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Эх, жизнь река…

К 100-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны, коренного сургутянина Ивана Кайдалова

Эх, жизнь река…
Фото из архива Л.Захаровой

Фронтовик Иван Кайдалов награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Иван Андреевич Кайдалов – выходец из древнего казацкого рода, родился в Сургуте 18 апреля 1923 года. Согласно истории, Кайдаловы здесь жили со времен основания нашего города. Были они и десятниками и сотниками, толмачами и рыбаками, священниками и хлебопашцами, плотниками и мастерами кузнечных дел. Дед и прадед Ивана Андреевича состояли, судя по жизнеописанию, на службе в казачьих сотнях. Крепкие телом, статные, знавшие толк в хозяйстве, они оставили после себя неплохое наследство. Просторная добротная усадьба многодетной семьи Андрея и Александры Кайдаловых возвышалась на улице Набережной, близ речки Бардаковки, (примерно на месте современного Первого компьютерного) и считалась зажиточной. На дворе имелась разная домашняя птица, шесть лошадей, корова.

До войны Ивану пришлось поработать и санитаром на ветучастке, и киномехаником. По всему району возил на лошадях да катерах катушки с фильмами, сам их озвучивал, поскольку в прокате в те годы были только немые ленты. В свободное время играл в духовом оркестре, под который тогда танцевала молодежь, справляли свадьбы и провожали в последний путь.

Зимой 1942 года зазимовал Иван в Ларьяке, там и настигла его повестка о призыве в действующую Красную армию.

Сургутян провожали с Черного Мыса всем, как говорится, миром. И хотя май в здешних краях не всегда бывает погожим, в сорок втором в тот самый день солнце светило весь день. К пристани причалил пароход-колесник, духачи-призывники сыграли прощальный марш, передали инструменты родным, попрощались и поплыли по матушке-Оби на сборный пункт в Омск.

После годичной учебы в зенитно-артиллерийском полку получил звание сержанта

Иван попал в резервный 309-й зенитно-артиллерийский полк, где проучился год и получил звание сержанта. Еще через год оказался в Нарофоминске под Москвой. Советское командование держало там солидные силы на всякий случай нового наступления фашистов на столицу.

«Наш полк входил в состав резерва главного командования и в боях до определенного времени не участвовал, но готовился к наступлению, - рассказывал Иван Андреевич. – И наступать пришлось при освобождении Крыма. Советские войска двигались быстро и решительно, освобождали Ялту, Симферополь, Алушту. Артиллерия, конечно, не несла таких потерь, как пехота, - там приходилось намного труднее…

Гордился, что участвовал в числе охраны политических деятелей трех союзнических держав на знаменитой Ялтинской конференции 1945 года, где обсуждался последний этап войны с гитлеровцами. Видел Черчилля, Рузвельта, Сталина, правда, издалека. После нес службу на армяно-турецкой границе в Закавказском пограничном округе.

Значимым событием в военной жизни Ивана Кайдалова (в третьем ряду крайний слева) было участие в обеспечении охраны Ялтинской конференции (4-11 февраля 1945 года) лидеров мировой политики: Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта

По окончании войны оставался в разведке, но под прикрытием театра оперетты. Дал подписку о неразглашении, где и кем служил на 25 лет, но молчал дольше, строго хранил военную тайну.

Предлагали Ивану с театром уехать в Соединенные Штаты, была у него фронтовая подруга – американская актриса. Но сургутянин тосковал по своей родине. Да и кто знает, как сложилась судьба молодого казака, если бы в 1948 году, приехав на побывку в родной Сургут, он не увидел свою могучую Обь. Заныло сердечко бравого сержанта, развернулся и убыл в часть, чтобы написать рапорт о демобилизации. К тому же в это самое время судьба ему подарила единственную на всю жизнь - гордую казачку Домнику Парунину.

Иван и Домника поженились в августе 1949-го и вместе счастливо прожили 52 года

В сорок восьмом, по возвращении в родные пенаты, райком партии назначил отставного военного директором клуба, расположенным на улице Республики. С большим энтузиазмом Иван принялся за дело, тем более душа его с детских лет тянулась к романтике, поэзии. Своим красивым басом проникновенно читал пушкинского «Гусара», отрывки из поэм, диалоги из любимых кинофильмов о Сибири, Ермаке, бескрайних северных просторах, прекрасно импровизировал. Вместе с любителями народного творчества организовал художественную самодеятельность. Появился и драматический кружок, репертуар состоял из русской классики: пьес Островского, Гоголя, Фонвизина. Кружковцы из местной интеллигенции, в основном учителей и медицинских работников, собирались вечерами, разучивали роли, сами шили костюмы и готовили декорации.

За исполнение главных персонажей и великолепное прочтение монологов все население считало Ивана Кайдалова народным артистом Сургута. В 1958 году по его инициативе создан духовой оркестр – любители-самоучки слаженно играли вальсы и марши. Особенно красиво блестели медные трубы на майских праздниках.

Участники художественной самодеятельности Сургутского дома культуры. Руководитель Иван Кайдалов в первом ряду слева. 1952 год

Десять лет Иван Андреевич был директором клуба. В конце пятидесятых решил выучиться на капитана-механика и уехал на курсы в Ханты-Мансийск. К тому же, семья значительно выросла – шестеро детей, мал мала меньше. Как прокормить? На флоте зарплата была значительно выше.

«Отец умел все: шить бродни, вязать рыбацкие сети, валить бензопилой лес, косить сено, - рассказала старшая дочь Людмила. – Он сам построил большой дом, где мы жили на улице Песчаной за Саймой, лодку. Мог поднять большое бревно и нести его без чьей-либо помощи. А какой он был удачливый рыбак! Ловил осетров и муксунов, язей и щук не только для своей семьи, но и угощал соседей, что были менее удачливы в рыбалке. Отец учил нас, детей, любить родной край, бережно относиться к природе. Сыновей приучал к рыбалке, а всех – к хорошей музыке – опере, произведениям классиков, поэзии».

Не один десяток лет довелось Ивану Андреевичу водить катера по Оби и ее притокам. В 60-е годы прошлого столетия трудился в леспромхозе: на катере сплавлял плоты, возил по участкам продукты, топливо. Когда в Сургутском районе открывали первую буровую, туда плавали вместе с главным геологом Фарманом Салмановым. Иван Андреевич, конечно, понимал, что промышленное освоение подземных кладовых – нужное и полезное дело для развития края, но не одобрял те методы, которыми оно шло. Сетовал на столь стремительное вторжение техники, бездумной вырубки леса, нефтяные разливы на реке и нахлынувший поток случайных людей, опасных для добрососедских отношений с ханты и манси…

С капитанского мостика газпромовского судна ушел на заслуженный отдых в 70 лет. В знак уважения за безупречную работу и воинские доблести, руководители «Сургутгазпрома» подарили юбиляру ключи от автомобиля «Москвич» и вагончик. Последний поставили в пяти метрах от Оби, где заядлый рыбак мог проводить свое золотое пенсионное время.

…Уже более 20 лет как Иван Андреевич покинул этот бренный мир. Но такие люди остаются в людской памяти навсегда, они словно яркие звездочки с небосклона отражаются в речке с ее чистыми родничками да ключами, порою с коварными порогами да перекатами. Все как в жизни.

Кстати: Старожилы помнят, как в марте 1957 года загорелся дом № 13 на улице Песчаной. Огонь на оконных занавесках увидел сосед Иван Кайдалов. Он знал, что в доме дети, а взрослые разошлись по своим делам, потому и бросился в горящее помещение. Задыхаясь едким дымом, вынес из пылающей избы троих детей Лаверковых. За смелый поступок его военные правительственные награды пополнились еще одной медалью – «За отвагу на пожаре».


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18 апреля в 22:12, просмотров: 831, комментариев: 0
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