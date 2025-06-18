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Банк Уралсиб повысил сумму вознаграждения партнерам (физлицам и юрлицам) за привлечение на обслуживание в банк новых бизнес-клиентов – компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь за результативную рекомендацию – открытие каждого активного* счета в Банке Уралсиб новым бизнес-клиентом – партнер получит вознаграждение до 15 000 рублей.

Присоединиться к программе просто:

вы регистрируетесь в личном кабинете партнерской программы;

мы подтверждаем и подключаем;

вы заполняете заявки на открытие счетов для компаний или ИП в личном кабинете и получаете вознаграждение на карты и счета любых банков за каждый активный* счет или открытый продукт**.

Предложение может быть интересно компаниям и специалистам (фрилансерам, ИП и самозанятым, бухгалтерам, юристам, разработчикам и др.), оказывающим услуги, либо активно взаимодействующим с бизнесом.

Подробнее узнать о программе, а также зарегистрироваться в личном кабинете можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* подробные условия – в разделе «Документы» на странице Программы: для юрлиц, для физлиц и ИП.

** При выполнении условий пользовательского соглашения.

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Реклама. ИНН 0274062111

ПАО « БАНК УРАЛСИБ»