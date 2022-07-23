Почему в былые времена сургутяне знали не фамилии односельчан, а их уличные прозвища

С давних пор наш Сургут был невелик, сплошь деревянный и занимал своими избами да дворами пространство полуострова от Саймы до современной улицы Энгельса – Университетской, однако, все равно люди делили свое поселение на две почти равные части - верх и низ.

Все, кто жил на восток от центральной улицы Народной, назывались верховские, на запад – низовские. Если бы такое деление сохранилось до наших дней, то допустим, гор военкомат оказался бы верховским, а здание городской администрации – низовским. Сургутские стороны и направления определялись по течению Оби.

До середины XX столетия верховского и низовского населения было не больше трех тысяч человек. Все знали друг друга в лицо, добрая половина жителей состояла в ближнем или дальнем родстве, о котором многие молодые люди даже и не подозревали. Еще больше было однофамильцев. Кайдаловы, Кушниковы, Силины, Кондаковы, Куйвышевы, Тверетины, Панкины, Щепеткины – все эти давние сургутские фамилии и чтобы как-то различать их носителей, издревле существовали уличные прозвища земляков довольно оригинальные, метко подмеченные народом. Вот что писал об этом местный житель, учитель и веселый рассказчик Прокопий Прокопьевич Пугно: «Василия Андреевича Кондакова по-уличному называли «Петух», а всю семью «Петушковские». Прозвище было дано за крикливый и звонкий голос основателя рода.

«Сырок», «Зуй», «Таракан», «Иркалка» отделяли одних Кайдаловых от других. Многие казацкие семьи имели прозвища по женщинам-старухам, которые отличались ростом, голосом или зверским видом. Так «Акулининские» означали Кушниковы, бабка Акулина сбивала с ног далеко незаурядного казака и связываться с ней никто не хотел…».

Были у сургутян и такие прозвища: «Коровья кадриль», «Проша-клин», «Гужи», «Ваня-Мара», «Сухарь», «Тухловские», «Марушинские», «Тихоновские», «Сергеевские» и так далее.

А вот семью и род Завьяловых исстари называли «Хабуровские». Происхождение прозвища объяснить трудно, возможно это от старого и забытого теперь слова «хабара», что означало «удача», «лафа» или даже «счастье».

История гласит: один из давних обладателей этого прозвища – Алексей Михайлович в конце XIX – начала XXвеков был, пожалуй, единственный в Сургуте мастер малярных дел. Он ходил по своему городку, красил да белил в избах. Этим и зарабатывал «Хабур-маляр» себе и семье своей на пропитание. Денег за свой труд не брал. С ним обычно рассчитывались натурой – мукой, рыбой, солью, иногда мясом или салом, другими продуктами, а кто-то и одеждой.

Очевидцы рассказывали, что Алексей Михайлович отличался крепким здоровьем и недюжинной силой во всех отношениях. За свою жизнь он сменил тринадцать жен. Действительно лафа! Одни сургутянки от него уходили по собственному желанию, не выдержав его супружеского натиска, других он оставлял сам. Окончил свой путь на сургутской земле в преклонном возрасте.

В роду Завьяловых были учителя, художники, рыбаки. Например, Николай Алексеевич Завьялов заведовал общеобразовательными школами на Черном Мысу и в Тром-Агане.

Людмила Завьялова-Яркова. 1960 год

Брат с сестрой. Юрий Завьялов и Нина Завьялова-Петрова. Фото 1962 года

Степан Алексеевич Завьялов, 1906 года рождения, в советские годы трудился в лесхозе, леспромхозе, а во время Великой Отечественной войны – на водном транспорте. Старожилы запомнили его инвалидом, но работящим человеком с добрым нравом. Супруга его Екатерина Андреевна состояла на службе в промартели, вела домашнее хозяйство. В их доме около самого колхозного поля, в конце улицы Просвещения, воспитывалось трое детей. Все окончили Сургутскую среднюю школу. К сожалению, Юрий прожил очень недолго, всего 32 года. Людмила выполняла функции телеграфистки в Сургутском нефтепроводном управлении, а самая старшая Нина занималась библиотекарской работой. Вместе с ней тогда были известные в Сургуте подвижники интеллектуальной деятельности - Елена Тихоновна Самарина, Зинаида Ивановна Буканина, родная сестра Константина Ивановича Буканина – организатора службы Союзпечати при районной конторе связи. Библиотекарь Валентина Поликарповна Плеханова в 1950-е годы занимала должность заведующего отделом культуры райисполкома.

Активисты Сургутской общественной организации «Старожилы Сургута». В первом ряду в центре – Нина Степановна Завьялова-Петрова, из рода Хабуровских. 1990-е годы

Нина Степановна Завьялова из рода «Хабуровских», в замужестве Петрова, после выхода на пенсию, несколько лет была председателем организации коренных сургутян при обществе «Старожилы Сургута», которую, кстати, сама и создала. Муж ее – Данила Игнатьевич, участник Великой Отечественной войны, умер в 1994 году, а сына Юрия она похоронила в 2002 году.

Бывало, старые жители и давние сургутские работники собирались за чашечкой чая, вели негромкий разговор с сибирским оттенком, и порой в их задушевных беседах нет-нет, да и проскакивало старинное прозвище земляка, и вставал перед глазами образ великого труженика, горячо любившего свою землю. Честь ему и слава!