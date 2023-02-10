В Сургуте почтили память ветерана войны, председателя клуба «Фронтовые подруги» Ларисы Ивановны Золотухиной

Жизненный путь Ларисы Ивановны связан с судьбами её ровесников, на долю которых выпало суровое военное время: училась, воевала, работала, словом делала всё, что требовала от неё страна в разные периоды жизни

27 января 2023 года в Сургутском краеведческом музее состоялась встреча по случаю векового юбилея со дня рождения участника Великой Отечественной войны, гвардии сержанта медицинской службы, педагога, общественного деятеля Ларисы Ивановны Золотухиной.

На мероприятии присутствовали родные и близкие, ученики и коллеги Ларисы Ивановны, представители администрации и Думы Сургута, поисковики, преподаватели и учащиеся школы № 4, которая носит ее имя.

Все, кто знал Ларису Ивановну, со словами глубочайшей благодарности отзывался о ней. Отмечали ее непревзойденный авторитет, женскую красоту, мудрость, стойкость духа, высокий патриотизм. А еще неисчерпаемую доброту, для многих земляков она стала поистине родным человеком.

…Ей было восемнадцать, когда вернувшись с геологической практики, которую проходила после окончания первого курса Брянского лесного института, узнала о начале войны. Шла мобилизация. В институтах создавались санитарные дружины, в одну из них записалась комсомолка Лариса Золотухина. Девушки трудились сутками: разгружали поезда с ранеными бойцами, отправляли их в госпиталь, дежурили, мыли полы, перевязывали раны.

Свою работу в военном госпитале Лариса Золотухина выполняла не дрогнув и с нетерпением ждала повестки на фронт

В июле 1943-го Лариса попала на фронт. И сразу – в пекло – на Курскую дугу. Воевала в 881-м самоходно-артиллерийском полку в составе 2-й танковой Армии в должности санинструктора. «За время боевых действий полка с 5 июля по 10 сентября 1943 года тов. Золотухина оказала помощь многим раненым бойцам и офицерам, выносила с поля боя раненых с оружием, проявив при этом смелость и мужество. Достойна правительственной награды – медали «За боевые заслуги».

После Курской битвы - бои на Корсунь-Шевченковском направлении. За разгром Яссо-Кишиневской группировки многие защитники Отечества удостоены боевыми наградами, Лариса Золотухина получила сразу две: орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».

В начале 1945-го года развернулись бои в Восточной Пруссии. В этих жестоких боях принимала участие и солдат Золотухина. «За отвагу, мужество и храбрость, проявленные в бою во время отражения контратаки противника, старшина медицинской службы Золотухина достойна правительственной награды – ордена Отечественной войны I степени».

Вернувшись с фронта в родное село Никольское Поныровского района Курской области, спустя короткое время поступила в Брестский учительский институт и получила право преподавания географии и биологии до седьмого класса. Вскоре закончила заочное отделение Курского педагогического института.

Когда был объявлен призыв осваивать Север, поехала в Тюмень. Там ее направили в Байкалово, а через два года, в 1955-ом – в Цынгалы.

В 1962 году Ларисе Ивановне предложили занять должность директора школы в Цынгалах, но по состоянию здоровья (сказывались глубокие душевные травмы войны) она отказалась и приехала по направлению в Сургут.

«Заврайоно Андрей Николаевич Сибирцев определил маму в восьмилетнюю Черномысовскую школу № 2, - поведала дочь Ларисы Ивановны - Наталья Александровна. - Там она проработала почти десять лет, затем ее переманили в районо. Уговаривали, убеждали. Сначала она согласилась на совмещение, потом совсем туда перешла. Ездила по всему району, по хантыйским поселкам, юртам, проверяла школы, собирала в интернаты детей коренных жителей. За эту самоотверженную работу ее наградили орденом Октябрьской революции. В районо она проработала до 1976 года и ушла на пенсию. Затем окунулась в общественную деятельность, была председателем совета ветеранов учителей…».

С 1994 года Лариса Ивановна - бессменный руководитель клуба «Фронтовые подруги». В год 50-летия Победы и 10-й годовщины клуба по ее инициативе был открыт музей «Боевой Славы».

В это непростое перестроечное время в Сургутском профессиональном лицее № 56 создается поисковый отряд под названием «Журавушка».

«Начинать было трудно, не всегда мы встречали понимание, - рассказал руководитель «Журавушки», депутат думы города Сургута Виктор Рябчиков. - Но с легкой руки Ларисы Ивановны Золотухиной у нас получилось. Первый десант был заброшен весной 1995 года в Новгородскую область. По возвращении нас встречали фронтовые подруги, которые взяли над нами негласное шефство. Лариса Ивановна поспособствовала выделению денежных средств из бюджета городского совета ветеранов войны и у отряда появились рюкзаки, палатка, спальники, компасы.

С тех пор по возвращении каждой экспедиции на вокзале нас встречали «фронтовые бабушки», как все последующие годы называли их ребята. Отчеты перед ними стали традицией, а их напутствия помогали мальчишкам и девчонкам стойко переносить тяготы походной жизни. В наших сердцах Лариса Ивановна осталась навсегда защитником Отечества, чутким, мудрым, добрейшим человеком. Пирожки, которыми нас встречали из каждой экспедиции фронтовые подруги, ребята запомнят навсегда…»

30-летняя дружба связывает семью Л.И. Золотухиной с руководителями поисковых отрядов «Журавушка» и «Юрга» - Виктором Рябчиковым и Татьяны Кухаренко (на снимке крайняя справа)

Виолетта Тверетина, будучи режиссером и ведущей, познакомилась с Ларисой Ивановной Золотухиной и другими фронтовыми подругами в исторический момент создания клуба, инициатором которого стала Галина Ивановна Чарчиян в 1985 году: «Каждое заседание клуба было событием, репетиция ансамбля четко организована, обстановка царила дружеская, но субординация соблюдалась. А называли они друг друга при этом «девочки». Почему возник клуб? Мы часто говорили с Ларисой Ивановной на эту тему. Потребность в общении возникла давно, несмотря на то, что женщины уже жили и работали в мирное время, война не отпускала их. А еще была потребность вкладывать в молодые еще неокрепшие умы подрастающего поколения правду о войне, о Великой Победе и какой ценой она завоевана.

Вспоминаю, как готовились к открытию музея. Он был выстрадан, был их детищем, их гордостью. Он выполнял исключительную миссию и был полпредом клуба во всех поездках и встречах.

Вспоминаю юбилеи клуба – 15, 20, 25, 30 лет. Это было целое событие в городе. Все старались попасть на него, сказать слова уважения и любви. Торжества проходили очень трогательно, с танцами и стихами, пронзительными речами, со слезами на глазах. Ведь все понимали, что до следующего юбилея кто-то не доживет.

Вспоминаю поездки в Москву, Волгоград, Санкт-Петербург на встречи с однополчанами. Как достойно представляла наш город Лариса Ивановна! Как по-военному ансамбль «Фронтовые подруги» на одном из фестивалей «С песней по жизни» попрощался со зрителями. Лариса Ивановна тогда сказала гениальные слова: «Мы не уходим, мы просто снижаем обороты». Она была неординарной личностью, имела феноменальную память. Читала без очков, помнила мельчайшие подробности того или иного боя, в котором когда-то принимала непосредственное участие. Рассказывать о войне, о своих боевых товарищах Лариса Ивановна могла бесконечно.

Моя мама ушла рано, и я физически подсознательно тянулась к Ларисе Ивановне как к матери. Когда Господь посылал мне испытания, я «приползала» к ней зализывать раны. Она, прижав меня к груди, гладя по голове, говорила: «Надо жить дальше». Вот я и живу, помня слова мудрой наставницы.

А какая Лариса Ивановна была модница! Перед каждым юбилеем клуба кокетливо поджимая губы, говорила: «Виолетта, мне надеть нечего!». Мы с Наташей, ее дочерью, распахивали створки шифоньера, где висели на вешалках платья, юбки, блузки, некоторые с этикетками, и демонстрировали ей все это богатство. Дело заканчивалось тем, то мы садились в машину и ехали по магазинам выбирать новый наряд».

Музыкальное украшение мероприятия. Любимые фронтовые песни Ларисы Ивановны Золотухиной прозвучали в исполнении Валерия Краснова и дуэта: Светлана Марченко – Александр Груздев

Виолетта Васильевна рассказала, как 9 мая 2018 года они, давние друзья Ларисы Ивановны, по традиции пришли в ее квартиру. В какой-то момент, когда исполняли любимые песни дорогой фронтовички, показалось, что она рядом с ними, сидит, улыбается. Оглянувшись, увидели ее портрет на древке. Поняли: в этом году Лариса Ивановна первый раз вместе с сотнями своих однополчан прошла в Бессмертном полку по улицам родного города. «Видать, им вечно быть фронтовиками и в дни войны и в мирные года».

Справка: В 2008 году по инициативе Л. И Золотухиной создан проект «Солдат Отечества», который успешно реализуется Сургутским краеведческим музеем. Идея издания двухтомника «Наградной лист» также принадлежит ей. За трудовую деятельность имеет многочисленные награды, среди которых знак «За заслуги перед городом Сургутом», звание «Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа».