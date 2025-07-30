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​Ветераны СВО могут бесплатно научиться востребованной профессии

Сбер и фонд «Защитники Отечества» обучат ветеранов проектному менеджменту и аналитике

​Ветераны СВО могут бесплатно научиться востребованной профессии
Фото: Сбер

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Сбер совместно с фондом «Защитники Отечества» запускает онлайн-программы переквалификации: «Менеджер проектов», «Аналитик данных», «Предприниматель на маркетплейсах» и др. Формирование учебных групп осуществляется при поддержке фонда «Защитники Отечества».

Анна Цивилева, статс-секретарь ‒ заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества»

«Совместные программы фонда «Защитники Отечества» и Сбера в сферах обучения и трудоустройства находят отклик у наших героев: они хотят получать знания и иметь востребованную работу. Для многих ветеранов новая профессия ‒ большой шаг к тому, чтобы уверенно двигаться дальше. Важно, что обучение проходит в онлайн-формате ‒ это удобно для ветеранов с тяжелыми травмами. Новые программы позволят защитникам обрести навыки в актуальных отраслях».

Учащихся поддержат кураторы, а специалисты образовательного провайдера проконсультируют по вопросам карьерных траекторий. Обучение бесплатное и проводится по таким онлайн-программам, как:

«Менеджер проектов» (рассчитана на 5 месяцев) ‒ обучение основам проектного управления, в том числе в сфере технологий, гибкой методологии Agile и управления рисками, мягким навыкам и культуре решения неопределенных задач. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

«Аналитик данных» (6 месяцев) ‒ включает основы аналитики, статистики, визуализации данных и библиотеки Python для анализа данных, SQL и работу с базами данных, метрики, гипотезы и точки роста. По итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.

«Предприниматель на маркетплейсах» (6 месяцев) ‒ обучение основам продвижения на маркетплейсах и созданию своего дела в этой сфере. По окончании программы выдается удостоверение о повышении квалификации.

Требования к участникам программ: возраст от 18 лет, среднее профессиональное или высшее образование, удостоверение ветерана боевых действий, сопровождение фонда «Защитники Отечества».

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«В нашем регионе создана мощная инфраструктура для развития: индустриальные гиганты Урала и компании, которые работают в ИТ-отрасли, нуждаются в профессионалах с актуальными компетенциями. Мы уверены, что программы переквалификации в партнерстве с фондом «Защитники Отечества» помогут ветеранам СВО получить новые полезные знания и навыки, успешно применить их, реализоваться в профессии и внести вклад в экономику России».

Чтобы принять участие, нужно выбрать программу, сообщить о своем желании обучаться по ней социальному координатору в филиал фонда, в котором ветеран состоит на сопровождении. После этого участник получит ссылку на входное испытание для определения мотивации к обучению. Далее предполагается прохождение вступительного испытания на онлайн-платформе Нетологии, задействованной в проекте в качестве образовательного провайдера.

Erid: 2SDnjeZVAri

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