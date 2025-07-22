МегаФон также продемонстрировал лучший результат по широте покрытия сети

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МегаФон девятый раз подряд показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета. Об этом говорит исследование международной компании Ookla® за первое полугодие 2025 года. Оператор также продемонстрировал лучший результат по широте покрытия сети, увеличив площадь доступа к связи более чем на 17% по сравнению с прошлым годом.

В Ханты-Мансийском автономном округе в первом полугодии 2025 года медианная скорость скачивания в регионе составила 26,92 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 131,8 тысячи тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. Эксперты отдельно оценили работу интернета в Сургуте – медианная скорость скачивания здесь равна 34,2 Мбит/с, а также в Ханты-Мансийске — 51,71 Мбит/с и Нефтеюганске — 43,55 Мбит/с. Это также самые высокие значения среди всех операторов.

Такие результаты стали итогом развития сети в регионе. С начала этого года в Югре инженеры компании модернизировали и построили около 90 базовых станций. Улучшения коснулись Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и многих других населенных пунктов.

В целом по стране в ходе исследования аналитики Ookla® проанализировали 14,28 млн замеров, выполненных на более чем 2 млн уникальных устройств абонентами операторов BIG4 с использованием приложения Speedtest®. Медианная скорость скачивания в сети МегаФона за год увеличилась на 12,36%, и достигла 43,74 Мбит/с, а загрузки — на 7,11%, до 11,45 Мбит/с. Высокие показатели на фоне растущего объема потребления мобильного интернета позволили МегаФону подтвердить статус лидера уже девятый год подряд.

При оценке покрытия специалисты провели масштабный анализ качества сервисов на каждом участке площадью в 5 км2 по территории страны, где есть сотовая связь. Для более точных замеров на каждом участке анализировались данные минимум с двух разных устройств. Всего было изучено более 2,15 млрд замеров, собранных с 2,88 млн гаджетов в регионах России. По этому параметру МегаФон четвертый год подряд также является лидером. В первом полугодии 2025 года площадь покрытия оператора увеличилась на 17,4%.

«Улучшение качества сети в условиях постоянного роста потребления мобильного трафика — одна из наших ключевых задач. Мы расширяем зону LTE-покрытия, проводим рефарминг в большей части регионов страны. Несмотря на внешние вызовы, продолжаем внедрять передовые технологические решения: повышаем надежность инфраструктуры за счет новых дата-центров. Так, в этом году мы построили ЦОД в Екатеринбурге и Твери, а в ближайшее время планируем запустить ещё два крупных объекта в Санкт-Петербурге и Новосибирске», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

МегаФон совместно с БЮРО 1440 также планирует развивать спутниковую связь на базе низкоорбитальной группировки.

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