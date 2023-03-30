16+
Логотип Сиапресс
USD  76,9781   EUR  83,4859  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Галаховы

Великие труженики земли сургутской

​Галаховы
Фото из архива Л.Захаровой

На фото 1951 года запечатлена сургутская семья Галаховых, в прошлом хорошо известная местному населению.

Глава семейства - Михаил Александрович Галахов (в первом ряду), 1904 года рождения, участник Великой Отечественной войны, человек не очень высокого роста, но коренастый, с хорошо развитой мускулатурой длительное время был бригадиром грузчиков Сургутского райрыболовпотребсоюза.

Его жена Соасанна Дмитриевна Троицкая (сургутяне называли ее Сусанна или еще проще – тетя Соня), напротив, женщина высокого роста, бойкая, за словом в карман не полезет. Про таких говорили: «В горящую избу войдет». Она вела домашнее хозяйство, бывало, возила дрова из леса, метала сено, добывала рыбу.

Сын Михаила Александровича – Дмитрий Михайлович, уроженец Сургута 1924 года, отслужив в Красной Армии, с победой вернулся в родной Сургут. Когда отец захворал, взял его горбушу и принял обязанности бригадира. И так 18 лет подряд. Грузов тогда поступало много, в первые послевоенные годы их возили на морских судах с глубокими трюмами. Из самого чрева корабля на плечах выгружали муку, крупу, сахар, соль, бочки с колбасой, ящики со стеклом весом 120 килограммов. Все, что поступало в Сургут на пароходах и баржах, проходило через руки, плечи и спину грузчиков. В те далекие времена вместе с Дмитрием на грузах работали Алексей Каляков, Николай Кайдалов, Петр Черкашин, Александр Захаров, Алексей Синельников. Это были сильные и честные ребята, хотя имели дело с товарами широкого потребления.

После райрыболовпотребсоюза Дмитрий Михайлович строил новые дома в Сургуте, работал в СУ-22 и в управлении малой механизации. Получив пенсионное удостоверение, еще добрый десяток лет был на службе в райкоме ДОСААФ.

Супруга его, Евгения Николаевна – также женщина работящая, рано познавшая тяжелый труд. Семнадцатилетней девушкой стала заправской рыбачкой в Нагорновском колхозе «Новый путь». Там она постигла всю колхозную работу и делала ее как положено, на совесть. После войны выучилась на тракториста. Но случилось так, что пришлось ей на своем тракторе ХТЗ не по полям ездить, а по Оби плавать. Была в МТС баржа приличной грузоподъемности, вот ее и сделали самоходной. К обоим бортам приспособили колеса с плицами, на палубу загнали Женин трактор, который через специальные передачи от вала отбора мощности вращал колеса, придавая барже ход со скоростью до пяти километров в час. Судно такой конструкции было единственное во всем обском бассейне. Когда оно двигалось, «корабля» не было видно, мириады брызг укрывали его от постороннего глаза, ни один локатор не смог его обнаружить. Несколько навигаций баржа ходила по реке вплоть до Ханты-Мансийска, перевозила горючее, другие грузы.

Все, что поступало в Сургут на пароходах и баржах, проходило через руки, плечи и спину грузчиков

Дмитрий Михайлович и Евгения Николаевна Галаховы выполнили все родительские наказы: построили дом на улице Северной, посадили деревья, вырастили четырех дочерей. Был у них и дачный участок, на котором дом от фундамента и до конька построил сам хозяин, без чьей-либо помощи. Ухоженные грядки, посадки овощей и ягод, наборы огородных принадлежностей бдительно охранял пес-инвалид по кличке Болтик.

В июне 2001 года супруги Галаховы отметили торжественное событие – золотую свадьбу. В настоящее время в Сургуте живут их дочери и внуки, которые свято хранят память о своих родителях – великих тружениках земли сургутской.

Из воспоминаний сургутских старожилов


нравится (6) не нравится (0)
Сегодня в 11:51, просмотров: 162, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2199
  2. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 884
  3. ​Экс-заместитель директора и ее семья взяли у сургутского водоканала миллионный долг и не вернули половину 849
  4. ​В Сургуте и Ханты-Мансийске - больше всего новых заболевших ковидом 754
  5. ​Эскиз нового «Строителя» неплох, но это опять точечное, а не комплексное развитие территории 740
  6. В пансионате Ханты-Мансийска пенсионер случайно убил соседа по палате 700
  7. ​В Сургуте начался прием заявлений на зачисление детей в первые классы 684
  8. Школьник-игроман из Нижневартовска оставил бабушку и дедушку без пенсий 650
  9. ​Про жилье: итоги первого квартала и перспективы рынка недвижимости в 2023 году 646
  10. Сургутская власть усилила контроль над коммунальщиками в ходе генеральной уборки от снега 634
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2199
  2. Сургутский кинотеатр «Аврора» станет спортивно-досуговым центром 2119
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 марта // АФИША 2016
  4. Муниципалитеты ХМАО обязали возвращать субсидии, если будут нарушены обязательства 1994
  5. Возвращение в прошлое: ресторан KFC в Сургуте поменял вывеску на Rostic’s 1917
  6. Ритуальный зал в Сургуте могут построить в районе старого туберкулезного диспансера 1906
  7. Бывшую главу Белого Яра освободят из-под стражи 1895
  8. ​Как заработать на «рае в шалаше» выходного дня — рассказал эксперт по загородной недвижимости 1762
  9. «Предлагается реконструкция с учетом того, что появится три спортивных зала» 1729
  10. Железнодорожный вокзал Сургута демонтируют 1712
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17862
  2. ​Был ли майдан? 14265
  3. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9302
  4. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7144
  5. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 4214
  6. «Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников» 3830
  7. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3442
  8. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3420
  9. Запрети «Редан» 3281
  10. Поверенный Его Величества 3235

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика