, все как будто перешло народу: на заре Советской власти в нем размещался сургутский райисполком со всеми структурами: уездный транспортный материальный отдел (УТРАМОТ), уездный отдел народного образования (УОНО), «Деточаг». Между прочим, на фасаде здания долгое время оставался «шрам» от снаряда, выпущенного из орудия красными артиллеристами с бронепарохода «Алтай», который весной 1921 года пришел из Томска для ликвидации «гнездовья эсеровско-кулацких бандитов, поднявших кровавый мятеж в Западной Сибири». Осенью 1923 года бывший купеческий дом был передан общеобразовательной школе.

«Красная школа» и ее выпускники

Старинное здание дорого нескольким поколениям сургутян, которые по привычке именуют его «Красной школой» (в прошлом - по кирпичному цвету кровли). С осени 1923 года до весны 1958-го в комнатах, переоборудованных в учебные классы, получили среднее образование многие, впоследствии ставшие учителями, врачами, учеными, специалистами многих профессий, партийными и советскими работниками. Видимо, не напрасно примыкающая к «Красной школе» одна из центральных улиц старого Сургута называется Просвещения.

Дом Клепиковых. Середина ХХ века. Фото из архива Л.Захаровой

Из воспоминаний Ии Ефимовны Тержевик (в девичестве Коневой): «… Как же сложилась судьба первых выпускников Сургутской средней школы? Шестеро из нас поехали в Томск поступать в индустриальный (Зина Силина, Ия Конева, Толя Попов, Ваня Самоловов) и медицинский (Слава Рысев, Даня Южаков) институты. Все успешно сдали экзамены и были зачислены. Кошкарова Владя и Нина Панкина поступили в Омский педагогический институт, который и окончили. Феша Бесперстова, Нина Куйвышева, Ира Менщикова, Аня Ружинская и Саша Туполев поехали на дальние стойбища учителями начальных классов, предварительно окончив двухмесячные курсы в Омске.

Не всем удалось окончить институты. С началом Великой Отечественной войны все наши мальчики были мобилизованы. Погиб Ваня Самоловов. Вечная ему память!..»

Преподаватели – Аркадий Степанович и Анна Андреевна Знаменские, Николай Иванович Могилев, Валентин Михайлович Дрыгалев, Антонина Ильинична Кайдалова – это учителя, которые по праву могут называться народными, хотя в те времена не присваивали такого звания. «Они были преданы школе, все свободное время отдавали нам, и мы их боготворили за работу и получаемые от них знания».

Первый выпуск Сургутской средней школы. 20 июня 1938 г. Фото из архива Сургутского музея истории народного образования.

За весь период с 1938 по 1958 годы Сургутскую среднюю школу окончили порядка 600 человек.

Шанс на «вторую жизнь»

В 1963 году офицер запаса, участник Великой Отечественной войны, инструктор горкома КПСС, общественник и пропагандист Флегонт Яковлевич Показаньев создал историко-краеведческий народный музей: к этому времени им было собрано сотни экземпляров по истории города и края. При поддержке руководства Сургутского райсовета уникальные экспозиции разместились в здании «Красной школы». 30 ноября 1963 года состоялось открытие (эта дата считается днем рождения Сургутского краеведческого музея). Помню, как в одну из двух комнат, выделенных под музей, из нашей квартиры дома номер семь по улице Советской «перекочевал» высокий раскидистый фикус в деревянной кадке, который по-домашнему уютно вписался в интерьер.

Флегонт Яковлевич несколько лет, до утверждения штатной должности, был и заведующим, и хранителем фондов, и экскурсоводом.

Флегонт Показаньев положил начало созданию первого историко-краеведческого музея в Сургуте. Фото из архива Л.Захаровой

В 1974 году здание полностью перешло в распоряжение Сургутского краеведческого музея. Многострадальный дом пережил пожар, очередную внутреннюю перестройку, да и когда безжалостно расправлялись с постройками старого Сургута - чудом уцелел. Единственный! В конечном итоге, в 2003 году дождался лучшей своей судьбы – реконструкции, в процессе которой должен обрести первозданный облик и начать новую жизнь в качестве музея «Купеческая усадьба». В 2005 году состоялось его открытие.

Со временем Дом был включен в список выявленных объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа.

Со слов директора Сургутского краеведческого музея Марины Юрьевны Селяниной, всё, что находится в усадьбе, восстанавливалось по крупицам: «После реставрации, то есть до этого не было никаких предметов, все закупалось, восстанавливалась обстановка. Тогда же коллекция Кузнецовского фарфора формировалась, мебель, текстиль».

После проведения государственной историко-культурной экспертизы, «Дом Г.С. Клепикова» включен в единый государственный реестр Российской Федерации, как объект памятников истории и культуры и стал любимым досуговым центром Сургута.

Использованы архивные материалы Сургутского музея истории народного образования


нравится (5) не нравится (0)
Сегодня в 11:17, просмотров: 694, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Рядом с поликлиникой в Сургуте снесут гаражи, чтобы построить парковку 774
  2. ​Ветер перемен 694
  3. Дед Мороз из Сургута пообщается с коллегами в Великом Устюге 601
  4. АО «Транснефть – Сибирь» за 9 месяцев выполнило диагностику 4,3 тыс. км нефтепроводов 575
  5. Проект военно-спортивного лагеря в Сургуте вновь подлежит корректировке 329
  6. Какой должна быть современная городская архитектура? 305
  7. Пьяный водитель учинил массовое ДТП в Югорске, пострадала женщина 298
  8. В Югре за 9 месяцев возбудили 17 уголовных дел о невыплате зарплаты 292
  9. ​«Жемчужина Сибири» готовится к началу нового спортивного сезона 287
  10. ​250 жителям Тюменской области, пострадавшим от весенних пожаров, оказали помощь из областного бюджета 251
  1. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 6127
  2. ​Посмотрите на меня 1893
  3. Кардиостимулятор спас жителя Нефтеюганска от попадания тромбов в сердце 1758
  4. Сургутянам рассказали о возможностях мобильного приложения «Госуслуги.Дом» 1723
  5. В Нефтеюганске закрыли единственный в городе кинотеатр 1499
  6. В Сургуте вынесли приговор по делу о доведении до суицида медсестры из травмцентра 1462
  7. Новую набережную откроют в Сургуте в следующем году 1452
  8. ​Сбер: через семь лет доля проектов комплексного развития территорий в строительной сфере в России вырастет в 8 раз 1434
  9. ​Умер Николай Васильевич Иванов 1358
  10. ​На городских маршрутах Сургута появятся новые комфортные автобусы 1336
  1. ​Взрыв термоядерной бомбы в космосе над Сибирью в первую очередь отбросит на 30 лет назад саму Сибирь 6459
  2. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 6127
  3. «Жизнь в городе замерла»: бывшие сургутяне − о происходящем в городах Израиля 4549
  4. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 4466
  5. «Мы опробовали площадку с кинологом и собакой и выявили некоторые недостатки» 4221
  6. ​Живой труп 3468
  7. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 2826
  8. ​И так бывает 2775
  9. ​Как сейчас покупать квартиру — рассказал эксперт 2763
  10. ​Выбор делать придётся 2550

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика