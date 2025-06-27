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По итогам 1 квартала 2025 года, опубликованным на официальном сайте Центрального Банка России, результат инвестирования пенсионных накоплений Ханты-Мансийского НПФ – 21,89%* годовых. Это второй показатель среди НПФ, размер пенсионных накоплений которых превышает 10 млрд рублей.

Доходность размещения средств пенсионных резервов Ханты-Мансийского НПФ составила 18,04%* годовых. Среди НПФ, размер пенсионных резервов которых превышает 10 млрд рублей, фонд занимает 8 место.

В своей деятельности Ханты-Мансийский НПФ продолжает использовать умеренно-консервативную стратегию управления, определяя для себя приоритетом сохранность пенсионных средств клиентов, при этом соблюдая оптимальное соотношение риска и ожидаемой доходности.



Подробнее ознакомиться со структурой инвестиционного портфеля и принципами инвестирования Ханты-Мансийского НПФ можно на официальном сайте.

*Указана доходность размещения средств пенсионных резервов и пенсионных накоплений до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и негосударственному пенсионному фонду.

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АО "Ханты-Мансийский НПФ"