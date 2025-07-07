Erid:2SDnjd1PsTj

Рейтинговое агентство НКР повысило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня A+.ru со «Стабильным» прогнозом.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценок рентабельности банка. Эксперты агентства отмечают сильные рыночные позиции и очень высокую диверсификацию бизнеса банка, высокую достаточность капитала банка и невысокую склонность к риску.

Согласно последней отчетности по МСФО, за последние 12 месяцев банк сохранил показатели рентабельности капитала на уровне предшествующего аналогичного периода, при этом отмечается улучшение общей оценки рентабельности в сравнении с прошлым годом.

НКР также положительно оценивает досрочное выполнение банком плана финансового оздоровления и учитывает успешное прохождение банком шоков 2020 и 2022 года, а также стабильные финансовые результаты в условиях высокой ключевой ставки в 2024–2025 годах.

Ранее, в мае 2025 года, рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU) со «Стабильным» прогнозом.

Erid:2SDnjd1PsTj

Реклама.ИНН0274062111

ПАО « БАНК УРАЛСИБ»