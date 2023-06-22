55 лет назад в нашем городе учреждено звание «Почетный гражданин города Сургута»

ХХ век. Середина шестидесятых. Время бурного развития экономики и культуры нашего любимого города, его трудовой славы.

30 июня 1968 года Сургут торжественно отметил свое 375-летие со дня основания. По этому поводу состоялся многолюдный митинг и народное гулянье. Горожан приветствовали и поздравляли руководители страны, области и округа, редакции центральных газет и журналов, писатели Константин Федин, Георгий Марков, Сергей Сартаков, Анатолий Соболев, Сергей Михалков. Ленинградская поэтесса Нина Королева посвятила Сургуту стихи, в которых есть такие строки:

Но впереди вся жизнь его,

Судьбы прекрасной, беспокойной,

Домов высотных торжество,

Гранитных набережных вечность.

30 июня 1968 года. Митинг, посвященный празднованию 375-летию Сургута. У микрофона секретарь Сургутского районного комитета партии Василий Бахилов (справа) и председатель исполкома городского Совета депутатов трудящихся Петр Мунарев. Фото А. Мясникова

28 июня 1968 года в честь знаменательной даты районный комитет партии и исполком городского совета народных депутатов трудящихся учредили звание «Почетный гражданин города Сургута». Первыми этой высокой чести удостоились Георгий Гаврилович Кушников, проработавший бессменно председателем Сургутского колхоза более тридцати лет и Фарман Курбан оглы Салманов – организатор геологических работ, первооткрыватель сургутской нефти.

Георгий Кушников – ветеран Великой Отечественной войны, активный участник колхозного строительства

Фарман Салманов – Герой социалистического труда, организатор геологического поиска в Сургутском район

Если заглянуть вглубь веков, в Сургуте уже фигурировали почетные граждане, к ним относились лишь несколько человек. Согласно историческим справкам и занимаемому положению, в этом сословии присутствовал преподаватель казачьей школы, выпускник Тобольской семинарии Андрей Кайдалов (1845 год), одновременно он служил священником Троицкой церкви. Василий Кайдалов (1851 год) – благочинный служитель Сургутского отделения Тобольского губернаторства. Василий Невзоров (1885 год) – есаул казачьего батальона. Иван Тверитин (1858 год) – священник Сургутского, а затем Юганского приходов.

Почетным гражданином называли сургутяне и тобольского губернатора Николая Гондатти, при активном содействии которого была построена телеграфная линия Сургут – Самарово – Тобольск (наш телеграф начал работать в 1913 году).

Титул «Почетный гражданин» упразднено после Октябрьской революции. В Советском Союзе после окончания Великой Отечественной войны появился статус «Почетный гражданин города». Встречались также почетные граждане села, района и т.д. Звание, сохранившееся и поныне, присваивается по просьбе населения местными властями за личные заслуги.

Кстати: Почетные граждане в России появились в 1832 году. Согласно официальным источникам, это была привилегированная категория сословия городских обывателей, включая и их потомков. К почетным гражданам относились многие дети дворян и других лиц, окончивших академию или семинарию. Такие звания могли также иметь лица свободных профессий, заслужившие ученую степень или какие-то награды государства. Все почетные граждане освобождались от подушной подати, рекрутской повинности, телесных наказаний.