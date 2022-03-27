К 95-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, почетного нефтяника Александра Тимченко

В морозный февральский день 1965 года коллектив знатного вышкомонтажника, Героя Социалистического труда Александра Григорьевича Тимченко сделал первый шаг своей северной эпопеи, продлившейся для него почти 20 лет.

На первое плановое задание именитые монтажники вылетели в Усть-Балык на самолете Ан-2, где им предстояло построить три нефтяные вышки. Справившись с поставленной задачей, бригада перебралась в Сургут.

24 мая 1965 года 12 мастеров своего дела во главе с бригадиром Александром Тимченко и начальником вышкомонтажного цеха Ильей Городковым была принята в Сургутскую контору разведочного бурения (КРБ-4).

Встречал их директор конторы ухой из царской рыбы. По-сибирски, с размахом! Дело в том, что со снабжением в те годы было не ахти как, и довольствовались сургутяне и вновь прибывшие в основном дарами природы: лесной птицей, икрой и любой ценной рыбой. Под жилье выделили пять вагончиков и дали пару дней обустроиться.

Необходимо было смонтировать буровую на Солкинской площади. Это сейчас Солка – практически пригород: час - полтора по хорошей дороге, да на приличной машине. В то лето туда было, как в песне, «только вертолетом можно долететь» или добраться по воде.

Вахта у вышкомонтажников длилась всю рабочую неделю.

«Это было очень тяжело, - рассказывает бывший звеньевой, брат бригадира Иван Григорьевич Тимченко. - Жили мы там поначалу в палатках, воду брали из озера и готовили на костре. А комарья тогда сколько было! Комары, мошка, овод давили просто. Технику туда доставить сложно было, да и не хватало ее часто. Приходилось тяжести на себе таскать. Идешь, бывало, через болото, по грязи, прешь на себе баллон с кислородом. Случалось – тонули люди. Топи же кругом. Поэтому стали ходить по трое: двое несут, третий поддерживает и страхует, чтобы до места дойти…»

Стоит отметить, что лето 1965-го в Сургуте и его окрестностях выдалось хоть и теплое, но дождливое. А в августе резко похолодало, и еще до наступления календарной осени выпал первый снег. Но как бы там ни было, вышкари справились со своей работой досрочно, и к концу лета красавица буровая БУ-75 уже возвышалась на берегу Оби на месте будущей скважины под номером 544 Солкинской площади.

1 марта 1966 года на базе Усть-Балыкской и Сургутской контор бурения было создано вышкомонтажное управление № 2. Основой коллектива стала знаменитая бригада Александра Тимченко, приехавшая в Сургут из Татарии.

Кстати: Уроженец казачьей станицы, Саша Тимченко получил начальное образование (четыре класса) и шестимесячное обучение в ремесленном училище. Ну, а потом его учила жизнь, и он у нее учился. Взрослели в те времена быстро. И возраст метрический отставал от житейского опыта и бытия человека, уже в 16-17 лет хлебнувшего мерой лихолетья. Получивший навыки ремесла плотника паренек поступил на работу в трест «Грознефтеразведка». Своя копейка в кармане и существенная помощь отцу и мачехе. Закалялся характер молодого казака, прибавлялся опыт. Так было до 1950 года. Впереди ждали новые горизонты и направление в Татарию.

Именно вышкомонтажники Тимченко построили на Западно-Сургутском и Усть-Балыкском месторождениях первые станки. Именно здесь начали внедрять крупноблочный метод монтажа при сооружении буровых установок БУ-80.

Наибольшую известность этому коллективу принес почин совместного с буровиками участия в работах при строительстве буровых - метод Еремина-Тимченко получил широкую прописку в Приобье.

К примеру, 10 марта 1967 года бригада перевезла буровую БУ-75 за семь часов при норме 36, 4 часа. Фактически за один короткий зимний день! Бригаде Тимченко принадлежит и второй рекорд: практически за два дня вместо восьми суток построила кустовую буровую.

Рекордные показатели коллектива во многом определили дальнейшее развитие скоростных методов вышкостроения.

Свой земной путь Александр Григорьевич закончил в апреле 1984 года, похоронен в Сургуте.

В нашем городе живут его дочь Татьяна и четверо внуков, которые свято чтят память отца и деда.

Справка: Александр Тимченко родился 25 марта 1927 года на станции Ильская Северского района Краснодарского края. Трудовую деятельность начал в апреле 1944 года в качестве плотника в тресте «Грознефтеразведка», с 1950 года – в конторе бурения треста «Татнефть». С февраля 1965 года – бригадир вышкомонтажной бригады в Усть-Балыкской, Сургутской конторах бурения. Автор 12 рационализаторских предложений. Избирался членом ЦК профсоюза рабочих нефтегазохимической промышленности СССР, Тюменского обкома, Сургутского ГК КПСС.



Среди многочисленных наград имеет ордена: Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени