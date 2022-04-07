К 110-летию со дня рождения легендарного геофизика Сургутской нефтеразведки Виктора Фёдорова

Фото из альбома «Сургут: все нам дорого в этом городе»

Старая легенда, вошедшая во многие книги и учебники, гласит, что еще в середине шестидесятых прошлого столетия Виктор Петрович Федоров, тогда главный геофизик Сургутской нефтеразведочной экспедиции, лауреат Государственной премии СССР, по сейсмическим данным предсказал открытие уникального месторождения.

До подтверждения своих прогнозов Виктору Петровичу дожить было не суждено, он скончался за шесть лет до этого, в 1965 году, отдав любимому делу три десятка лет свой жизни, с перерывом на участие в сражениях финской и Великой Отечественной войнах.

В Сургут Федоров прибыл в 1960 году. Непосредственно участвовал в открытии Усть-Балыкского месторождения. Всего в короткий период его биографии таких открытий будет 25, в числе которых Западно-Сургутское, Мегионское и Самотлорское месторождения.

Пожалуй, звездным часом в судьбе геологоразведчика стал день 26 мая 1964 года, когда первая баржа, груженная нефтью сибирских недр, взяла курс на Омский нефтеперерабатывающий завод. Очевидцы вспоминали, что Виктор Петрович был в тот день неимоверно счастлив. Прокуренным голосом даже пропел строчку популярной в то время песни: «Не напрасно в край сургутский геолог шагает…» И добавил: «То-то еще будет».

И так ли уж важно, было предсказание или нет, но когда 13 августа 1971 года из разведочной скважины № 62-Р получили мощный приток нефти, стало ясно: открытие состоялось. Новое перспективное месторождение получило имя Виктора Федорова.

Всего пять лет находился в Сургуте Виктор Петрович, но какой яркий след он оставил! Первое именное месторождение на карте нашего округа, позже и сам поселок нефтяников в Сургутском районе, а в Сургуте есть улица Федорова.

Геофизики идут первыми в сложном процессе открытия месторождений, они определяют перспективные структуры на нефть и газ. Этой работой Виктор Петрович начал заниматься в Сургуте с появлением первой нефтеразведочной экспедиции.

По воспоминаниям тех, кто трудился бок о бок с Федоровым, был он человеком спокойным, уравновешенным, даже замкнутым. По возрасту – старше и опытнее многих своих сослуживцев. По утверждению специалистов, в период его работы в Сургутской экспедиции эффективность геофизических работ была наивысшей в Министерстве геологии СССР.

Ветеран геологии Эльза Гильманова рассказывала: «За успешное внедрение новой техники всегда полагалась премия. Я работала инженером отдела труда и зарплаты. Однажды в списке фамилий для денежного вознаграждения увидела две зачеркнутые фамилии: это были Федоров и его жена Ильина. Виктор Петрович лично вычеркнул обоих, хотя внедрение любой новинки не обходилось без его участия. Он не гнался за материальной выгодой, зато был очень требовательным к соблюдению порядка. Начальники сейсмопартий всегда приходили к нему на встречу одетыми с иголочки. Документы, которые приносили, находились в специальных папочках. Это было неписаным правилом для всех. Дисциплинированный, ответственный, он оказывал влияние на остальных».

… В середине сентября 1965 года Виктор Петрович вернулся с отдыха из Мацесты, одного из Сочинских курортов, но вскоре почувствовал себя неважно. Врачи направили его в областную больницу, откуда в Сургут он уже не вернулся. Он умер от онкологического заболевания в возрасте 53 лет. Похоронен в Тюмени.

Справка: Родился Виктор Федоров 7 апреля 1912 года в Москве. После окончания Московского геологоразведочного института в 1939 году работал инженером Государственного института редких металлов, а потом с самого начала Великой Отечественной войны был на фронте. После возвращения боевой офицер устроился в Центральный геофизический трест – семь лет был главным инженером Среднеобской геофизической экспедиции.