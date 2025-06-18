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В Ханты-Мансийске запустился новый сервис для заказа городских поездок — Drivee . Принцип его работы очень простой: обо всех деталях поездки пользователи договариваются напрямую, что позволяет ездить на взаимовыгодных условиях.

В приложении Drivee пассажир указывает желаемую стоимость поездки и получает предложения от водителей, которые могут согласиться с ценой пассажира или предложить свою. Если предложений несколько, то пассажир выбирает водителя по рейтингу, автомобилю, времени подачи и стоимости поездки. Заплатить за поездку можно любым удобным способом: наличными, переводом или банковской картой. А для новых пользователей в Ханты-Мансийске Drivee снижает рекомендованную стоимость на 50% на первые три поездки при оплате картой до конца мая.

Drivee — единое приложение для пассажиров и водителей. Последние могут присоединиться к сервису после быстрой, но тщательной проверки документов. Плата за сервис сравнительно невысокая, что позволяет водителям принимать разные, но выгодные для себя заказы, а пассажирам ездить по справедливым ценам. Водители могут брать поездки по удобному маршруту, который они видят перед тем, как принять заказ.

Одним из приоритетов компании является безопасность, и для её обеспечения сервис проверяет документы, формирует историю и внутренний рейтинг каждого водителя. Для пассажиров в приложении есть специальная кнопка для быстрого вызова полиции или связи с поддержкой сервиса, а также возможность поделиться с родными или друзьями геометкой автомобиля и данными водителя, благодаря которой можно в режиме реального времени видеть движение машины на карте города. Геометку можно отправить через мессенджеры, социальные сети, электронную почту или SMS.

Приложение доступно для скачивания App Store , Google Play и AppGallery .

Снижение рекомендованной цены на первые три поездки по городу при оплате картой для новых пользователей в городе Ханты-Мансийск: с 19.05 по 31.07.2025, не более, чем на 250 р. за поездку. Срок акции может быть изменён по инициативе организатора. Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнёрами. 0+

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