К 100-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны, коренного сургутянина Ивана Кайдалова

Фронтовик Иван Кайдалов награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Иван Андреевич Кайдалов – выходец из древнего казацкого рода, родился в Сургуте 18 апреля 1923 года. Согласно истории, Кайдаловы здесь жили со времен основания нашего города. Были они и десятниками и сотниками, толмачами и рыбаками, священниками и хлебопашцами, плотниками и мастерами кузнечных дел. Дед и прадед Ивана Андреевича состояли, судя по жизнеописанию, на службе в казачьих сотнях. Крепкие телом, статные, знавшие толк в хозяйстве, они оставили после себя неплохое наследство. Просторная добротная усадьба многодетной семьи Андрея и Александры Кайдаловых возвышалась на улице Набережной, близ речки Бардаковки, (примерно на месте современного Первого компьютерного) и считалась зажиточной. На дворе имелась разная домашняя птица, шесть лошадей, корова.

До войны Ивану пришлось поработать и санитаром на ветучастке, и киномехаником. По всему району возил на лошадях да катерах катушки с фильмами, сам их озвучивал, поскольку в прокате в те годы были только немые ленты. В свободное время играл в духовом оркестре, под который тогда танцевала молодежь, справляли свадьбы и провожали в последний путь.

Зимой 1942 года зазимовал Иван в Ларьяке, там и настигла его повестка о призыве в действующую Красную армию.

Сургутян провожали с Черного Мыса всем, как говорится, миром. И хотя май в здешних краях не всегда бывает погожим, в сорок втором в тот самый день солнце светило весь день. К пристани причалил пароход-колесник, духачи-призывники сыграли прощальный марш, передали инструменты родным, попрощались и поплыли по матушке-Оби на сборный пункт в Омск.

После годичной учебы в зенитно-артиллерийском полку получил звание сержанта

Иван попал в резервный 309-й зенитно-артиллерийский полк, где проучился год и получил звание сержанта. Еще через год оказался в Нарофоминске под Москвой. Советское командование держало там солидные силы на всякий случай нового наступления фашистов на столицу.

«Наш полк входил в состав резерва главного командования и в боях до определенного времени не участвовал, но готовился к наступлению, - рассказывал Иван Андреевич. – И наступать пришлось при освобождении Крыма. Советские войска двигались быстро и решительно, освобождали Ялту, Симферополь, Алушту. Артиллерия, конечно, не несла таких потерь, как пехота, - там приходилось намного труднее…

Гордился, что участвовал в числе охраны политических деятелей трех союзнических держав на знаменитой Ялтинской конференции 1945 года, где обсуждался последний этап войны с гитлеровцами. Видел Черчилля, Рузвельта, Сталина, правда, издалека. После нес службу на армяно-турецкой границе в Закавказском пограничном округе.

Значимым событием в военной жизни Ивана Кайдалова (в третьем ряду крайний слева) было участие в обеспечении охраны Ялтинской конференции (4-11 февраля 1945 года) лидеров мировой политики: Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта

По окончании войны оставался в разведке, но под прикрытием театра оперетты. Дал подписку о неразглашении, где и кем служил на 25 лет, но молчал дольше, строго хранил военную тайну.

Предлагали Ивану с театром уехать в Соединенные Штаты, была у него фронтовая подруга – американская актриса. Но сургутянин тосковал по своей родине. Да и кто знает, как сложилась судьба молодого казака, если бы в 1948 году, приехав на побывку в родной Сургут, он не увидел свою могучую Обь. Заныло сердечко бравого сержанта, развернулся и убыл в часть, чтобы написать рапорт о демобилизации. К тому же в это самое время судьба ему подарила единственную на всю жизнь - гордую казачку Домнику Парунину.

Иван и Домника поженились в августе 1949-го и вместе счастливо прожили 52 года

В сорок восьмом, по возвращении в родные пенаты, райком партии назначил отставного военного директором клуба, расположенным на улице Республики. С большим энтузиазмом Иван принялся за дело, тем более душа его с детских лет тянулась к романтике, поэзии. Своим красивым басом проникновенно читал пушкинского «Гусара», отрывки из поэм, диалоги из любимых кинофильмов о Сибири, Ермаке, бескрайних северных просторах, прекрасно импровизировал. Вместе с любителями народного творчества организовал художественную самодеятельность. Появился и драматический кружок, репертуар состоял из русской классики: пьес Островского, Гоголя, Фонвизина. Кружковцы из местной интеллигенции, в основном учителей и медицинских работников, собирались вечерами, разучивали роли, сами шили костюмы и готовили декорации.

За исполнение главных персонажей и великолепное прочтение монологов все население считало Ивана Кайдалова народным артистом Сургута. В 1958 году по его инициативе создан духовой оркестр – любители-самоучки слаженно играли вальсы и марши. Особенно красиво блестели медные трубы на майских праздниках.

Участники художественной самодеятельности Сургутского дома культуры. Руководитель Иван Кайдалов в первом ряду слева. 1952 год

Десять лет Иван Андреевич был директором клуба. В конце пятидесятых решил выучиться на капитана-механика и уехал на курсы в Ханты-Мансийск. К тому же, семья значительно выросла – шестеро детей, мал мала меньше. Как прокормить? На флоте зарплата была значительно выше.

«Отец умел все: шить бродни, вязать рыбацкие сети, валить бензопилой лес, косить сено, - рассказала старшая дочь Людмила. – Он сам построил большой дом, где мы жили на улице Песчаной за Саймой, лодку. Мог поднять большое бревно и нести его без чьей-либо помощи. А какой он был удачливый рыбак! Ловил осетров и муксунов, язей и щук не только для своей семьи, но и угощал соседей, что были менее удачливы в рыбалке. Отец учил нас, детей, любить родной край, бережно относиться к природе. Сыновей приучал к рыбалке, а всех – к хорошей музыке – опере, произведениям классиков, поэзии».

Не один десяток лет довелось Ивану Андреевичу водить катера по Оби и ее притокам. В 60-е годы прошлого столетия трудился в леспромхозе: на катере сплавлял плоты, возил по участкам продукты, топливо. Когда в Сургутском районе открывали первую буровую, туда плавали вместе с главным геологом Фарманом Салмановым. Иван Андреевич, конечно, понимал, что промышленное освоение подземных кладовых – нужное и полезное дело для развития края, но не одобрял те методы, которыми оно шло. Сетовал на столь стремительное вторжение техники, бездумной вырубки леса, нефтяные разливы на реке и нахлынувший поток случайных людей, опасных для добрососедских отношений с ханты и манси…

С капитанского мостика газпромовского судна ушел на заслуженный отдых в 70 лет. В знак уважения за безупречную работу и воинские доблести, руководители «Сургутгазпрома» подарили юбиляру ключи от автомобиля «Москвич» и вагончик. Последний поставили в пяти метрах от Оби, где заядлый рыбак мог проводить свое золотое пенсионное время.

…Уже более 20 лет как Иван Андреевич покинул этот бренный мир. Но такие люди остаются в людской памяти навсегда, они словно яркие звездочки с небосклона отражаются в речке с ее чистыми родничками да ключами, порою с коварными порогами да перекатами. Все как в жизни.

Кстати: Старожилы помнят, как в марте 1957 года загорелся дом № 13 на улице Песчаной. Огонь на оконных занавесках увидел сосед Иван Кайдалов. Он знал, что в доме дети, а взрослые разошлись по своим делам, потому и бросился в горящее помещение. Задыхаясь едким дымом, вынес из пылающей избы троих детей Лаверковых. За смелый поступок его военные правительственные награды пополнились еще одной медалью – «За отвагу на пожаре».