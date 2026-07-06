Ханты-Мансийский НПФ стал лидером по доходности и сохранил доверие 370 тысяч человек

Erid: 2SDnjeJk8Pk

Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд 4 июля отметил 31 год со дня основания. За это время рынок негосударственного пенсионного обеспечения изменился кардинально: если в середине 1990-х в стране работали более 250 НПФ, то сегодня их осталось всего 32. Ханты-Мансийский НПФ не только сохранил устойчивость, но и входит в число лидеров рынка по ряду ключевых показателей.

Сегодня клиентами Ханты-Мансийского НПФ являются около 370 тысяч человек – жители Югры и десятков регионов России, доверившие Фонду формирование и выплату своих пенсионных накоплений и сбережений. За 2025 год Фонд выплатил клиентам в виде пенсий более 3,2 млрд рублей. По количеству получателей пенсии и периодических выплат Ханты-Мансийский НПФ занимает 3 место* среди негосударственных пенсионных фондов России.

По итогам 2025 года на счета застрахованных лиц начислено 16,67%** дохода от размещения средств пенсионных накоплений. По этому показателю Ханты-Мансийский НПФ занимает 2 место* среди НПФ с объёмом пенсионных накоплений свыше 20 млрд рублей.

Ещё более высокий результат Фонд показал по Программе долгосрочных сбережений (ПДС): доход, начисленный на счета клиентов по ПДС, составил 22,72% годовых**. По данным мониторинга «РБК Инвестиции», это наивысший показатель среди НПФ, раскрывших свои результаты за 2025 год по ПДС.

Оператором Программы долгосрочных сбережений Ханты-Мансийский НПФ является с 2024 года. ПДС – добровольный накопительно-сберегательный продукт с участием государства, который позволяет формировать дополнительный доход за счёт личных взносов, инвестиционного дохода, налогового вычета и государственного софинансирования – до 360 000 рублей. Программа также даёт возможность направить в инвестиционную работу средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, в отношении которых с 2014 года действует мораторий.

Этой возможностью уже воспользовались почти три тысячи клиентов Ханты-Мансийского НПФ по обязательному пенсионному страхованию: они перевели в долгосрочные сбережения пенсионные накопления на сумму около 1,7 млрд рублей. Перевод средств пенсионных накоплений в ПДС клиенты Фонда теперь могут оформить дистанционно – с помощью приложения «Госключ».

Схожий принцип формирования накоплений – личные взносы, софинансирование и инвестиционный доход – уже более двадцати лет реализуется в Югре в рамках региональной программы «Две пенсии для бюджетников». Она действует на основании окружного закона о дополнительном пенсионном обеспечении с 2004 года и фактически задала в стране направление для развития подобных механизмов задолго до появления федеральной ПДС.

На сегодняшний день договор с Ханты-Мансийским НПФ на формирование дополнительной пенсии заключили более 50 тысячи югорчан, свыше 10 тысяч из них уже получают выплаты. Размер дополнительной пенсии зависит от продолжительности участия и регулярности взносов: рекордное на сегодняшний день назначение составило 93 125 рублей в месяц.

Все возможности Фонда – от заключения договора до получения выплат – доступны клиентам онлайн на официальном сайте hmnpf.ru. Те, кто предпочитает личное обращение, могут получить услуги не только в офисах Фонда, но и в МФЦ на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

«За 31 год Ханты-Мансийский НПФ прошёл путь от одного из первых участников рынка до фонда, входящего в число его лидеров, – отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова. – Югра одной из первых в стране показала эффективность модели с государственной поддержкой личных накоплений, и сегодня этот принцип реализуется в федеральной Программе долгосрочных сбережений, в которой Фонд активно участвует.

Лидерство по доходности ПДС и пенсионных накоплений в 2025 году – результат нашей стратегии, основанной на надёжности и эффективности. Но главный ориентир для нас – доверие клиентов, которое определяет дальнейшее развитие Фонда и его сервисов».

* Данные Банка России на 31.12.2025

**Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходность в будущем.

Erid: 2SDnjeJk8Pk

Реклама. ИНН8601999494

АО "Ханты-Мансийский НПФ"