К 75-летию выпуска 1947 года Сургутской средней школы

Выпускники 1947 года Сургутской средней школы. Слева направо: I ряд: Панна Горбачёва, Александра Чудилова, Вера Воробьева, Нина Данилова, Лидия Кугаевская

II ряд: Юрий Каменщиков, Виталий Рыткин, Пётр Грязневич, Зинаида Домашева, Геннадий Лемберов, Казимир Ландграф

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Данный материал, посвященный юбилейному году со дня десятого выпуска Сургутской средней школы в отдел краеведения редакции газеты «Новый Город» любезно предоставила сотрудник Сургутского музея истории народного образования Антонина Ивановна Маслакова.

В 1947 году Сургутскую среднюю школу окончили 14 человек. Из воспоминаний П.А. Грязневича: «В нашем классе было 14 человек: Казимир Ландграф, Александр Королёв, Юрий Каменщиков, Виталий Рыткин и другие. Это были очень хорошие ребята, после школы они окончили высшие учебные заведения. И здесь не только их заслуга, но ещё в большей степени – заслуга учительского коллектива. Всякий раз, когда встречаемся, мы неизменно вспоминаем наших учителей. Те, кто получил инженерные специальности, конечно, в первую очередь благодарят А.С. Знаменского и Д.М. Полисадова, которые привили им вкус к математике, технике, естественным наукам, научили тщательно и точно работать».

В Сургут учителя-супруги Анна Андреевна и Аркадий Степанович Знаменские приехали в 1921 году по заявке Сургутского управления народного образования. Аркадий Степанович преподавал в школе физику, математику, астрономию. Увлекался игрой на фортепиано, любимыми были Чайковский, Бетховен, Шопен, другие гениальные композиторы. Сам писал музыку. С момента создания музыкальной школы в Сургуте вместе с заведующим Петром Ильичом Кучковым организовывал концерты. Аркадий Степанович играл на рояле, а Пётр Ильич пел романсы Гречанинова, Чайковского, дуэтом исполняли элегию Глинки "Не искушай".

В 1958 году, выйдя на пенсию, Аркадий Степанович продолжил работать в музыкальной школе и активно занимался исследовательской и краеведческой работой.

Анна Андреевна в течение 27 лет преподавала в школе русский язык, литературу, химию, была классным руководителем первого выпуска Сургутской средней школы. Создала школьный драматический кружок, осуществляла постановки по Ф.М. Достоевскому: "Евгений Онегин", "Борис Годунов", "Русалка", "Идиот".

Из воспоминаний К.А. Ландграфа: «… Анна Андреевна по характеру была антиподом Аркадия Степановича: учительница литературы, импульсивная, энергичная, увлекающаяся… Созданием драматического кружка она, как мне кажется, хотела не только собрать вместе талантливых ребят, но главное - как можно больше учеников привлечь к живому общению, к литературе и искусству. Ведь чего греха таить, мы тогда были лишены почти всего, что называется культурой. Каждый постигал её в меру своих способностей: кто-то много читал без разбору, кто-то слушал радио, кто-то играл в карты или только зубрил уроки. Да и, сказать по правде, не было времени и сил на что-то, кроме школы и домашних дел, приходилось помогать родителям, было голодное время…»

Школа в те далёкие времена была вторым домом, где учащиеся получали не только знания по всем предметам, но и обретали новых друзей, учились добру и справедливости, развивали свои творческие и спортивные способности.

Среди выпускников 1947 года я лично была знакома только с Казимиром Александровичем Ландграфом.

В 1998 году в Сургуте проходила научно-практическая конференция «Традиции и проблемы российской педагогики в условиях современности», в её рамках проводились юбилейные мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения А.С. Знаменского. Среди прочих на конференцию был приглашен Казимир Ландграф. В 1953 году он с отличием окончил Ленинградский кораблестроительный институт. 45 лет работал в СПб МБМ «Малахит» конструктором, главным конструктором энергетических установок атомных подводных лодок, заместителем главного инженера. Кандидат технических наук, награждён орденами и медалями.

В 2003 году для участия в очередных Знаменских чтениях в Сургут впервые приезжал его сын. Сверх программы мы с ним побывали в «Красной» школе, которую его отец окончил с серебряной медалью, в музее истории народного образования (тогда он находился в Центре детского творчества). Игорь Казимирович искренне благодарил сургутян, сохранившим память о его отце – простом добром человеке с нелегкой, но яркой судьбой: «Это особенно дорого в наше время бездуховности и практицизма, которое предвидел Аркадий Степанович Знаменский».

Справка: Игорь Ландграф родился в Ленинграде 18 августа 1953 года в семье кораблестроителей Музы и Казимира Ландграфов. Окончил среднюю школу № 17 Василеостровского района, затем факультет корабельной энергетики и автоматики той же «Корабелки», что и его отец. С 1978 года занимается водородной энергетикой. Заместитель директора филиала "ЦНИИ судовой электротехники и технологии" ФГУП «Крылатский государственный научный центр» по направлению водородной энергетики, главный конструктор НВЭ, член учёного совета Крылатского государственного научного центра.

В своих воспоминаниях подчеркнул роль отца в воспитании: «…самое значительное влияние на меня оказал отец. Он очень ненавязчиво участвовал в моем учебном процессе. Никогда ничего не решал за меня, не давал прямых подсказок, учил думать, анализировать, мыслить нестандартно.

Читая «Летающие мысли» и «Тропу жизни учителя Знаменского» журналиста и краеведа В.К. Белобородова, я вдруг с удивлением обнаружил, что Аркадий Степанович, даря свои знания, свою жизненную философию ученикам, думал не только о них, тех, кто проходил перед его внимательным взором, но и об их потомках. О тех, кто придет на смену его ученикам и будет нуждаться в моральной опоре в жизни, чтобы не потерять правильные ориентиры во все ускоряющейся действительности, не поддаваться временной слабости, не сфальшивить на трудном пути.

Семья Ландграфов познакомилась с фондами и выставками Сургутского музея истории народного образования. 2017 год

Только теперь я понимаю, что многое из того хорошего, правильного, что вкладывал в меня отец, исходило от Знаменского. И мне кажется, что я подсознательно все последние годы пытался эти «летающие мысли», мысли о роли человека в земной жизни, о добре и справедливости передать своим детям.

Мои детские и юношеские воспоминания об отце связаны, прежде всего, с выходными днями, которые мы почти всегда проводили вместе.

Музеи и театры, парки и дворцы, стадионы – все это мы посещали в неограниченных количествах. А главное – бесконечные разговоры о науке и искусстве, о спорте и политике, о добре и зле, о войне и мире.

Уверен, что именно эти разговоры сформировали мое мировоззрение.

Одни воспоминания о них не дают мне опускаться ниже установленной отцом жизненной планки, раскисать в трудные времена, помогают преодолевать минуты слабости».

В 2017 году в Сургуте на окружной научно-практической конференции «Знаменские чтения: культура и искусство в региональном образовательном пространстве» Игорь Казимирович выступил на пленарном заседании с докладом «Ландграф К.А. Достойный ученик великого учителя».

На окружной научно-практической конференции «Знаменские чтения 2018. Интеллектуальный ресурс нации: традиции и инновации» Игорь Ландграф выступил с приветственным словом

После конференции он с сыном Андреем и женой Галиной Фёдоровной посетили музей истории народного образования (на базе СОШ № 44), где познакомились с выставкой, посвящённой 70-летию выпуска 1947 года Сургутской средней («красной») школы. Затем мы вместе побывали в Сургутском государственном университете, который по обыкновению радушно принял дорогих гостей. Встречу закончили в ИКЦ «Старый Сургут», посетив Таверну. Прощаясь, Игорь Казимирович обещал: «В следующий раз привезу с собой внука Алексея в Сургут».

Кстати: Отрадно, что духовные ценности, заложенные в своё время Аркадием Знаменским в формирование личности Казимира Ландграфа, нашли своё отражение уже в третьем поколении Ландграфов. В 2019 году его внук – Андрей, до недавнего времени работавший в ПАО «Газпром-нефть», вошёл в число 99 победителей (из 249 участников) конкурса «Мой город – мои возможности», заняв 12-е место, и в числе 30 человек был включён в кадровый резерв городского правительства Санкт-Петербурга.