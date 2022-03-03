К 80-летию со дня рождения Председателя Сургутского совета ветеранов (2001-2010 гг.) Геннадия Пономарева

В январский студеный зимний вечер 1970 года к нам домой пришел незнакомый мне молодой человек. В кабинете они долго беседовали с отцом. Когда галантный гость ушел, я поинтересовалась:

- Папа, кто это?

- Гена Пономарев, комсомольский активист. Решили в Сургуте создать совет ветеранов.

С тех пор минуло 40 лет. В 2010 году, в канун празднования 65-летия Великой Победы, председатель Сургутского городского совета ветеранов Геннадий Федотович Пономарев торжественно вручил мне как шеф-редактору газеты «НГ Ветеран» Благодарственное письмо «За пропаганду величия подвига сургутян в годы Великой Отечественной войны, мирного труда и бурного развития нашего края». Для меня это самая дорогая и значимая награда.

И как же часто на крыльях радости к нам прилетает печаль! Прошло всего несколько дней после майской ветеранской отчетно-выборной конференции, на которой Пономарева попросили остаться и продолжить работу на посту председателя – город облетела черная весть. Внезапная кончина – что называется, на боевом посту – этого удивительного человека поразила сургутян. Несомненно, для его друзей и коллег страшное событие стало сильнейшим ударом. Невосполнимая потеря.

«Полвека я отработала в школе, знавала разных руководителей, но Геннадий Федотович казался мне совершенно неординарным, - вспоминает Тамара Бесперстова, председатель комиссии по работе с молодежью совета ветеранов города. – С ним было легко и интересно. Он никогда не повышал голоса, не требовал – только советовал, терпеливо выслушивал. Всегда был полон идей, горел в работе сам и зажигал других. Это по его настоянию наша комиссия обратилась к руководителям школ с предложением увековечить имена замечательных сургутян. И как же радовался Геннадий Федотович, когда узнал, что школам №№ 10, 7, 22 будут присвоены имена Тулебая Ажимова, Ивана Захарова, Михаила Конева.

На двери его кабинета не было таблички с расписанием приема по личным вопросам – к нему шли в любое время. Хотя дел и обязанностей у Геннадия Федотовича было хоть отбавляй: поздравить ветерана с юбилеем, а то и проводить в последний путь, написать статью в газету и очередное письмо-обращение в администрацию, побывать на приеме у руководителей города, проводить в армию сургутских призывников – всего не перечислить. Когда он успевал все это сделать, никто не знал.

Это о таких, как Геннадий Федотович Пономарев, написаны поэтические строки:

Природа-мать! Когда б таких людей

Ты иногда не посылала миру,

Заглохла б нива жизни».

Рассказывает Ирина Сердюкова, начальник управления координации внешних и общественных связей администрации города (2001-2012 гг.):

«На протяжении многих лет – почти каждый день – в моем кабинете открывалась дверь, входил Пономарев и всегда с улыбкой говорил: «И что же ты сидишь, душа моя?! Встань, дай-ка я тебя обниму». И с шутками-прибаутками выкладывал все свои проблемы, вопросы, и мы вместе находили их решение.

Закваска комсомольская оставалась в нем всегда. Лозунг поколения: «Если не я, то кто же?!». Эти слова были руководством жизни Геннадия Федотовича.

Он так высоко поднял планку работы с ветеранами! Каждый месяц присылал отчеты в администрацию города, и однажды Александр Леонидович Сидоров, восхитившись тем, как точно и дотошно излагал Пономарев затраты совета ветеранов, описывал мероприятия, написал на полях: «Настолько ясно видно, как работает эта общественная организация! Вот бы каждый так!». Удивительный был человек! Звонишь ему в восемь утра – он уже в совете, звонишь в восемь вечера – он еще там. К юбилею аэропорта Геннадий Федотович собрал историю предприятия. Неравнодушный, настоящий был человек. Во всем. Некоторые даже раздражались его дотошностью, «приставучестью». Не верили, что его затеи принесут успех. А он говорил радостный: «Ура, ветеранам дали бесплатный проезд на дачи». Будто выиграл для себя миллион рублей.

Прощаясь с ним, просила прощения. Потому что в ответ на его прошение об отставке, уговаривала остаться, убеждала. А у него сердце не выдержало…

Геннадий Федотович относится к когорте людей долга, чести, Поступка».

Геннадий Пономарев скончался 1 июня 2010 года. В день его похорон на кладбище над многочисленной людской толпой долго кружил вертолет. Порой он зависал низко, едва не задевая макушки деревьев. А потом поднялся высоко-высоко. Словно указывал путь. В Вечность.

Справка: Геннадий Пономарев родился 3 марта 1942 года в поселке Хангакурт Березовского района Тюменской области. Еще в школе вступил в комсомол, после ее окончания работал на Березовском рыбокомбинате дизелистом, руководил комсомольской организацией предприятия. Заочно учился в Астраханском институте рыбной промышленности.



В 1963 году был призван на службу в Советскую Армию. Служил ефрейтор Пономарев механиком в авиационной части. После демобилизации, в 1965 году, был направлен на работу в Березовский райком ВЛКСМ: сначала на должность заворга, а затем – второго секретаря комитета.



В 1967 году, по рекомендации Сургутского райкома партии, Геннадия Пономарева направили на работу в Сургутский горком ВЛКСМ. От заворга до первого секретаря горкома – таков путь Г.Ф. Пономарева на комсомольской работе в Сургуте. В декабре 1975 года коммунисты Сургутского авиаотряда избрали его секретарем парткома предприятия. После окончания Ленинградской Академии гражданской авиации Г.Ф. Пономарев работал заместителем командира летного отряда, заместителем командира Объединенного авиаотряда по воспитательной работе, начальником службы сервисного обеспечения, заместителем директора «Зап-СибКетеринг» - филиала ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр».



В 1986-1991 годах возглавил городскую организацию общества «Знание», вел активную лекционную пропаганду среди молодежи и старшего поколения.



В 2001 году был избран председателем Сургутского городского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Среди многочисленных наград, имеет почетный знак «За заслуги перед городом Сургутом».