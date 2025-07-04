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Три десятилетия — это не просто срок, это история доверия. Это путь постоянного развития, инноваций и, главное, — ответственности.
По итогам 2024 года, опубликованным на официальном сайте Центрального Банка России, Ханты-Мансийский НПФ продолжает занимать лидирующие позиции среди НПФ:
2 место по доходности размещения средств пенсионных накоплений;
3 место по количеству получателей пенсий по негосударственному пенсионному обеспечению;
5 место по доходности размещения средств пенсионных резервов.
Ханты-Мансийский НПФ — это тысячи счастливых историй наших клиентов, которые уже получают дополнительную пенсию или уверенно формируют свое будущее.
«Стоя на пороге нового десятилетия, мы работаем с тем же упорством, с каким начинали. Для этого мы развиваем наши онлайн-сервисы на сайте и в «Личном кабинете», чтобы заключить договор, копить сбережения, следить за состоянием счета, получать выплаты и услуги было просто и комфортно. Работаем над тем, чтобы предлагать еще более выгодные и надежные инструменты.
Хочу поблагодарить наших клиентов и партнёров за доверие и сотрудничество.
30 лет – это только начало нашего пути. Спасибо, что вы с нами!», – президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.
Erid: 2SDnjejttPf
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АО "Ханты-Мансийский НПФ"