К 90-летию со дня рождения старейшей сургутской учительницы Нины Фоминичны Ларломкиной

Выпуск 1968 года Сургутской средней школы № 1. Классный руководитель – Нина Фоминина Ларломкина.

В середине шестидесятых прошлого столетия в Сургутской средней школе № 1 произошел беспрецедентный случай: из-за наплыва выпускников двух восьмилетних школ Черномысовской и Гагаринской, а также вновь прибывших детей геологов и нефтяников образовалось аж пять девятых класса!

Теперь, спустя десятилетия, мы, одноклассники, по случаю встречаемся и с великим удовольствием мысленно возвращаемся в то замечательное время, к нашим дорогим учителям. Как известно, качество педагогического труда может быть по достоинству оценено только по истечении определенного времени. По отношению к нашим педагогам об этом можно говорить определенно – результат очевиден.

«Нашему поколению повезло – мы учились в советское время и обучали нас учителя – профессионалы по зову сердца. Умные, знающие и любящие свой предмет, они давали нам не только знания, но были еще добрыми наставниками, воспитателями. Потом, в своей большой взрослой жизни мы часто вспоминали их. Среди этих замечательных педагогов - Нина Фоминична Ларломкина, - поведала Вера Тояркова, преподаватель математики с 40-летним стажем.

1965 год. После окончания восьмилетней школы на Черном Мысу мы продолжили учебу в Сургутской средней школе №1. С учителями не были знакомы, так как жили в другом районе.

Преподаватели-предметники заходили в класс серьезные, спокойные, знакомились по ходу учебного процесса. И вот в расписании стоит «Алгебра». Звонок на урок. Мы встали на свои места в ожидании педагога. Открывается дверь.… И с журналом под мышкой заходит полненькая, с открытой обворожительной улыбкой учительница. Эта улыбка нас смутила, поразила…

Прямо с первого урока ко мне пришло понимание предмета, а ведь до этого года я кое-как «ползла» в восьмилетке, многое не понимала, а спрашивать стеснялась. Нина Фоминична своим обаянием, чутким отношением располагала к себе, уже не было стыдно спрашивать, и захотелось учить и знать математику. Хорошие оценки вселяли уверенность, даже частенько начала помогать в учебе одноклассницам. Математика стала любима и понятна. И все это – Нина Фоминична! Требовательная, строгая, искренняя и честная по отношению к нам, ученикам. Ну, конечно, после окончания школы одна дорога – институт, физмат. Так с первого урока располагающая улыбка учителя определила дальнейшую мою судьбу.

С Ниной Фоминичной после окончания школы не виделись. Она не приходила на вечера встречи, работала уже в другой школе. Но память о ней храню всю жизнь».

Участники областного съезда учителей от Сургутского района, г. Тюмень, 1959 г.

1 ряд (слева направо): Бирюкова Н.В., Сибирцев А.Н., Щепеткина М.А.

2 ряд: Бубновский М.Я., Ларломкина Н.Ф., Коровина А.Г., Когончина М.М., Кочетков М.Я.

3 ряд: Плесовских Д.И., Кошкарова Е.А., Менщиков Ф.Ф.

Фото из книги «Памяти магический кристалл…»

Нина Фоминична Ларломкина, в девичестве Шуляева родилась в городе Тюмень 17 января 1933 года. Еще в школе проявила способности к математике, поэтому вопрос о том, где продолжить свое дальнейшее обучение не стоял – поступила на физико-математический факультет Тюменского педагогического института.

После его окончания, в 1954 году по распределению приехала в Сургут, и сразу приступила к работе в средней школе: получила два пятых и два девятых класса. Нина Фоминична вспоминала о своем первом выпуске: «Класс из 16 человек (12 девочек и четыре мальчика), дружный и сильный в учебе, осенью 1962 года ездил в колхоз на Банное убирать картошку. Ребята трудились на совесть, вели учет производственных работ: сколько картофеля выкопали, сколько подвод с картофелем увезли, сколько израсходовали продуктов на питание.

В тот год школа впервые не осталась в долгу у колхоза, напротив, школьники заработали себе деньги на наряды к выпускному вечеру…».

Из 16 человек - два золотых и два серебряных медалиста. Десять ребят сразу поступили в вузы и техникумы. Несомненно, в этом была большая заслуга классного руководителя и преподавателя математики Нины Фоминичны Ларломкиной. Не зря засиживалась до позднего вечера со своими кружковцами, разбирая решение задач из дополнительных математических сборников.

Последний выпуск Нины Фоминичны в Сургутской средней школе № 1 состоялся в 1969 году.

С 1970 года вплоть до выхода на заслуженный отдых Ларломкина работала в средней школе № 7 заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Школа ежегодно была в передовых, а по итогам 1978-1979 учебного года заняла первое место в городе. «О лучшем завуче я и не мечтаю. Эрудированная, методически грамотная, принципиальная, требовательная без придирок. Справедливая. Всегда придет на помощь», - характеризовала свою лучшую подругу директор школы Любовь Александровна Кондакова.

Преподаватели Сургутской средней школы № 7. Во втором ряду четвертая слева завуч Н.Ф. Ларломкина. 1970-е годы. Фото из архива школы № 7

Завуч, обладающая признанным авторитетом у коллег, родителей, учеников, коим терпеливо прививала любовь к математике, Нина Фоминична обладала удивительным тактом, доброжелательностью, способностью инициировать передовые педагогические идеи и воплощать их в жизнь, умело организуя весь учебно-воспитательный процесс. При ее непосредственном участии в седьмой школе был создан методический кабинет. Кабинеты математики также слыли лучшими в городе.

За свой труд Нина Фоминична награждена многочисленными почетными грамотами гороно, окроно, Министерства просвещения РСФСР, медалью «За доблестный труд». Но главная ее награда – это память и уважение благодарных учеников.