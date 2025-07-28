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​Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт

Уралсиб получил высокую оценку за условия по кредитной карте «120 дней на максимум»

​Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших кредитных карт
Фото: Банк Уралсиб

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Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 июльского рейтинга лучших кредитных карт, который подготовил портал Выберу.ру. Аналитики собрали наиболее выгодные предложения, изучив текущие условия по продукту от российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.06.2025 г.).

В ходе исследования эксперты проанализировали такие ключевые критерии как процентные ставки и их диапазон, полную стоимость кредита, длительность льготного периода кредитования, а также размер выплат кешбэка в процентах и лимит кредитования. Кроме того, были приняты во внимание условия снятия наличных и переводов со счёта карт, включая правила сохранения льготного периода на эти виды операций, стоимость выпуска и обслуживания, и другие параметры.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров.

Карту можно заказать онлайн по одному документу и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которая будет доступна в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


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