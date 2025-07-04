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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 июля? // АФИША

    03 июля в 13:25
    514 0
  • ​Мошка расплодилась в Сургуте ‒ виноваты паводки и теплая зима

    ​Мошка расплодилась в Сургуте ‒ виноваты паводки и теплая зима

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  • ​В России вступил в силу закон о тюремных сроках для дропперов

    ​В России вступил в силу закон о тюремных сроках для дропперов

    Сегодня в 12:33
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​Биотерминалы впервые заработали в салонах телеком-оператора

Первые биотерминалы заработали сегодня в четырех салонах связи МегаФона в Москве и в Санкт-Петербурге

​Биотерминалы впервые заработали в салонах телеком-оператора
Фото: пресс-служба МегаФона / Дина_Павленко

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МегаФон первым на телеком-рынке начал оснащение своих салонов связи терминалами для подтверждения личности граждан через Единую биометрическую систему (ЕБС). На первом этапе биотерминалы установлены и запущены в отдельных розничных точках оператора в Москве и Санкт-Петербурге, а затем услуга станет доступна во всех салонах связи оператора в других регионах России. Новый путь взаимодействия с клиентом упростит активацию сим-карт для иностранных граждан, которые в соответствии с действующим законодательством должны пройти идентификацию с использованием биометрии.

Первые биотерминалы заработали сегодня в четырех собственных салонах связи МегаФона в Москве и в одном салоне в северной столице России. Реализация проекта осуществлялась при поддержке Минцифры России, Центра Биометрических Технологий (ЦБТ; оператор Единой биометрической системы), а также компании Ovision, осуществляющей поставку биометрических терминалов. Внедрение нового процесса и оборудования существенно упростит клиентский путь по покупке сим-карт иностранным гражданам или лицам без гражданства.

Напомним, что для заключения договора на услуги связи этой категории покупателей необходимо получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), завести подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг и зарегистрировать биометрию в отделении банка. Оператор обязан верифицировать клиента через ЕБС. И только после сверки всех данных сим-карта будет активирована.

На сегодняшний день проверка биометрии иностранного гражданина осуществляется на портале Госуслуг. Абонент может использовать для этого собственный смартфон, на котором установлено данное приложение. Вторым вариантом является использование личного кабинета юридического лица на ЕПГУ, через который сотрудник оператора может провести идентификацию непосредственно в салоне связи.

С установкой и запуском биотерминалов процедура верификации абонента существенно упрощается, так как терминал идентификации интегрирован в процессы заключения договора. В результате значительно экономится время как сотрудников салона, так и клиентов оператора.

Использование функционала Госуслуг для верификации биометрии абонентов — временная мера, предусмотренная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, которая может применяться до повсеместного внедрения биотерминалов, подключенных к ЕБС.

«Мы постоянно ищем возможности и внедряем улучшения клиентских путей. Уже осенью мы сумеем полностью оснастить наши салоны биотерминалами, что позволит сократить время на обслуживание клиента в полтора-два раза, сделав покупку сим-карт иностранными гражданами или лицами без гражданства максимально простой и удобной», — говорит директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.

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ПАО "МЕГАФОН"


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Сегодня в 11:50, просмотров: 101, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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