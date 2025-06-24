Карту Уралсиба назвали одной из лучших дебетовых карт с максимальным кешбэком за оплату услуг ЖКХ

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Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 июньского рейтинга по версии портала Выберу.ру, заняв 2-е место среди лучших дебетовых карт с максимальным кешбэком за оплату услуг ЖКХ. В рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских банков из Топ-100 по активам (на 01.05.2025 г.).

Аналитики портала при составлении рейтинга ориентировались на такие ключевые параметры как проценты начисления кешбэка в категории «ЖКХ», бонусы на все покупки и ограничение на максимальный лимит бонусов. Кроме того, были учтены стоимость выпуска и обслуживания карты, условия бесплатного обслуживания при выполнении требований банка, а также получение дохода на остаток по счёту карты и ряд других параметров.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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