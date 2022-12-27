Памяти основателя и первого директора колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского Екатерины Лоншаковой

Складывается впечатление, что Екатерину Владимировну Лоншакову я знала всю свою сознательную жизнь. Она из местных, родом из деревни Лямино, в Сургут приехала в середине 50-х прошлого столетия по направлению после окончания Тобольского культпросветучилища в качестве худрука местного клуба. Жили мы на одной улице – Гагарина (до 1961-го года Набережной). В 1960 году Лоншаковой предложили должность учителя пения и музыки в средней школе №1, где вскоре она организовала общешкольный хор и блестяще руководила им. Наш хоровой коллектив украшал любой вечер художественной самодеятельности, пионерский сбор, с успехов выступал перед населением. Эмоциональная, влюбленная в свое дело, Лоншакова тонко чувствовала звук, умело подбирала детские голоса, отрабатывала партии.

К тому же моя мама Валентина Петровна Захарова и Екатерина Владимировна вместе учились в Сургутской музыкальной школе на вечернем отделении по классу фортепиано (1961-1063 гг.), которая размещалась в красивом деревянном доме – бывшем купеческом особняке по улице Просвещения. К слову, еще в 1920-е годы, по ходатайству супругов Знаменских и других педагогов, там находился центр художественного воспитания.

С открытием музыкальной школы в 1960 году под руководством Николая Николаевича Гнусина, класс фортепиано с самого начала вел Аркадий Степанович Знаменский, вышедший двумя годами раньше на заслуженный отдых, и уже не преподавал в средней школе.

Одна из первых выпускниц сургутской музыкальной школы Екатерина Лоншакова, тогда, в 1963 году, наверное, и представить не могла, что через год будет здесь преподавать, а через двадцать лет возглавит это учебное заведение. И на всю жизнь оно станет ее радостью, гордостью, болью.

Справка: Екатерина Лоншакова родилась 20 декабря 1937 года. Удостоена множеством наград, среди которых «Заслуженный работник культуры РСФСР», Член-корреспондент Петровской академии искусств, «Почетный гражданин ХМАО-Югры». «За заслуги перед городом Сургутом». Имеет орден святой Ефросиньи IIIстепени.

… Спустя десятилетия вновь встретились с Екатериной Владимировной, когда в 2005 году я пришла в колледж русской культуры им. А.С. Знаменского на урок к старейшей сургутской учительнице литературы и русского языка Анне Яковлевне Черных. Беседа за чашкой чая в директорском кабинете была долгой и душевной…

Став руководителем детской музыкальной школы, и имевшей за плечами клубное и дирижерско-хоровое отделения Ленинградского института культуры им. Н.К. Крупской, Екатерина Владимировна начала поэтапно реорганизовывать ее в среднюю специализированную экспериментальную школу русской культуры:

«В 1985 году коллектив преподавателей обратился в горисполком с ходатайством о присвоении школе к 25-летию со дня ее основания имени Аркадия Степановича Знаменского. Нас поддержали старожилы города, ученики и соратники Знаменского, пришло множество писем, в которых встает образ человека, Учителя в самом высоком понимании этого слова. В 1986 году открыли в своей школе фольклорно-этнографическое отделение – в то время, пожалуй, единственное в России…»

Дом, в котором размещалась Сургутская средняя школа, позднее – музыкальная школа № 1

Лоншакова любила тот старинный купеческий дом на улице Просвещения, ей казалось, что он хранит особый дух, оставленный сургутскими просветителями 20-х годов Петром Кучковым и Аркадием Знаменским - мир музыки и искусства.

А защищать этот мир приходилось не только мыслями и воспоминаниями, но и действиями. Нередко случались неполадки со светом, отоплением, тогда она прорывалась к городским властям. Но порой было бесполезно. Старинный сибирский город с богатейшей историей намеренно безжалостно уничтожался! 6 мая 1990 года загорелась и музыкальная школа.

Незадолго до этого коллектив уже переехал в новое здание, а это временно пустовало. Мой отец рассказывал, что по пепелищу, как подстреленная птица, металась Лоншакова. Эта утрата стала ее личным, невосполнимым горем.

Порой восхищало ее неравнодушие, трудолюбие, страстное увлечение музыкой и крепость сибирского характера при мягкости и интеллигентности. Возможно, все это она унаследовала от своей мамы – Агриппины Яковлевны Долгановой, которая всю жизнь работала в колхозе не покладая рук и, будучи уже в глубоко преклонном возрасте отчетливо помнила старое время и колоссальное количество старинных песен.

… Школа стремительно росла, расширялась программа обучения. В 1992 году открылись общеобразовательные классы. В 1993 году, благодаря поддержке Якова Семеновича Черняка, учреждение получило название: средняя экспериментальная, специализированная школа русской культуры им. А.С. Знаменского. В конечном итоге - колледж русской культуры им. А.С. Знаменского, аналогов которому в нашей стране нет.

25 лет Сургутской музыкальной школе № 1 и ее первые выпускники (справа пятая Екатерина Лоншакова, седьмая – Валентина Захарова). 1986 год

Сегодня это образовательный комплекс дошкольного, среднего общего, дополнительного и профессионального образования в области фольклора, этнографии, декоративно-прикладного искусства, специальности «вокальное искусство».

Коллектив изучает культуру края, межэтнические отношения, вопросы сохранения русской народной культуры. Каждый год здесь проходят научно-исследовательские экспедиции, научно-практические конференции.

В памяти земляков Екатерина Владимировна Лоншакова останется человеком с горящим сердцем и возвышенной душой, пронзительно любящим свою страну и малую Родину, неустанно радеющим за судьбу ее подрастающего поколения.

Екатерина Лоншакова, Ирина Сердюкова и Иван Захаров на научно-практической конференции в колледже русской культуры им. А.С. Знаменского. 2001 год

«Она опережала время и мыслила такими высокими категориями, что мы и сейчас еще не до конца понимаем, не осознаем, что сделал этот человек для нас, для региона, для России.… Это духовное наследие, которое нашло отражение в проекте «Славянский ход», в «Светилене», это и прикладная наука, это русская православная культура в региональном и мировом контексте. Она воплощала в себе все: профессионализм, талант, целеустремленность, подвижничество, веру. Как хочется, чтобы нашлись достойные продолжатели ее идей и ее великого наследия, оставленного нам как бесценное сокровище» - это слова директора сургутской филармонии Якова Семеновича Черняка.

20 декабря 1998 года в селе Тундрино при большом скоплении людей открылась церковь, которую реставрировали по инициативе Екатерины Лоншаковой (в центре рядом с владыкой Димитрием)

Кстати: По инициативе Екатериной Лоншаковой создано:

в 1990 году – городское общественное объединение «Общество русской культуры», в 1994-ом – региональное;

с 1991 года в Сургуте, а затем в Ханты-Мансийске – праздник славянской письменности и культуры, с 2002 года – Дни славянской культуры и письменности;

экспедиции «Славянский ход»;

с 2003 года в городах Югры - «Пасхальные хоровые ассамблеи» - духовные песнопения в исполнении детских и взрослых певческих коллективов.