Банк Уралсиб добавил полезный функционал по бизнес-картам

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Банк Уралсиб расширил возможности мобильного приложения «Уралсиб Бизнес Онлайн» для индивидуальных предпринимателей и юрлиц, добавив в него полезный функционал по бизнес-картам. Теперь в мобильном банке для бизнеса можно изменить назначение платежа по операциям самоинкассации при внесении наличных с помощью бизнес-карт в банкоматах банков-партнеров (Банк ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк).

Для этого нужно зайти в мобильное приложение или интернет-банк, выбрать операцию для изменения назначения платежа в разделе «Выписки» и нужное назначение платежа из списка в соответствии с кассовым символом. Назначение платежа изменится и отобразится в выписке через несколько минут.

Изменить назначение в документе можно только по операциям за текущий день и только до 22:00 (по московскому времени). Все операции производятся по тарифам Банка Уралсиб – дополнительная комиссия за внесение и снятие наличных в банкоматах банков-партнеров отсутствует.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнес-клиентов можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»