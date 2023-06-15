85 лет назад посадочная авиаплощадка Сургута была передана Аэрофлоту

Ан-2. Трудно переоценить значение этого небольшого самолета в деле освоения Северного Приобья!

До 1938 года сургутская площадка для приема самолетов входила в состав Главного управления Северного морского пути. Регулярных рейсов тогда не проводилось, только по специальным заявкам Главсевморпути, но и эти эпизодические рейсы имели немаловажное значение для экономики района. К примеру, в период с 1936 по 1938 годы выполнено 109 вылетов, перевезено 125 пассажиров, 1115 килограммов багажа и 210 килограммов почты.

В годы Великой Отечественной войны развитие гражданской авиации прекратилось – Родине нужны были военные самолеты. Дальнейший толчок на пути своего развития югорская авиация получила только в начале 1950-х годов. По-прежнему рейсы в Сургут совершали самолеты У-2 (переименованные в 1944 году в честь их конструктора Н.И. Поликарпова в По-2). Это были небольшие бипланы с открытой кабиной, которые могли перевозить двух пассажиров со скоростью 120 км/час. Учитывая сибирские морозы, нетрудно представить, с какими «удобствами» летали пассажиры, но, порой, добраться до Сургута можно было только по воздуху.

Иван Шагунов, начальник аэропорта в 1950-е годы

Начальником авиапредприятия в те годы был участник Великой Отечественной войны, военный летчик Иван Константинович Шагунов. Он и билеты на рейс продавал, и самолеты принимал, благо жил тут же, в аэропорту, построенном еще до войны, в 1937 году. В одной половине здания размещались радиостанция, метеостанция, комнаты отдыха летного состава, кабинет начальника, в другой половине жили работники аэропорта.

Вместе с Шагуновым работал еще один фронтовик, опытный авиамеханик Еремей Дмитриевич Скобелев.

Техобслуживанием прилетающих самолетов занимались Владимир Христофорович Юнг, Владимир Тимофеевич Перевалов, Юрий Михайлович Слинкин и сын Скобелева – Геннадий.

В 1955 году на летном поле Сургута стали базироваться два самолета По-2, которые проводили съемки по разведыванию нефти, а также доставляли с рыбоучастков свежевыловленную рыбу для рыбоконсервного комбината.

Вскоре на сургутскую землю совершил посадку Ан-2, по сравнению с По-2 это был большой и современный самолет. На борту размещалось 10-12 пассажиров. Именно эти крылатые машины открыли первые регулярные рейсы в Тюмень.

Бурное развитие Сургута в 1960-х годах вызвало необходимость строительство нового аэропорта. Но это уже совсем другая история.

Кстати: Первый самолет Сургут принял в феврале 1931 года в районе «нулевого» причала на Черном Мысу на расчищенном от снега месте, подходящим для посадочной площадки. В начале 1950-х годов аэродром находился в районе нынешнего расположения Сургутской средней общеобразовательной школы № 4.