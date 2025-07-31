Ханты-Мансийский НПФ занял третье место по числу получателей негосударственных пенсий

Ханты-Мансийский НПФ выплачивает пенсии с 1996 года, поэтому является одним из старейших фондов России по показателю «Опыт пенсионных выплат». По итогам 2024 года, опубликованным на официальном сайте Центрального Банка России, Ханты-Мансийский НПФ занимает 3 место среди НПФ по количеству получателей пенсий по негосударственному пенсионному обеспечению.

Правильно, но это должно касаться только нелегалов или не имеющих постоянного жительства в России

Я даю согласие на использование файлов cookie, метрических программ, сбор статистики посещений и данных посетителей, а так же на обработку персональных данных. Это помогает нам сделать сайт лучше.



Подробнее в Политике конфиденциальности.

Согласен