Сбер и Контур договорились сотрудничать в рамках развития цифровых сервисов

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Сбер и Контур договорились о стратегическом сотрудничестве в развитии цифровых сервисов. Соглашение об этом в ходе Петербургского международного экономического форума подписали вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Пётр Колтыпин и генеральный директор СКБ Контур Михаил Сродных.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Совершенствуя наши сервисы, мы даём предпринимателям возможность работать быстрее, эффективнее и сосредоточиться на развитии своего дела, а не на бумажной рутине. Это наш вклад в конкурентоспособность российского бизнеса».

Михаил Сродных, генеральный директор СКБ Контур:

«Мы объединяем наш опыт, чтобы обеспечивать технологическое развитие деловой инфраструктуры. Электронный документооборот и автоматизация — это не только инструменты оптимизации, это основа прозрачного, устойчивого бизнеса, который способен быстро адаптироваться».

Erid: 2SDnjc497NV

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