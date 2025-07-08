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​Сбер на Иннопроме представил инновации для бизнеса и повседневной жизни

Сбер сосредоточился на практическом применении технологий

​Сбер на Иннопроме представил инновации для бизнеса и повседневной жизни
Фото: Сбер

Erid: 2SDnjecKtMs

Сбер на Международной промышленной выставке «Иннопром» представил комплекс инновационных решений с применением искусственного интеллекта, которые уже сегодня трансформируют ключевые отрасли экономики и социальной сферы. Банк сосредоточился на практическом применении технологий.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Мы показываем, как искусственный интеллект меняет модель взаимодействия человека с домом, городом, позволяет предприятиям сокращать издержки, существенно увеличивать производительность. Наш фокус — это решения, которые интегрируются в повседневную жизнь без барьеров, делают её безопаснее, умнее и устойчивее. Регионам цифровые инструменты Сбера помогают создавать новые точки роста в условиях урбанизации, а бизнесу — делать клиентский путь максимально удобным. Будущее уже встроено в бытовые сценарии, бизнес-процессы, инструменты здравоохранения. Именно такую трансформацию — практичную, масштабируемую и адресную — Сбер демонстрирует на “Иннопроме”».

Индустрия здоровья Сбера демонстрирует на стенде «умные» медицинские устройства. Компания СберЗдоровье представила электронные тонометры, передающие данные измерений пульса и давления врачу, а также «Умные камеры здоровья», с помощью которых можно сделать фото и видео внутренних полостей ЛОР-органов и поделиться ими с врачом в рамках онлайн-консультации. Врач оценивает результаты замеров или изображений, состояние пациента и составляет индивидуальные рекомендации. Мультимодальный медицинский ассистент GigaDoc от СберМедИИ на базе AI по видео лица всего за 10 секунд оценивает состояние здоровья человека. Комплекс определяет 12 показателей, включая индекс массы тела, давление, риск диабета II типа, уровень холестерина и гликированного гемоглобина.

SberDevices — технологический партнёр Сбера — демонстрирует умный дом, где управление освещением, климатом, энергопитанием и безопасностью происходит через голосовые команды с ассистентом Салют или мобильное приложение. Система автоматически регулирует свет, поддерживает комфортную температуру, контролирует безопасность и защищает технику от скачков напряжения. Центр управления — умная колонка или хаб с поддержкой Wi-Fi и ZigBee. SberDevices создает собственные умные устройства и ПО, превращая жилье в комфортное и безопасное пространство. Решения доступны как для частных клиентов, так и для крупных застройщиков.

Бизнесу Сбер предложил сразу несколько полезных решений. Нейросетевая модель GigaChat позволяет компаниям автоматизировать обработку документов и клиентских обращений, дает экспертные рекомендации по эксплуатации оборудования, а также помогает оптимизировать закупки и управление ресурсами. повышая эффективность бизнес-процессов. Продукты СберАналитики предоставляют компаниям возможность глубже изучать рынки и конкурентов, а также эффективно находить новых клиентов, опираясь на анализ агрегированной и обезличенной транзакционной активности и данные из открытых источников. А СберЛизинг готов предоставить в аренду автомобили, грузовики, спецтехнику, железнодорожные вагоны, общественный транспорт и даже самолёты. Также СберЛизинг участвует в отраслевых льготных программах, что позволяет приобретать технику существенно дешевле по сравнению с обычными условиями.

Также на стенде — новые финансовые инструменты для развития партнерства с Индией. Сбербанк обеспечивает расчёты индийского импорта в Россию, предлагает корпоративные банковские услуги, корреспондентское обслуживание и полный функционал интернет-банкинга.

В деловой программе и лектории Сбера — практические кейсы: как генеративный искусственный интеллект, аналитика данных и автоматизация работают в реальных проектах; нетворкинг с лидерами рынка и экспертами банка; дискуссии по ключевым трендам в цифровой трансформации, недвижимости, автопроме.

Erid: 2SDnjecKtMs

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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Сегодня в 10:19, просмотров: 245, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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