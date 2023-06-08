195 лет тому на поселение в Сургут был определен полковник Василий Тизенгаузен

После годичного поселения в Сургуте Василий Тигенгаузен находился в Ялуторовске дольше всех декабристов – 24 года

В первые десятилетия девятнадцатого века жители Сургута имели возможность познакомиться с декабристами.

Василий Карлович Тизенгаузен, командир Полтавского пехотного полка, происходивший из дворян Лифляндской губернии, член Южного общества на поселение в Сургут был направлен в 1928 году. Уехал отсюда больной и более полутора месяцев лечился в госпитале города Тобольска. После многолетних скитаний вернулся в Эстонию, в свою родную Нарву.

Видимо, плохо обустроенная, полная тягот и лишений жизнь в заброшенном на север маленьком городке, отрезанном от внешнего мира, с суровым климатом, оказалась слишком трудна для ссыльных.

Другой декабрист, отправленный сюда «на поселение вечно» двумя годами раньше, поручик Черниговского полка Андрей Шахирев происходил из дворян Санкт-Петербургской губернии и был членом тайного Общества соединенных славян. Умер в Сургуте 17 мая 1828-го. Два года, проведенных в сургутской ссылке, оказались для него последними.

Поручик Черниговского пехотного полка Андрей Шахирев скончался в сургутской ссылке в возрасте 29 лет

Исполняющий обязанности тобольского гражданского губернатора так излагал обстоятельства этой смерти: «Государственный преступник Шахирев, находившийся в Сургуте, 16-го числа мая, отлучась от оного в седьмом часу вечера без дозволения сургутского отдельного заседателя с мещанином Силиным версты за четыре для промысла птицы, на другой день 17-го числа, обращаясь в Сургут, умер скоропостижно. По произведенному исследованию отдельный заседатель удостоверяет, то смерть Шахирева последовала от апоплексического удара, объясняя, что он имел и прежде припадки падучей болезни. Хотя не было произведено мертвому телу медицинского свидетельства по неимению там лекаря, но свидетельством находившихся в Сургуте соляного пристава, сотника казачьей команды, мещанского старосты и священника удостоверено, что по наружности на теле Шахирева нет никаких знаков, могущих причинить насильственную смерть, кроме багровых пятен на шее и всем теле».

Имущество, оставшееся после умершего декабриста, было переслано его двоюродному брату, служившему бухгалтером в конторе Кронштадтского порта, и сестре последнего, бывшей замужем за капитан-лейтенантом Остолоповым. В литературе высказывалось предположение, что сургутские власти, ненавидевшие Шахирева, учинили над ним физическую расправу. Однако никаких оснований для подобного предположения нет.

Кстати: Согласно архивным документам, всего в Сибирь было сослано 124 участника восстания декабристов, часть из них - в Тобольскую губернию. Декабристы оставили значительный след в истории края. В местах поселения они устраивали школы, распространяли аграрные знания, обучали ремеслам, вели научную работу, оказывали медицинскую помощь.

Использованы документы Тобольского государственного архива

