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Новости

  • В Сургут прибыли 250 студентов со всей России, чтобы работать на стройке второго моста через Обь

    В Сургут прибыли 250 студентов со всей России, чтобы работать на стройке второго моста через Обь

    06 июля в 19:05
    581 0
  • ​Более тысячи операций за полгода: в Сургутской травмбольнице подвели итоги

    ​Более тысячи операций за полгода: в Сургутской травмбольнице подвели итоги

    06 июля в 16:24
    612 0
  • ​В Сургуте застройщика на улице Дзержинского обвинили в захвате придомовой территории

    ​В Сургуте застройщика на улице Дзержинского обвинили в захвате придомовой территории

    06 июля в 15:33
    629 0 
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  • ​В Ханты-Мансийске прошла массовая церемония бракосочетания

    ​В Ханты-Мансийске прошла массовая церемония бракосочетания

    06 июля в 14:41
    566 0
  • ​В Сургуте резко выросло число укусов клещей – зафиксировано 347 случаев

    ​В Сургуте резко выросло число укусов клещей – зафиксировано 347 случаев

    06 июля в 13:56
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​Агентство НКР повысило рейтинг Банка Уралсиб до A+.ru со «Стабильным» прогнозом

Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценок рентабельности банка

​Агентство НКР повысило рейтинг Банка Уралсиб до A+.ru со «Стабильным» прогнозом
Фото: Банк Уралсиб

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Рейтинговое агентство НКР повысило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня A+.ru со «Стабильным» прогнозом.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценок рентабельности банка. Эксперты агентства отмечают сильные рыночные позиции и очень высокую диверсификацию бизнеса банка, высокую достаточность капитала банка и невысокую склонность к риску.

Согласно последней отчетности по МСФО, за последние 12 месяцев банк сохранил показатели рентабельности капитала на уровне предшествующего аналогичного периода, при этом отмечается улучшение общей оценки рентабельности в сравнении с прошлым годом.

НКР также положительно оценивает досрочное выполнение банком плана финансового оздоровления и учитывает успешное прохождение банком шоков 2020 и 2022 года, а также стабильные финансовые результаты в условиях высокой ключевой ставки в 2024–2025 годах.

Ранее, в мае 2025 года, рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU) со «Стабильным» прогнозом.

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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


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