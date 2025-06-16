Карта «Прибыль» банка Уралсиб заняла второе среди лучших карт с кешбэком

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Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 июньского рейтинга по версии портала Выберу.ру, заняв 2-е место среди лучших дебетовых карт с кешбэком. В рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских банков из Топ-100 по активам (на 01.05.2025 г.).

Аналитики портала при составлении рейтинга ориентировались на такие ключевые параметры как размер выплаты кешбэка, стоимость выпуска и обслуживания карты, а также процент на остаток по счёту. Кроме того, были учтены максимальный размер бонусов у партнёров банка, правила обмена бонусов на рубли и суммы лимита кешбэка в программах лояльности, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также другие критерии.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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