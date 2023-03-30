Великие труженики земли сургутской

На фото 1951 года запечатлена сургутская семья Галаховых, в прошлом хорошо известная местному населению.

Глава семейства - Михаил Александрович Галахов (в первом ряду), 1904 года рождения, участник Великой Отечественной войны, человек не очень высокого роста, но коренастый, с хорошо развитой мускулатурой длительное время был бригадиром грузчиков Сургутского райрыболовпотребсоюза.

Его жена Соасанна Дмитриевна Троицкая (сургутяне называли ее Сусанна или еще проще – тетя Соня), напротив, женщина высокого роста, бойкая, за словом в карман не полезет. Про таких говорили: «В горящую избу войдет». Она вела домашнее хозяйство, бывало, возила дрова из леса, метала сено, добывала рыбу.

Сын Михаила Александровича – Дмитрий Михайлович, уроженец Сургута 1924 года, отслужив в Красной Армии, с победой вернулся в родной Сургут. Когда отец захворал, взял его горбушу и принял обязанности бригадира. И так 18 лет подряд. Грузов тогда поступало много, в первые послевоенные годы их возили на морских судах с глубокими трюмами. Из самого чрева корабля на плечах выгружали муку, крупу, сахар, соль, бочки с колбасой, ящики со стеклом весом 120 килограммов. Все, что поступало в Сургут на пароходах и баржах, проходило через руки, плечи и спину грузчиков. В те далекие времена вместе с Дмитрием на грузах работали Алексей Каляков, Николай Кайдалов, Петр Черкашин, Александр Захаров, Алексей Синельников. Это были сильные и честные ребята, хотя имели дело с товарами широкого потребления.

После райрыболовпотребсоюза Дмитрий Михайлович строил новые дома в Сургуте, работал в СУ-22 и в управлении малой механизации. Получив пенсионное удостоверение, еще добрый десяток лет был на службе в райкоме ДОСААФ.

Супруга его, Евгения Николаевна – также женщина работящая, рано познавшая тяжелый труд. Семнадцатилетней девушкой стала заправской рыбачкой в Нагорновском колхозе «Новый путь». Там она постигла всю колхозную работу и делала ее как положено, на совесть. После войны выучилась на тракториста. Но случилось так, что пришлось ей на своем тракторе ХТЗ не по полям ездить, а по Оби плавать. Была в МТС баржа приличной грузоподъемности, вот ее и сделали самоходной. К обоим бортам приспособили колеса с плицами, на палубу загнали Женин трактор, который через специальные передачи от вала отбора мощности вращал колеса, придавая барже ход со скоростью до пяти километров в час. Судно такой конструкции было единственное во всем обском бассейне. Когда оно двигалось, «корабля» не было видно, мириады брызг укрывали его от постороннего глаза, ни один локатор не смог его обнаружить. Несколько навигаций баржа ходила по реке вплоть до Ханты-Мансийска, перевозила горючее, другие грузы.

Все, что поступало в Сургут на пароходах и баржах, проходило через руки, плечи и спину грузчиков

Дмитрий Михайлович и Евгения Николаевна Галаховы выполнили все родительские наказы: построили дом на улице Северной, посадили деревья, вырастили четырех дочерей. Был у них и дачный участок, на котором дом от фундамента и до конька построил сам хозяин, без чьей-либо помощи. Ухоженные грядки, посадки овощей и ягод, наборы огородных принадлежностей бдительно охранял пес-инвалид по кличке Болтик.

В июне 2001 года супруги Галаховы отметили торжественное событие – золотую свадьбу. В настоящее время в Сургуте живут их дочери и внуки, которые свято хранят память о своих родителях – великих тружениках земли сургутской.

Из воспоминаний сургутских старожилов